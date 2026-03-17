“โสภณ” นิมนต์ 10 พระเกจิฯ เจริญพระพุทธมนต์รัฐสภาก่อนทำหน้าที่ ขอข้าราชการสภาฯ ช่วยลบภาพลักษณ์ไม่ดี

“โสภณ” นิมนต์พระเกจิอาจารย์ 10 รูป ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เอาฤกษ์เอาชัยก่อนทำหน้าที่อย่างเป็นทางการ พร้อมขอ ขรก.สภาฯ ช่วยทำงานลบภาพลักษณ์ไม่ดีออกไป
วันนี้ (17 มี.ค.) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้นำข้าราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาฯ ทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ซึ่งได้นิมนต์เกจิชื่อดัง 10 รูป ร่วมพิธี ได้แก่ สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม พระพรหมวัชรเมธี วัดอรุณราชวราราม พระราชวชิรภาวนาโกศล วัดวีระโชติธรรมาราม พระราชวัชรสิทธิสุนทร วัดใหญ่อินทาราม พระศรีรัตนากร วัดไตรมิตรวิทยาราม พระวีรธรรมมุนี วัดไตรมิตรวิทยาราม พระอุดมวชิรโมลี วัดสำปะซิว พระวชิรรัตนาภรณ์ วัดอรุณราชวราราม พระครูสุตสีตลาธิคุณ วัดห้วยน้ำทรัพย์ และ พระมหาเจษฎา วัดไตรมิตรวิทยาราม
ภายหลังเสร็จพิธี นายโสภณ ให้โอวาท กับข้าราชการตอนหนึ่งว่าเมื่อได้ทำบุญและจุดเทียนแสดงให้เห็นถึงการเปิดมงคลสูตร ถือเป็นมงคลอย่างยิ่ง และเมื่อได้มงคลกันแล้ว ขอให้ข้าราชการรัฐสภาที่มาอยู่ร่วมเรือลำเดียวกัน ให้ช่วยกันพายช่วยกันทำงานให้ลบภาพลักษณ์ที่ไม่ดีออกไป
“ผมจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเหล่าข้าราชการ พิธีทำบุญวันนี้ตนก็ใช้งบของตัวเองเพราะเดี๋ยวเกิดดราม่า ดังนั้นความในอย่าให้ออกความนอกอย่าเอาเข้าจงพึงระวังไว้ มนุษย์ไม่มีใครสมบูรณ์แบบทุกคนแต่อย่าให้เกินเส้นทางสายกลาง ยิ่งขาวเท่าไหร่ยิ่งดี ก็เอาตามสมควรเราคงจะได้พิสูจน์กันตอนทำงาน ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีและพบกับสิ่งที่ดีงามตลอดไป” นายโสภณ กล่าว
จากนั้นประธานสภาฯให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากที่ตนรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้เป็นประธานสภาฯ แล้ว วันนี้ (17 มี.ค.) ถือเป็นวันแรกของการทำงานอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพราะตนเชื่อว่าหากเริ่มต้นดีทุกอย่างจะราบรรื่น อีกทั้งตนใช้หลักธรรมนำชีวิตทั้งชีวิตทำงานและชีวิตส่วนตัว นอกจากนั้นได้คุยกับข้าราชการรัฐสภา และกินข้าวร่วมกัน ซึ่งเป็นงบประมาณของตน และตนมองว่าอยากให้หน่วยงานดี หัวหน้าหน่วยงานต้องดี และต้องงพิสูจน์ด้วยการกระทำ
นายโสภณ กล่าวต่อว่าสำหรับการทำงานของตน หลังจากที่ลงนามนัดประชุมสภาฯเพื่อโหวตนายกฯ แล้ว ในช่วงบ่ายวันนี้ (17 มี.ค.) จะหารือถึงมาตรการประหยัดพลังงานในอาคารรัฐสภาด้วย