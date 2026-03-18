“โสภณ” กราบพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 ขอพรให้บ้านเมืองพ้นวิกฤต ตรวจความพร้อมห้องประชุมเลือกนายกฯ พรุ่งนี้

"โสภณ ซารัมย์" เข้ากราบพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.7 รอพรให้บ้านเมืองพ้นวิกฤต พร้อมตรวจความพร้อมห้องประชุมเตรียมเลือกนายกฯ พรุ่งนี้ ปิดปากเงียบ กลัวหาว่าพูดมาก
วันที่ 18 มี.ค.2569 เวลา 10.00 น. ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายโสภณ ซารัมย์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร เข้าสักการะพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง ศาลตายาย และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) รวมทั้งกราบพระ ห้องพระบริเวณชั้น 3 อาคารรัฐสภา ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล ในการเข้ารับตำแหน่ง และก่อนทำหน้าที่ประธานสภาฯครั้งแรก เพื่อเลือกนายกฯรัฐมนตรีในวันที่ 19 มี.ค.
จากนั้นนายโสภณ เปิดเผยว่า ตนขออธิฐานให้บ้านเมืองพ้นวิกฤต ประชาชนเป็นสุข ตนไม่อยากให้สัมภาษณ์ เดี๋ยวจะหาว่าพูดมาก
ผู้สื่อข่าวรายงานประธานสภาฯเปรยว่า ในห้องพระอยากให้รื้ออาสนะออก เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น อยากจะชวนสส.เข้ามานั่งสมาธิด้วย
อย่างไรก็ตามในช่วงบ่ายนายโสภณเข้าตรวจความพร้อมห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อเตรียมประชุมสมาชิกสส.ในวาระสำคัญคือเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้(19 มี.ค. )เวลา 10.00 น.