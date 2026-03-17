ขรก.-พนง.ท้องถิ่นนับแสน ลุ้น! มท.1 ลงนาม "เงินเดือนแบบใหม่" บัญชี 6 ร้อยละ ซักซ้อมตามประกาศ 3 ฉบับ คำนวณวงเงินเลื่อนเงินเดือน

ขรก.-พนง.ท้องถิ่นนับแสน ลุ้น! มท.1 ลงนาม "เงินเดือนแบบใหม่" บัญชี 6 แบบร้อยละ ตามร่างประกาศ 3 ฉบับ พร้อมให้ คณะกรรมการกลางท้องถิ่นระดับจังหวัด เตรียมการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ และการกำหนดวงเงินเลื่อนเงินเดือน ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ 1 เม.ย. 2569 แนะ อปท. เตรียมคำนวณวงเงิน ตามร่างโครงสร้างบัญชี 6
วันนี้ (17 มี.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เวียนหนังสือแจ้ง ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานคณะกรรมการ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ทั่วประเทศ และประธาน ก.เมืองพัทยา
ให้เตรียมพร้อม เลื่อนเงินเดือนบัญชี 6 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว1319 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2569 ตามมติ คณะกรรมการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. (ก.กลาง) ซึ่งอยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่ากากระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธาน ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ลงนามในประกาศ
รวมถึงแจง ร่างโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 6 แต่ละประเภท แต่ละระดับ
โดยร่างประกาศ จำนวน 3 ประกาศ ประกอบด้วย 1. ร่างประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ...(บัญชีเงินเดือน 6)
2. ร่างประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
และ 3. ร่างประกาศ เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดวงเงินเลื่อนเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ...
"ให้ ก.จังหวัด เตรียมการจัดทำประกาศหลักเกณฑ์ ตามมติ ก.กลาง ในการประชุมครั้งที่ 2/2569 เมื่อ 26 ก.พ. 2569 เห็นชอบประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการใช้บัญชีเงินเดือนแบบช่วง (บัญชี 6) และหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละ"
เตรียมการจัดทำร่างหลักเกณฑ์ และการกำหนดวงเงินเลื่อนเงินเดือนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2569
ทั้งนี้ เมื่อรัฐมนตรีว่ากากระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามแล้ว จะแจ้งให้ทราบเพื่อนำเสนอ ก.จ. ก.ท. ก.อบต. ทั่วประเทศ และประธาน ก.เมืองพัทยา แล้วแต่กรณีพิจารณากำหนดเป็นหลักเกณฑ์ต่อไป
โดยวาระเริ่มแรก ให้ปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น อบจ. เทศบาล อบต. และเมืองพัทยา ที่ได้รับอยู่เดิมเข้าสู่อัตราเงินเดือนในบัญชีท้ายประกาศ โดยให้ได้รับในอัตราเท่าเดิม
สำหรับ หนังสือดังกล่าว เป็นการเตรียมการเพื่อรอประกาศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนาม และให้ ก.จังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ละแห่งประชุมกำหนดหลักเกณฑ์อีกขั้น
โดยให้ อปท.จัดทำฐานข้อมูล เตรียมความพร้อมระบบคำนวณ เตรียมฐานข้อมูลพนักงาน และข้าราชการ แยกตามประเภทและระดับ เพื่อคำนวณวงเงินเลื่อนเงินเดือนล่วงหน้าได้ รวมไปถึงขั้นตอนเตรียมงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนระบบใหม่แบบร้อยละ แทนการบวกขั้น.