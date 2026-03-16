“ธรรมนัส” ห่วงศึกตะวันออกกลางทำน้ำมันแพง กระทบต้นทุนชาวนา เร่งแก้เฉพาะหน้าประคองสถานการณ์รอรัฐบาลใหม่

“ธรรมนัส” ห่วง สู้รบตะวันออกกลาง ทำน้ำมันแพง กระทบต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนา โดยขณะนี้เร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าประคองสถานการณ์รอรัฐบาลใหม่ เข้ามากำหนดนโยบาย ย้ำต้องทำงานหนักหลายเท่า
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงความกังวลต่อสถานการณ์สู้รบตะวันออกกลาง ที่กำลังส่งผลกระทบต่อต้นทุนภาคการเกษตร โดยเฉพาะราคาน้ำมัน และปุ๋ย ที่กระทบต่อเกษตรกรโดยตรง โดยยอมรับว่า ในสถานการณ์ปกติเกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็ประสบปัญหาอยู่แล้ว โดยเฉพาะราคาข้าวที่ตกต่ำมาอย่างยาวนาน และสิ่งที่น่ากังวลขณะนี้คือต้นทุนการผลิตของชาวนา และปริมาณผลผลิตที่มีจำนวนมากสวนทางกลับช่องทางการตลาด ขณะที่ปัจจุบันมีการสู้รบตะวันออกกลาง เป็นเรื่องที่รัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน ต้องให้ความสำคัญและทำงานหนักกว่าเดิมหลายเท่า โดยเฉพาะปัจจัยการผลิตและการเก็บเกี่ยว เนื่องจาก ณ เวลานี้ ราคาน้ำมันและปุ๋ย มีราคาแพงขึ้น โดยส่วนตัวเชื่อว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ที่จะเข้ามาบริหาร มีความสามารถในการขับเคลื่อนแผนงานอยู่แล้ว เพราะเข้าใจว่าเคยเป็นนักธุรกิจ
ทั้งนี้ ในช่วงรอยต่อระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ร้อยเอกธรรมนัส ในฐานะรัฐมนตรีรักษาการฯ ก็จะพยายามแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพราะนโยบายหลักต้องรอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯคนใหม่ เข้ามาบริหารจัดการ ส่วนงบประมาณกลาง ได้ถูกนำไปใช้ในเรื่องอื่นๆแล้วจำนวนมาก ปัจจุบันงบประมาณเหลือน้อย ซึ่งเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะดูแลเรื่องนี้ โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาราคาน้ำมัน ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงเกษตรฯ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ประคองสถานการณ์จนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาบริหารจัดการ โดยเฉพาะฤดูกาลเก็บเกี่ยวเข้าปรัง ที่กำลังจะมาถึง หากน้ำมันยังแพงก็กระทบเกษตรกรโดยตรง