กกต.เผย ศาลจำคุก 5 ปี “พีระวิทย์” อดีต หน.ไทรักธรรม ยักยอกเงิน-ทรัพย์สินพรรค สารภาพลดเหลือ 2 ปีครึ่ง

กกต. เผย ศาลสระบุรีสั่งจำคุก 5 ปี “พีระวิทย์” อดีตหัวหน้าพรรคไทรักธรรม ปมยักยอก เงิน-ทรัพย์สินพรรคไปใช้ส่วนตัว รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน หลังก่อนหนีไปลาว
วันนี้ (16 มี.ค.) สำนักงาน กกต.แจ้งว่า ศาลตัดสินลงโทษจำคุก 5 ปี อดีตหัวหน้าพรรคไทรักรรรม โดย นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค อดีตหัวหน้าพรรคไทรักธรรม กับพวก ได้มีการนำหรือยินยอม ให้บุคคลอื่นนำเงินหรือทรัพย์สินของพรรคการเมืองไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือใช้เพื่อการอื่นใด อันเป็นการฝ่าฝืนมาตรา 87 ประกอบมาตรา 132 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 และพรรคไทรักธรรม ได้รายงานการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ด้วยข้อความอันเป็นเท็จทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมีทุนทรัพย์ 18,797,824.59 บาท
นายทะเบียนพรรคการเมืองโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติฟ้องเป็นคดีแพ่ง เรียกคืนเงินอุดหนุน และดำเนินคดีเป็นอาญากับหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรคไทรักธรรม สำหรับคดีอาญา จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประสานความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จนนำไปสู่การจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2568 และอัยการจังหวัดสระบุรีได้ยื่นฟ้อง ต่อศาลจังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568
เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569 ศาลจังหวัดสระบุรีได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 81131/2568 คดีหมายเลขแดงที่ อ124/2569 ลงโทษจำคุก นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค เป็นเวลา 5 ปี จำเลยให้การ รับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 2 ปี 6 เดือน