ทส.มอบรางวัล “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ปี 68 เชิดชู 6 ท้องถิ่นต้นแบบ ขับเคลื่อนเมืองรับมือโลกรวน

กระทรวงทรัพยฯ มอบรางวัล “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ปี 68 ยกย่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจากทั่วประเทศ ชูการพัฒนาเมือง 4 มิติ 23 ตัวชี้วัด เสริมศักยภาพท้องถิ่นรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างยั่งยืน
วันนี้ (17 มี.ค.69 )ที่โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม จัดพิธีมอบรางวัล “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ประจำปี 2568 โดยมีนายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
โอกาสนี้ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารกระทรวง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ ประจำปี 2568 การจัดงานยังมุ่งเผยแพร่องค์ความรู้ รูปแบบ แนวคิด และนวัตกรรมการจัดการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในทุกมิติ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์และผลการดำเนินงานให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีร่วมดำเนินงานทั่วประเทศ
กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนายกระดับท้องถิ่นสู่ “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความตระหนักและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น จนถึงระดับประเทศ
นอกจากนี้ ยังมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีร่วมดำเนินงาน มีศักยภาพในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สามารถรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ด้วยตนเอง
สำหรับการดำเนินงานดังกล่าว ได้มีการพัฒนาตัวชี้วัดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 4 องค์ประกอบ 23 ตัวชี้วัด ได้แก่ 1. เมืองอยู่ดี 2. คนมีสุข 3. สิ่งแวดล้อมยั่งยืน และ 4. เมืองแห่งการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือกำหนดนโยบาย วางแผน และติดตามประเมินผลการพัฒนาเมือง ควบคู่กับการประเมินเพื่อสรรหาแบบอย่างการดำเนินงานที่ดีและขยายผลสู่พื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
ผลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ปี 2568 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับพระราชทานพระราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ต่อไป
โดยรางวัลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทพื้นที่ทั่วไป ประกอบด้วย เทศบาลเมืองป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เทศบาลตำบลพุเตย จังหวัดเพชรบูรณ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ จังหวัดปัตตานี
ส่วนประเภทพื้นที่เขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ได้แก่ เทศบาลนครมาบตาพุด จังหวัดระยอง เทศบาลเมืองบางกะดี จังหวัดปทุมธานี และเทศบาลตำบลบ้านกลาง จังหวัดลำพูน
ขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนในระดับประเทศ ทั้งประเภทพื้นที่ทั่วไปและประเภทเขตเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มีรวมทั้งสิ้น 31 แห่ง แบ่งเป็นเทศบาลนคร 2 แห่ง เทศบาลเมือง 10 แห่ง เทศบาลตำบล 15 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 4 แห่ง
นอกจากนี้ ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นที่อีก 80 แห่ง แบ่งเป็นระดับดีเยี่ยม 31 แห่ง ระดับดีมาก 20 แห่ง และระดับดี 29 แห่ง สะท้อนให้เห็นถึงการขยายผลการพัฒนาเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนที่ครอบคลุมมากขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศ
สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วยการปาฐกถาพิเศษหัวข้อ “ความยืดหยุ่นของเมืองเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : การขับเคลื่อนจากระดับโลกสู่ท้องถิ่น” โดย ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช การเสวนาแบบอย่างการดำเนินงานที่ดีในหัวข้อ “เมืองพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” จากผู้บริหารเมือง ตลอดจนการจัดนิทรรศการผลงานเด่นด้านการพัฒนาเมืองและนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
ทั้งนี้ งานมอบรางวัล “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” ประจำปี 2568 มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน ถือเป็นอีกเวทีสำคัญในการยกระดับบทบาทท้องถิ่นไทยสู่การเป็นเมืองที่มีความพร้อมรับมือกับวิกฤติสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน