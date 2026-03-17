อธิบดีพลังงานยกมือไหว้ขอโทษ นํ้ามันหน้าปั๊มไม่พอเติม ยันไม่ขาดแคลน มีสำรองใช้ยาว 101 วันแค่ขนส่งไม่ทัน

อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานยกมือไหว้ขอโทษ ปชช. ปมนํ้ามันหน้าปั๊มไม่พอบริการ ยันน้ำมันไม่ขาดแคลน มีสำรองใช้ยาว 101 วัน แค่ขนส่งไม่ทัน เร่งประสาน มท.-ตร. ขอขยายเวลาขนส่ง
เมื่อเวลา 11.05 น. วันที่ 17 มีนาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงสถานการณ์ประจำวัน โดยนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมแถลงถึงการเตรียมความพร้อมรับมือความต้องการใช้น้ำมันของประชาชนว่า ก่อนอื่นต้องกราบขอประธานโทษถึงความโกลาหลและอุปสรรคที่เกิดขึ้นหน้าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในช่วงเวลาที่ผ่านมา ทั้งนี้ขออนุญาตเรียนว่าโรงกลั่นน้ำมันประเทศไทยทั้งหมดเรามีโรงกลั่นทั้งสิ้นรวมด้วยกัน6โรงกำลังการกลั่นในแต่ละวันอยู่ที่ 175 ล้านลิตรต่อวัน ถือเป็นกำลังการกลั่นรวมของประเทศ โดยแต่ละวันเราจะเอาน้ำมันดิบ 175ล้านลิตรนี้มากลั่นเป็นน้ำมันสำเร็จรูป ซึ่งจะได้น้ำมันเบนซินอยู่ที่ประมาณ 32-33 ล้านลิตรต่อวัน เป็นน้ำมันดีเซลอีกประมาณ 75-30 ล้านลิตร และน้ำมันเครื่องบิน น้ำมันเจท อีประมาณ 25ล้านลิตร น้ำมันเตาอีก 13ล้านลิตรอีกส่วนหนึ่งจะเป็นแก๊สหุงต้มหรือแอลพีจี อีกประมาณ 6-7 ล้านกิโลกรัม
ทั้งนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเราได้แก้ปัญหาคอขวดในการจัดส่งน้ำมันไปยังสถานีบริการในเวลาปกติโรงกลั่นน้ำมันจะขายน้ำมันให้กับผู้ค้ารายใหญ่เรียกว่าผู้ค้ามาตรา 7 หรือบางครั้งจัดส่งให้พ่อค้าคนกลาง ที่เรียกว่าจ๊อบเบอร์ (Jobber) ซึ่งพ่อค้าขนาดใหญ่ในประเทศจะส่งน้ำมันให้กับสถานีบริการน้ำมันของตัวเองเป็นส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยแบรนด์ต่างๆรวมถึงปั๊มอิสระขณะเดียวกันจะส่งน้ำมันให้ผู้ค้าคนกลางด้วย โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุเหตุการณ์ไม่ปกติการจัดส่งให้พ่อค้าคนกลางอาจมีเหตุการณ์ที่ผิดพลาดไป เพราะบางจุดพ่อค้าคนกลางอาจไม่ได้รับนั้นมันเพราะโดยปกติจะขนน้ำมันไปให้ภาคอุตสาหกรรมเมื่อพ่อค้าคนกลางขนน้ำมันไปภาคอุตสาหกรรมไม่ได้หลายภาคส่วนมาเติมกันที่สถานีบริการอย่างที่เห็น ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวกระทรวงพลังงานโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและปลัดกระทรวงพลังงานได้รับบัญชาจากนายกรัฐมนตรี และรองรายกรัฐมตรีให้ประสานโรงกลั่นทุกโรงกลั่นอย่างเต็มที่และเฝ้าระวังไม่ให้มีการหยุดผลิต
นอกจากนี้ให้ผู้ค้ารายใหญ่จัดส่งน้ำมันให้ ลูกค้าขนาดกลางจะได้เป็นการกระจายเชื้อเพลิงไปจุดอื่นๆที่ไม่ใช่สถานีบริการขณะเดียวกันกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการประสานขอความอนุเคราะห์จากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดส่งน้ำมันในเวลาที่ปกติไม่ได้มีการจัดส่งโดยขออนุญาตขยายเวลาในการจัดส่งน้ำมันเพิ่มขึ้น เพื่อกระจายไปตามสถานีบริการต่างๆ
