“ไอติม” จี้รัฐเปิดข้อมูลจริงน้ำมัน แนะลดค่าไฟ สร้างแรงจูงใจ WFH เตรียมแถลงมาตรการพรุ่งนี้

โฆษกพรรคส้ม ขอรัฐบาลเปิดข้อมูลจริงปริมาณน้ำมัน แนะ ลดค่าไฟ สร้างแรงจูงใจประชาชน Work from Home เตรียมแถลงมาตรการพรุ่งนี้
วันนี้ (16 มี.ค.) นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคประชาชน กล่าวถึงสถานการณ์น้ำมันในประเทศ ในภาวะสงครามตะวันออกกลาง ว่า พรุ่งนี้พรรคประชาชนจะมีการแถลงรายละเอียดแต่เบื้องต้น มีประเด็นที่จะนำเสนอ คือ เรื่องปริมาณและราคา โดยอยากให้รัฐเปิดเผยข้อมูลจัดทำแดชบอร์ด (Dashboard) เพื่อให้ประชาชนได้เห็นว่า ตกลงแล้ว มีปริมาณภาพรวมน้ำมันอยู่ที่เท่าไหร่เพียงพอหรือไม่และการขาดแคลนในปั๊มต่างๆ เกิดขึ้นจากการไม่เพียงพอ หรือการขนส่ง หรือปัญหาในการกักตุน
ส่วนมาตรการประหยัดพลังงาน หากรัฐจะมีมาตรการดังกล่าวต้องควบคู่ไปกับการสร้างแรงจูงใจประชาชน เช่น มาตรการ work from home ที่ต้องควบคู่มากับมาตรการลดค่าไฟ หรือ ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ขนส่งสาธารณะ ก็ต้องมาพร้อมกับการสนับสนุนค่าโดยสารด้วย
ส่วนความกังวลใจเรื่องการตรึงราคาน้ำมันดีเซล ที่กำลังจะครบกำหนด แล้วรัฐจะมีมาตรการอย่างไรต่อนั้น ก็อาจจะจำเป็นต้องมีการใช้งบประมาณเงินกู้เพิ่มเติม หรือลดภาษีสรรพสามิต ซึ่งอาจจะกระทบรายได้ของรัฐ โดยพรรคประชาชนได้มีข้อเสนอว่า หากรัฐบาลไม่ตรึงราคาด้วยอัตราเท่าเดิม อย่างน้อยที่สุดต้องมีการช่วยเหลือ เรื่องค่าครองชีพให้กับกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด เช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และกลุ่มอาชีพที่จำเป็นต้องใช้น้ำมัน รวมไปถึงค่าขนส่ง ที่จะทำให้ผลกระทบครั้งนี้ไม่นำไปสู่การขึ้นราคาสินค้า และส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนในภาพรวม
นายพริษฐ์ ยังกล่าวถึงประเด็นโรงกลั่นน้ำมันด้วยว่า เห็นด้วยในประเด็น หากโรงกลั่นมีกำไรที่สูงเกินสมควร หากอะไรที่ทำได้เพื้อให้การ เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุข พรรคประชาชนก็จะสนับสนุน