เลขาฯ กฤษฎีกา เผยรัฐบาลอุ้มค่าน้ำมันได้แค่ระดับหนึ่ง ทุกประเทศราคาพุ่งหมด

เลขาฯ กฤษฎีกา เผย ครม.ถกวางหลักการดูแลราคาพลังงาน รับอุ้มได้แค่ระดับหนึ่ง ตอนนี้ทุกประเทศราคาพุ่งหมด
เมื่อเวลา 09.35 น. วันที่ 17 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้สัมภาษณ์ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงมาตรการด้านพลังงาน ว่า เข้าใจว่าทาง ครม.น่าจะมีมติวางหลักการในการที่จะช่วยดูแลราคาพลังงาน ว่าจะช่วยดูอะไรกันอย่างไรบ้าง ส่วนที่มีการร้องเรียนกันอยู่ว่าน้ำมันไม่มีนั้น ในที่ประชุมเมื่อวันที่ 16 มี.ค. ได้มีการหารือกัน ซึ่ง รมว. พลังงานยังยืนยันว่าน้ำมันยังไม่ขาดแคลน ส่วนที่มีปัญหาคือในเรื่องของโลจิสติกส์ ตอนนี้เกิดปัญหาว่าประชาชนตกใจ เลยเข้าไปเติมน้ำมันกันเยอะ ทำให้การใช้ปริมาณน้ำมันต่อวันแทนที่มันจะปกติมันเลยกลายเป็นเพิ่มขึ้นสองเท่าต่อวัน รถที่ไปส่งน้ำมันเลยขาด จึงหารือกันว่าทำอย่างไรจะให้รถน้ำมันวิ่งได้ตลอด เพราะเดิมรถน้ำมันจะวิ่งได้เฉพาะช่วงเวลาที่จำกัด นอกจากนี้ เรื่องการดูแลราคาน้ำมันนายกรัฐมนตรีได้มอบให้กระทรวงพลังงานไปดูแลว่าจะปรับอะไรอย่างไรได้บ้าง ต้องเข้าใจว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่สถานการณ์ปกติ และเป็นอย่างนี้ทุกประเทศ รัฐบาลจะทำให้ดีที่สุด ว่าจะดูแลอะไร
อย่างไร หลายประเทศก็มีปัญหาและหลายประเทศมีปัญหายิ่งกว่าเราอีก มีการปล่อยลอยตัวราคาน้ำมันไปแล้ว ส่วนของเราพยายามดูแลกันอย่างเต็มที่ ตอนนี้ยังดูแลได้ แต่ทั้งนี้ ในการดูแลเรื่องระดับราคาก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย เพราะงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการนำมาอุดหนุนพลังงาน ในช่วงระยะเวลาต่างๆ นี้มันก็ค่อนข้างเยอะ ซึ่งเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วอย่างในช่วงที่เกิดโควิดหรือในช่วงที่เกิดสงครามยูเครน ซัพพลายก็ขึ้นราคาไปเยอะ เราอุดหนุนกันไปจนติดลบเป็นแสนล้าน ตอนนั้นก็น่ากลัวอยู่ เพราะฉะนั้น สิ่งที่ถูกต้องก็คืออาจจะต้องปรับตัวโดยการขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยในสถานการณ์เช่นนี้ให้มาช่วยกันประหยัดพลังงาน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้พลังงานสักนิดนึง
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะมีการตรึงราคาน้ำมันต่อหรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า เรื่องตรึงราคา รมว.พลังงานคงจะเป็นผู้ชี้แจง เพราะนายกฯมอบหมายให้ไปดูในรายละเอียด ส่วนเรื่องราคาสินค้าบริการอะไรต่างๆ นายกฯเป็นกังวลื ซึ่งได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงพลังงานร่วมกันไปดูไม่ให้เกิดกรณีสินค้าขาดแคลน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าควบคุม ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะมีการจัดทีมลงไปร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าทีม
เมื่อถามว่า หากสถานการณ์ยืดเยื้อออกไป จะถึงขั้นต้องออกพระราชกำหนดกู้เงินหรือไม่ นายปกรณ์ กล่าวว่า ทำเต็มที่ที่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะเรื่องของการอุ้มราคาจริงๆ แล้วมันเป็นการแทรกแซงตลาดอย่างนึง ถ้าถามว่ามันถูกหรือไม่ มันไม่ควรจะเยอะขนาดนั้น ถ้าอุ้มก็อุ้ม ดูแลได้ระดับนึง ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะถ้าดูแลทั้งหมดไม่มีที่ไหนในโลกทำได้ ทุกประเทศราคาขึ้นหมด แม้กระทั่งมาเลเซียเองที่เราคิดว่าราคาน้ำมันถูกตอนนี้ก็ไม่ได้ถูกกว่าเราแล้ว