นอกจากนี้กระทรวงพลังงานจะร่วมกับกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์ในการดูแลไม่ให้เกิดการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิงตามจุดต่างๆนี่คือสิ่งที่จะดำเนินการในขั้นตอนถัดไปโดยเร็ววัน
อย่างไรก็ตามขอยืนยันในปริมาณน้ำมันสำรอง ณ วันนี้ปริมาณสำรองที่เตรียมไว้ในประเทศที่เป็น walking สต็อปน้ำมันสำรองตามกฏหมายรวมกันอยู่ที่17วันบวกกับ 25 วันเป็น 42 วันซึ่งจะมีน้ำมันอยู่ระหว่างการขนส่ง เพิ่มขึ้นเป็น 29 วันเราได้น้ำมันเพิ่มเติมขึ้นมาจากแองโกลาและสหรัฐอเมริกาโดยน้ำมันจากแองโกลาอยู่ระหว่างการเดินทางเข้ามาในประเทศ 1.9 ล้านบาร์เรล ส่วนน้ำมันจากสหรัฐอเมริกาจะเข้ามา 625,000 บาร์เรล และได้สัญญาแน่ชัดอีก 30 วัน รวมทั้งทั้งสิ้นปัจจุบันมีน้ำมันเพียงพอกับความต้องการใช้ไม่น้อยกว่า 101 วัน
สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง3-4วันที่ผ่านมาได้มีการเดินหน้าตรวจสต๊อกน้ำมันในสองลักษณะโดยวันที่ 13 มีนาคมทางกระทรวงพลังงานโดยกรมการพลังงานกับสำนักงานพลังงานจังหวัดทั่วประเทศได้เดินหน้าตรวจสต๊อกต้นทางของน้ำมันดิบรวมถึงน้ำมันเบนซินและดีเซลใน 23 จังหวัดใน 53 คลัง ประกอบไปด้วย 589 ถัง ผลปรากฏชัดมีน้ำมันสำรอง ตามที่ได้นำเรียนไว้รวมทั้งสิ้น 42 วันที่อยู่ในประเทศและที่อยู่ระหว่างเดินทางอีกทั้งสิ้น 59 วัน
ขณะเดียวกันหลังจากตรวจต้นทางเสร็จแล้วได้มีการตรวจสำรองที่สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศระหว่างวันที่ 15 ถึงวันที่ 16 ที่ผ่านมาจำนวน 1502 สถานีบริการพบว่ามีสถานีบริการที่ต้องปิดบริการ เนื่องจากน้ำมันหมดประมาณ 150 สถานีและเปิดให้บริการแต่มีน้ำมันไม่ครบอยู่ระหว่างรอน้ำมันอีก 1039 สถานีบริการและยังมีสถานีบริการที่มีน้ำมันเพียงพอจำหน่ายอีก 306 สถานีบริการ ส่วนในสถานีบริการที่ปิดจำหน่ายทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจว่าไม่ได้มีการกักตุนใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นสภาพที่เกิดขึ้นจริง
"ดังนั้นขอยืนยันกับพี่น้องประชาชนให้ทราบว่าเรายังมีปริมาณสำรองเพียงพอในประเทศและอยากขอความกรุณาได้โปรดใช้ชีวิตประจำวันอย่างปกติยังมีความจำเป็นที่จะต้องกักตุนและขอความร่วมมือในการช่วยกันประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง" นายสราวุธ กล่าวว่า
เมื่อถามถึงความคืบหน้าในการเจรจาซื้อน้ำมันจากประเทศรัสเซีย นายสราวุธ กล่าวว่า ประเทศไทยเคยใช้น้ำมันจากรัสเซียช่วงก่อนปี 2565 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาหารือกันว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อที่จะไม่ให้โดนการแซงก์ชัน และยังมีประเด็นอื่นที่อยู่ระหว่างการพิจารณาให้รอบคอบ
เมื่อถามว่า สถานการณ์ขณะนี้ ขณะนี้น้ำมันอยู่ในมือใครที่สามารถจะนำมาส่งที่ปั๊มได้ นายสราวุธ กล่าวว่า เรากลั่นน้ำมันทุกวัน ได้วันละ 175 ล้านลิตร ทุกโรงกลั่นยังทำงานปกติ แต่ในช่วงที่ผ่านมา การใช้น้ำมันของสถานีบริการใช้กันถึง 90 ล้านลิตร บางวันก็ถึง 120 ล้านลิตร เกินจากปริมาณที่เราจะกลั่นได้ ดังนั้น หากเรากลับมาสู่การใช้ปกติได้ ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ และยืนยันว่า เรามีปริมาณการกลั่นที่เพียงพอ