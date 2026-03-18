“อรรถวิชช์" เผย 2 สส.รทสช.พร้อมโหวต “อนุทิน” เป็นนายกฯ รอชัดเจนพรุ่งนี้

“อรรถวิชช์" บอก 2 สส.รทสช. พร้อมโหวตหนุนอนุทิน เป็นนายกฯ รอแถลงความชัดเจนพรุ่งนี้ 08.30 น. ปมร่วมรัฐบาล-2ร่างกฎหมายสำคัญ
ที่รัฐสภา นายอรรถวิชช์ สุวรรณภักดี สส.บัญชีรายชื่อ และรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ เข้ารายงานตัวสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หลังจากที่เมื่อ 17 มี.ค. ราชกิจจานุเบกษาประกาศเลื่อนลำดับให้เป็นสส. แทนนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติลาออกจากตำแหน่งสส.
ภายหลังการรายงานตัว นายอรรรถวิชช์ ให้สัมภาษณ์ว่าสส.ของพรรครวมไทยสร้างชาติ 2 เสียง พร้อมลงมติสนับสนุนให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย ให้เป็นนายกรัฐมนตรี เพราะต้องการขอเสียงสนับสนุนให้ร่วมผลักดัน ร่างกฎหมายสำคัญของพรรค จำนวน 2 ฉบับ คือ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมการรใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ ร่างกฎหมายเสรีโซลาร์ และ ร่าง พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจข้อมูลเครดิต หรือ กฎหมายปลดล็อกเครดิตบูโร ซึ่งจากการพูดคุยเมื่อวันก่อนมีทิศทางและการตอบรับที่ดี แต่ในรายละเอียดต่อไปทั้งในส่วนของการสนับสนุนร่างกฎหมายหรือเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมรัฐบาลหรือไม่ ตนขอรอความชัดเจนและเตรียมแถลงในวันพรุ่งนี้ (19 มี.ค.) เวลาประมาณณ 08.30 น. ทั้งนี้ตนไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นนอกจากการวางเป้าหมายผลักดันร่างกฎหมายของพรรคให้สำเร็จ
นายอรรถวิชช์ กล่าวว่าสำหรับการทำงานในสภาฯ นายพีระพันธุ์ ให้ตนเดินหน้าทำงานและผลักดันร่างกฎหมายสำคัญของพรรคให้สำเร็จ ขณะที่นายพีระพันธุ์ จะทำงานสร้างเครือข่ายและตั้งสาขาพรรคเพราะการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรครวมไทยสร้างชาติไม่สามารถส่งผู้สมัค สส. ครบทุกจังหวัดเนื่องจากไม่สามารถทำไพรมารี่โหวตได้ ดังนั้นการทำงานในสภาฯ ตนได้วางเป้าหมายให้การทำงานทำได้สำเร็จ นอกจากนั้นแล้วตนพร้อมทำงานร่วมกับทุกฝ่าย