ปธ.สภา นัดโหวตนายกฯ 19 มี.ค. หวังเห็น รบ.ที่มีอำนาจเต็มก่อนสงกรานต์ เหตุมีวิกฤตต่างๆ รุมเร้า

ปธ.สภา ป้ายแดง นัดโหวตนายกฯ 19 มี.ค. หวังเห็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มก่อนสงกรานต์ เหตุมีวิกฤตต่างๆ รุมเร้า ส่วนแก้ รธน.ต้องรอ ครม.ใหม่
วันนี้ (16 มี.ค.) นายโสภณ ซารัมย์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงว่า ตนเตรียมออกระเบียบวาระประชุมสภา เพื่อลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 19 มี.ค. เพราะอยากเห็นรัฐบาลได้มีอำนาจเต็มก่อนสงกรานต์ เพราะตอนนี้มีวิกฤตต่างๆ รุมเร้า หากมีรัฐบาลที่มีอำนาจเต็ม จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เมื่อถามถึงทิศทางต่อการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมที่รัฐสภาชุดที่ผ่านมาทำค้างไว้ นายโสภณ กล่าวว่า ต้องรอให้รัฐบาลยืนยัน โดยต้องรอให้มีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ทำหน้าที่ก่อน