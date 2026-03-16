“ไอติม” ชี้ เป็นสิทธิ ปชป.งดออกเสียง สวนไม่ได้หวังให้เป็นบริวาร ปัดสร้างภาพ-ตั้ง รบ.แข่ง ส่งสู้ชิงนายกฯ

โฆษกพรรคส้ม เมิน! มองเป็นสิทธิ ปชป.งดออกเสียงโหวต ปธ.สภา ตบปาก “เอิร์ธ พงศกร” บอกไม่ได้หวังให้ใครเป็นบริวาร ทำงานฝ่ายค้านต้องเคารพซึ่งกันและกัน ยันส่ง “เท้ง” ชิงนายกฯ ไม่ได้สร้างภาพ ไม่คิดตั้งรัฐบาลแข่ง
วันนี้ (16 มี.ค.) เวลา 14.00 น. ที่ทำการพรรคประชาชน นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงการโหวตเลือกประธานสภา ที่พรรคประชาธิปัตย์ ระบุถึงเหตุผลที่งดออกเสียง เพราะพรรคประชาชนไม่ได้ติดต่อไปอย่างเป็นทางการว่าจะส่งนายพริษฐ์เป็นประธานสภา ว่า เป็นสิทธิของแต่ละพรรคจะลงคะแนนเช่นไร ขอไม่ก้าวล่วงแต่ละสิทธิของพรรคการเมือง ในข้อเท็จจริง คือ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ อดีตประธานวิปฝ่ายค้าน ได้แจ้งพรรคประชาธิปัตย์ล่วงหน้าไปแล้วหลายวัน ว่า พรรคประชาชนจะส่งบุคคลชิงตำแหน่งประธานสภา พร้อมย้ำว่าพรรคประชาชนเคารพสิทธิของแต่ละพรรค ในการลงมติ โดยเมื่อวานนี้ (15 มี.ค.) เป็นวาระแรกของสภาชุดนี้ ต้องยอมรับว่า ก่อนที่จะมีการเลือกประธานสภา อาจจะยังไม่มีความชัดเจนเท่าวันนี้ ว่า พรรคไหนอยู่ในซีกรัฐบาลและพรรคไหนอยู่ในซีกฝ่ายค้าน แต่วันนี้มีความชัดเจนแล้วว่าพรรคไหนที่อยู่ในซีกฝ่ายค้าน คงจะต้องมีการหารือร่วมกันผ่านกลไกฝ่ายค้านเพื่อวางแผนทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลร่วมกันไม่ได้มีปัญหาอะไร
เมื่อถามว่า เป็นเพราะพรรคประชาชนไม่ได้แจ้งว่าจะส่งใครลงชิงตำแหน่งประธานสภาใช่หรือไม่ พรรคประชาธิปัตย์จึงมีมติงดออกเสียง นายพริษฐ์ ย้ำว่า เราแจ้งไปแล้วว่าจะส่งบุคลากรของพรรคในวาระเลือกประธานสภา แต่ไม่ได้แจ้งชื่อตัวบุคคล ส่วนที่ถูกมองว่าภาพรวมของฝ่ายค้านไม่มีเสถียรภาพนั้น คือ การทำงานของฝ่ายค้านมีความแตกต่างจากพรรคร่วมรัฐบาล เพราะพรรคร่วมรัฐบาลตกลงเป็นรัฐบาลร่วมกัน ดังนั้น ความคาดหวังในประเด็นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ถูกเสนอ ครม.หรือ นโยบายต่างๆ ของฝ่ายบริหาร โดยหวังว่าพรรคร่วมรัฐบาลจะต้องมีจุดยืนสอดคล้องกันเป็นเอกภาพ
ส่วนฝ่ายค้านเป็นการรวมตัวกันของฝ่ายที่ไม่ได้อยู่ในพรรคร่วมรัฐบาล จึงมีจุดยืนในบางประเด็นที่แตกต่างกัน การทำงานจึงต้องเคารพจุดยืนที่แตกต่างกันในบางประเด็น ไม่ได้ลดทอนจุดร่วมที่จะต้องตรวจสอบรัฐบาล
เมื่อถามว่า คนในพรรคประชาชน ระบุว่า พรรคที่ไม่ได้โหวตให้กับตำแหน่งประธานสภา กลายเป็นพรรคที่รอร่วมรัฐบาล นายพริษฐ์ กล่าวว่า ความเห็นของพรรค ขอไม่ก้าวล่วงการตัดสินใจขอพรรคการเมืองอื่น
ส่วนที่ นายพงศกร ขวัญเมือง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ระบุว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่ใช่บริวารของใครนั้น นายพริษฐ์ กล่าวว่า เราก็ไม่ได้คาดหวังให้ใครมาเป็นบริวารของเรา เราทำงานด้วยการเคารพกันและกัน ทำงานในซีกฝ่ายค้านแม้จุดยืนจะแตกต่างกันมาก แต่เป็นเรื่องปกติในการทำงานของฝ่ายค้านตั้งแต่ดูจากการทำงาน สมัยพรรคก้าวไกลถึงพรรคประชาชน เราทำหน้าที่เป็นแกนนำฝ่ายค้านมาโดยตลอด ซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านเปลี่ยนไปตลอด การทำงานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
เมื่อถามถึงกรณีการส่งชื่อ นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ซึ่งนางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ อดีต สส.กทม พรรคประชาชน ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าทำไปเพื่อสร้างกระแส นายพริษฐ์ ยืนยันว่า ตั้งแต่ผลการเลือกตั้งออกมา เราดำเนินการตามสิ่งที่พูดไว้ก่อนการเลือกตั้ง คือ เคารพสิทธิของพรรคการเมืองอันดับ 1 ในการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งชัดเจนแล้วว่าเขาสามารถรวบรวมเสียงเพียงพอจัดตั้งรัฐบาลได้ หากย้อนไปดูในอดีตประวัติศาสตร์การเมืองไทย หรือระบบรัฐสภาในประเทศอื่น มีกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเสนอชื่อบุคคลเป็นนายกฯและมีกรณีที่ไม่เสนอชื่อ ซึ่งเป็นสิทธิของแกนนำฝ่ายค้านในแต่ละยุคว่าจะตัดสินใจอย่างไร ไม่ใช่สิ่งที่เกินเลยสามารถเกิดขึ้นได้ในระบบรัฐสภาไม่ได้เป็นการส่งสัญญาณว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลแข่ง
ทั้งนี้ นางสาวธิษะณา ยังแสดงความเห็นว่า พรรคประชาชนตั้งใจจะสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีเพื่อให้ทัวร์ไปลงพรรคเพื่อไทย นายพริษฐ์ กล่าวว่า ไม่มีความคิดเช่นนั้น ตามระบบรัฐสภา เมื่อรวบรวมเสียงตั้งรัฐบาลได้ ก็มีทั้งกรณีที่พรรคฝ่ายค้านเสนอชื่อบุคคลในวาระการเลือกนายกฯ และก็มีกรณีที่ไม่เสนอชื่อ ไม่ได้เป็นการพยายามสร้างความเข้าใจผิด พร้อมย้ำว่า ไม่ได้เป็นการตั้งรัฐบาลแข่ง ไม่มีความพยายามในการติดต่อหรือไปรวมเสียง