"ศุภจี" สั่งเข้ม 8 หมวดหลักสินค้า ลั่นไร้เหตุผลปรับขึ้นราคา ยังฝืนทำให้แจ้งเบาะแสพร้อมจัดการ

รมว.พณ. สั่งคุมเข้ม 8 หมวดหลักสินค้า ยันไร้เหตุผลปรับขึ้นราคา สถานการณ์ที่ยังควบคุมได้อยู่ หากฝืนทำให้แจ้งเบาะแสพร้อมจัดการ ส่วนปุ๋ยเตรียมมาตรการรองรับแล้ว รับรายงานเมล็ดพลาสติกที่จะมาทำวัสดุได้อีก 4 เดือน
วันนี้ (27มี.ค.) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รมว.พาณิชย์ ได้กล่าวว่า ในมุมของกระทรวงพาณิชย์เราตระหนักดีว่าสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นในตลาดโลกสร้างความกังวลกับผู้ประกอบการและประชาชนหลายภาคส่วน แต่รมว.พลังงานยืนยันเราจะมีการควบคุมดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่ไม่สูงไปกว่าปีที่แล้ว ดังนั้นในมุมที่จะมีผลกระทบในเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภค ณ วันนี้ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังควบคุมได้อยู่ ซึ่งในมาตรการที่กระทรวงพาณิชย์จะดูแลคือการตรวจตราในการควบคุมและดูแลเรื่องผลกระทบทั้งในส่วนผู้ประกอบการและประชาชนไปด้วยกัน
นางศุภจี กล่าวว่า ในหมวดค่าครองชีพวันนี้ยังไม่ได้มีราคาสินค้าที่ควรจะต้องขยับขึ้นเพราะราคาน้ำมันยังอยูในวิสัย ที่เรามีการดูแลอย่างเคร่งครัดมีสินค้าที่อยู่ในหมวดสินค้าควบคุมและห้ามปรับราคาขึ้น 8 หมวด หากมีการปรับขึ้นต้องขออนุญาตจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ซึ่ง ณ วันนี้สินค้าทั้ง8 ตัว เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง ปลากระป๋อง นมผง ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืช อาหารสัตว์ เหล่านี้เป็นหมวดที่ขึ้นราคาต้องมาขอก่อน ซึ่ง ณ ปัจจุบันนี้ยังไม่มีผู้ประกอบการรายใดมาขอขึ้นราคา ดังนั้นถ้ามีเบาะแสหรือข้อมูลที่ใดขึ้นราคาสินค้าหมวดนี้ขอความร่วมมือให้ชี้เบาะแสส่งมาได้
นางศุภจี กล่าวว่า อีกหมวดนึงสินค้าที่อาจจะปรับขึ้น แต่ต้องแจ้งก่อนถึงจะปรับขึ้นได้ แต่ไม่ต้องขออนุญาต เช่น ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก แชมพู น้ำยาล้างจาน เป็นสินค้าในชีวิตประจำวัน ในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีผู้ประกอบการมาขอขึ้นราคา
รวมถึงสินค้าในหมวดที่เราต้องติดตามราคาจำหน่าย ไม่ได้มีการควบคุมมีหลายหมวด เช่น ข้าวสารบรรจุถุง ซอสปรุงรส น้ำปลา สินค้าเหล่านี้ยังไม่มีการปรับขึ้นราคา
นางศุภจี กล่าวว่า อีกหมวดหนึ่งที่เราต้องดูแลเช่นกัน แม้จะยังไม่มีการขยับปรับตัวคือการลดต้นทุน ยกตัวอย่างในมุมสินค้าเกษตร ซึ่งต้นทุนสินค้าเกษตร เช่น ปุ๋ยเราได้มีการคุยกับผู้ประกอบการแล้วเราจะมีสต๊อกของปุ๋ย ที่มีอยู่แล้วในประเทศถึงเดือนพฤษภาคม และมีปุ๋ยที่กำลังอยู่ระหว่างรอขนส่งมา ถ้าได้สต๊อกนี้เข้ามาเพิ่มจะอยู่ได้ถึงสิงหาคม แต่ปัจจุบันนี้ยังขนส่งมาไม่ได้ เพราะติดสถานการณ์ตะวันออกกลาง เราต้องมีการประสานร่วมกัน
นางศุภจี กล่าวว่า และเมื่อน้ำมันขยับจำนวนไม่มากนัก แต่ถ้ามีการขยับปรับเปลี่ยนของราคาน้ำมันขึ้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในเรื่องค่าขนส่งและวัตถุดิบของปุ๋ยถ้ามีราคาเพิ่มเติม เราได้เตรียมรองรับมาตรการเพิ่มเติมไปช่วยสนับสนุนการลดราคาปุ๋ยคือโครงการธงเขียว ซึ่งในปีที่ผ่านมาเราทำในวงจำกัด แต่ในครั้งนี้เรามีการเตรียมการไว้ว่าถ้าภายในเดือนพฤษภาคมถ้าสต๊อกที่อยู่ในราคาเดิม และเราไม่สามารถเอาสต๊อกใหม่เข้ามาได้ เราจะต้องรับซื้อจากแหล่งที่เราหาทดแทนมาทั้ง มาเลเซีย บรูไน และประเทศอื่น ที่เราเจรจาอยู่รวมถึงประเทศอื่นๆนอกจากตะวันออกกลาง ถ้าเป็นเช่นนั้นราคาขึ้นเราจะช่วยเหลือเกษตรกรโดยช่วยเหลือลดราคาปุ๋ยธงเขียวให้เกษตรกรเข้าถึงปุ๋ยที่ราคาถูกลง และเราพยายามปรับสูตรโดยการทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปรับสูตรปุ๋ยให้มีการพึ่งพาวัตถุดิบที่มีการนำเข้าน้อยลงได้หรือไม่ รวมถึงมีการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยทางเลือกเพิ่มเติม
นางศุภจี กล่าวว่า ส่วนเรื่องผลิตภัณฑ์ที่มีข่าวบอกว่าเมล็ดพลาสติกจะขาดตลาดแล้วจะอยู่ได้จนถึงเดือนเมษายน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่จะมีส่วนทำให้อาหารสำเร็จรูปบางอย่าง เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป มีราคาสูงขึ้น จึงมีความกังวลเรื่องผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเมล็ดพลาสติกอาจจะมีราคาสูงขึ้น เรื่องแรกเราคุยตรงผู้ประกอบการรายใหญ่และผู้ผลิตรายใหญ่ โดยวันนี้ได้มีการคุยกันย้ำว่าได้ตัววัตถุดิบเพิ่มแล้ว ดังนั้นจากที่เราคิดว่ามีวัตถุดิบถึงเมษายน แต่มีรายงานเพิ่มเติมจะมีเมล็ดพลาสติกที่จะมาทำวัสดุได้อีก 4 เดือน ซึ่งจะช่วยยืดอายุการทำบรรจุภัณฑ์อาหารเหล่านี้
นางศุภจี กล่าวว่า โดยสรุปแล้วสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าจำเป็น ยังไม่มีการปรับราคาขึ้น ขอความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากประชาชน ถ้ามีเบาะแสที่ไหนว่ามีราคาขึ้นรบกวนช่วยแจ้งด้วยเราจะได้ดูแลถึงจุดนั้น หากพบว่ามีการกระทำผิดจริงและมีหลักฐานเราจะดำเนินการทันที