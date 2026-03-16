สภาเคาะแล้วบรรจุวาระโหวต “นายกรัฐมนตรี” วันที่ 19 มี.ค. เวลา 10.00 น.

เลขาฯ สภา ออกหนังสือด่วนบรรจุวาระโหวต “นายกรัฐมนตรี” วันที่ 19 มี.ค. เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป
วันนี้ (16 มี.ค.) นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกหนังสือด่วนมากที่ สผ 0014/ผ 2 ถึง สส. เรื่อง การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เนื่องด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้มีคำสั่งให้นัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 27 ปีที่ 1 ครั้งที่ 2 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป โดยมีระเบียบวาระ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม คือ รับทราบพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร จากนั้นเข้าสู่เรื่องด่วน คือ การพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามมาตรา 159 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย