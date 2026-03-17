“อรรถพล“ ขอความร่วมมือ 4 หน่วยงาน ผ่อนปรนเวลารถบรรทุกน้ำมันเพิ่มเที่ยวขนส่ง ยันน้ำมันพอถึง 100 วัน เผย โรงกลั่น-ผู้ค้าร่วมมือ รอ ศบก.เคาะตรึงราคา
วันที่ 17 มี.ค.นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ รัฐมนตรีง่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรีถึงการพิจารณาแนวทางตรึงราคาน้ำมันต่อไปหรือไม่ ว่า จะหารือเรื่องนี้ในที่ประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.)รวมถึงการใช้เงินกองทุนน้ำมันเข้ามาช่วยอุดหนุน ส่วนจะตรึงไปอีกกี่วัน และเรื่องอื่น ต้องหารือในที่ประชุมก่อน โดยกระทรวงพลังงานได้เชิญผู้ประกอบการโรงกลั่นน้ำมัน ผู้ค้าน้ำมัน หารือถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว ขอย้ำว่าปริมาณน้ำมันที่จะใช้ในประเทศยังมีเพียงพอถึง100 วัน และยังดูน้ำมันจากแหล่งอื่น ทั้งจากอเมริกา แอฟริกา
ส่วนปัญหาที่เกิดน้ำมันขาดแคลนบางช่วงเวลา เกิดมาจากการขนส่ง ซึ่งน้ำมันเป็นสินค้าควบคุมและเรื่องของความปลอดภัย รถที่ใช้ขนส่งต้องมีลักษณะเฉพาะ แต่เมื่อประชาชนแตกตื่นไปเติมน้ำมัน ส่งผลให้ยอดขายเพิ่ม 2 เท่า ทำให้เกิดปัญหาจัดส่งน้ำมันไม่ทัน ในเรื่องนี้โรงกลั่นให้ความร่วมมือเดินเครื่อง 100 เปอร์เซ็นต์ หากทำได้มากกว่านั้นก็ขอความร่วมมือให้ทำเพิ่ม ส่วนผู้ค้าน้ำมันให้เปิดเดินงานกระจายน้ำมัน 24 ชั่วโมง ไปยังสถานีบริการเป็นเวลา7 วัน
สำหรับปัญหาเรื่องรถขนส่งที่ติดขัดเรื่องการจำกัดเวลาวิ่งรถ กระทรวงพลังงาน ได้ขอความร่วมมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทยกระทรวงคมนาคม ผู้ว่ากทม. ผ่อนปรนเฉพาะรถบรรทุกน้ำ เรื่องช่วงเวลาในการวิ่งในบางพื้นที่ เพื่อไปเติมน้ำมันจากคลัง เพื่อสามารถกระจายน้ำมันไปยังสถานีบริการต่างๆ ได้ดีขึ้น
ผู้สื่อข่าวถามว่า ตัวแทนผู้ประกอบการน้ำมันบางรายร้องเรียนว่าถูกลดโควตา ลงเหลือ 50เปอร์เซ็นต์ นายอรรถพล กล่าวว่า 50 เปอร์เซ็นต์คาดว่าเป็นตัวเลขจากยอด ที่สูงมากกว่าปกติ ขอยืนยันว่าการจ่ายน้ำมันของผู้ค้า ไม่ได้ต่ำกว่ายอดปกติ ก่อนที่จะเกิดความแตกตื่นและแห่เติมน้ำมัน เมื่อเกิดเหตุเช่นนี้ก็อาจจะเพิ่มให้แต่อาจไม่ได้ตามที่ผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันต้องการ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องของเที่ยวรถบรรทุกน้ำมัน
“ ยืนยันว่าต้นทางมีน้ำมัน โรงกลั่นพยายามกลั่นออกมา เพิ่มเพื่อจ่ายไปที่คลัง แต่ติดตรงที่คลังของผู้ค้าน้ำมัน รถที่จะรับจากคลังมาไม่ทัน เพราะเที่ยววิ่งไม่ทัน กรณีรถที่วิ่งไปต่างจังหวัดใช้ระยะทางเท่าเดิม ในขณะที่ยอดขายเพิ่มขึ้น2-3สามเท่า รถจึงวิ่งไปส่งไม่ทัน จึงทำให้บางปั๊มไม่มีน้ำมันในบางช่วงเวลา ซึ่งกำลังแก้ปัญหาตรงนี้อยู่ เพื่อให้เพื่อนเที่ยวในการขนส่งน้ำมันเพิ่มมากขึ้น“ นายอรรถพล กล่าว
เมื่อถามว่า เงินกองทุนน้ำมันจะสามารถใช้อุดหนุนได้นานแค่ไหน รมว.พลังงาน กล่าวว่า ยังใช้ตัวเลขเดิมที่เคยติดลบกว่าแสนล้าน และเงินในกองทุนอยู่ในแดนลบแต่ยังไม่ถึงแสนล้านบาท โดยจะหารือในที่ประชุมศบก.ว่าจะตรึง ราคาอย่างไร ย้ำว่าจะใช้กลไกกองทุนน้ำมันช่วยบริหารจัดการได้อยู่