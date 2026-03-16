ศบก.เผย 20 ลูกเรือมยุรีนารีถึงไทยปลอดภัยแล้ว "สีหศักดิ์" โทรหา รมว.กต.อิหร่านขอให้ช่วย 3 ลูกเรือ-ไฟเขียวเรือไทยผ่านฮอร์มุซ

ศบก.เผยลูกเรือมยุรีนารี 20 คน ถึงไทยอย่างปลอดภัยแล้ว มีขวัญกำลังใจดี ส่วนอีก 3 คนที่เหลือ ยังไม่ได้รับการยืนยัน รัฐบาลติดตามอย่างใกล้ชิด เตรียมอพยพคนไทยในอิหร่านเพิ่มอีก 2 รอบ ขณะที่ ยอดรวมช่วยเหลือแล้ว 952 คน
วันที่ 16 มี.ค.ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง หรือ ศบก. นำโดย นายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงข่าว โดยระบุว่า สถานการณ์โดยรวมยังคงขยายตัวต่อเนื่อง และมีการแลกเปลี่ยนการโจมตีทางอากาศในหลายประเทศ โดยเฉพาะในอิหร่านอิสราเอล และอิรัก ขณะที่ อิหร่านยังคงโจมตีทางอากาศไปยังประเทศคณะมนตรีความร่วมมือแห่งรัฐอ่าวอาหรับ หรือ GCC อิหร่านและจอร์แดนโดยเฉพาะบริเวณท่าเรือ สนามบินและโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงาน นอกจากนี้สหรัฐฯ และอิสราเอลยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่าน ซึ่งรวมถึงจุดส่งออกน้ำมันที่สำคัญอย่างเกาะคาร์ก โดยมีรายงานว่าอิสราเอลโจมตีใกล้พื้นที่กลุ่มชุมนุมในกรุงเตหะราน
ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์มีความไม่แน่นอนกระทรวงการต่างประเทศจึงขอให้คนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วที่สุด และคอยติดตามข่าวสาร รวมถึงคำแนะนำจากช่องทางทางการของสถานทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่รับผิดชอบในพื้นที่ ตลอดจนลงทะเบียนแจ้งข้อมูลและช่องทางติดต่อให้แก่สถานทูตฯกับสถานกงสุลใหญ่ฯ
ส่วนความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือคนไทยในเรือมยุรีนารี นั้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ลูกเรือคนไทย จำนวน 20 คน ได้รับการช่วยเหลือได้เดินทางกลับถึงไทยเรียบร้อยแล้ว ซึ่งลูกเรือทั้งหมดมีขวัญกำลังใจที่ดี
สำหรับการเร่งค้นหาลูกเรือไทยอีก 3 คน นายปาณิดล กล่าวว่า เมื่อวานนี้ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่าน โดยได้ขอให้ฝ่ายอิหร่านสนับสนุนให้การช่วยเหลือลูกเรือไทยอีก 3 คน ที่ยังติดค้างอยู่ในเรือมยุรีนารี พร้อมหารือเกี่ยวกับการอนุญาตให้เรือพาณิชย์ของไทยเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซอย่างปลอดภัย พร้อมย้ำท่าทีของไทยที่เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกลับสู่การเจรจาและการทูต เพื่อให้สถานการณ์จบลงด้วยวิธีสันติโดยเร็ว
นายปาณิดล กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีอิหร่านแม้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน จะย้ายสถานทูตไปที่ตุรกีชั่วคราว แต่ยังช่วยเหลือคนไทยอย่างต่อเนื่องหากมีคนไทยประสงค์จะเดินทางกลับ ขณะเดียวกันได้กำหนดอพยพเพิ่มเติม 2 รอบคือวันที่ 17 และ 25 มีนาคม จึงขอให้ผู้ที่ประสงค์จะเดินทาง ขอให้แจ้งความประสงค์กับสถานทูตฯโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ สถานทูตฯ จะจัดหาเที่ยวบินเพิ่มเติมตามความประสงค์และสถานการณ์ต่อไป ซึ่งที่ผ่านมาได้อพยพคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางเดินทางกลับไทยแล้ว ทั้งสิ้น 952 คน
ส่วนสวัสดิภาพของลูกเรือไทยอีก 3 คน ที่เหลืออยู่ในเรือมยุรีนารี นั้น นายปาณิดล ระบุว่า ทางกระทรวงการต่างประเทศยังคงรอฟังข่าวอยู่ และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด โดยกระทรวงการต่างประเทศ ได้ประสานกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโอมาน และสถานเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงมัสกัต พร้อมยืนยันว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างเต็มที่ แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันใดๆ จึงขอให้อดทนรอ
ส่วนภาพรวมการอพยพคนไทยประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคตะวันออกกลาง นายปาณิดล กล่าวว่า จุดที่มีความท้าทายและยากลำบากที่สุดได้ผ่านพ้นไปแล้ว คือกรณีของการช่วยเหลือคนไทยในอิหร่าน ซึ่งเป็นจุดที่มีความอันตรายที่สุด และรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่าต้องอพยพ ซึ่งคนไทยสองกลุ่มแรกเดินทางออกมาเรียบร้อยแล้ว ส่วนอีกสองกลุ่มที่กำลังจะอพยพกำลังจะตามออกมา ขณะที่ ในพื้นที่อื่นๆ เรายึดหลักการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ โดยสรุปปัจจัยต่างๆประกอบกับความพร้อมของเที่ยวบิน การเปิดน่านฟ้า ส่วนกรณีที่ขอเปิดไม่ได้ ก็จะไปยังพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งสามารถดำเนินไปได้ด้วยดี ฉะนั้นยืนยันว่าหากมีสถานการณ์เราก็สามารถรับมือได้