”ธรรมนัส“ ปัดตอบหนุน "อนุทิน" นั่งนายกฯ หรือไม่ ย้ำไม่ฆ่านายไม่ขายเพื่อน งดออกเสียงเลือก ปธ.สภาตามจุดยืน ไม่ใช่รอร่วมรัฐบาล

”ธรรมนัส“ ยืนยันเป็นคนไม่ฆ่านาย ไม่ขายเพื่อน ลั่นจบนักเรียนเหล่าฯ “เพื่อนไม่มีวันตาย” ไม่ตอบหนุน “อนุทิน” นั่งนายกฯ หรือไม่ และยังไม่ชัดส่งแคนดิเดตของพรรคกล้าธรรมชิงนายกฯ งดออกเสียงเลือกประธานสภาฯ เพราะกล้าธรรมมีจุดยืน ไม่ใช่รอร่วมรัฐบาล
วันที่ 16 มี.ค. ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม กล่าวถึงกรณีที่พรรคกล้าธรรม ดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มานานถึง 7 ปี จากนี้ในบทบาทของสภาจะยังดูแลกระทรวงเกษตรฯ ต่อไปอย่างไร โดยระบุว่า พรรคกล้าธรรม ทำได้ทุกอย่าง และในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติก็สามารถเสนอต่อรัฐบาลได้ โดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎร หรือผ่าน สส. ในกรรมาธิการชุดต่างๆ ก็จะประสานทำงานร่วมกับรัฐบาลได้ไม่มีปัญหา
ส่วนกรณีที่เมื่อวานนี้ (15 มี.ค.69) กล้าธรรมได้ลงมติงดออกเสียงเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า กล้าธรรมไม่มีบุคคลที่เห็นว่า อยากเห็นชอบด้วย จึงงดออกเสียงจะดีกว่า ส่วนการที่คนของพรรคประชาชน มองว่า การงดออกเสียง เพราะรอที่จะเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่นั้น ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ใช่ พรรคกล้าธรรมมีหลักการ มีอุดมการ และมีจุดยืนของตัวเอง และเรื่องนี้ตนไม่ได้ตัดสินใจคนเดียว เพราะได้ขอมติพรรคก่อนเข้าประชุมแล้ว
ส่วนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพรรคกล้าธรรม จะมีการเสนอแคนดิเดตนายกฯ ของพรรคกล้าธรรมด้วยหรือไม่นั้น ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ไม่แน่ ต้องรอประชุมแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันภายในพรรค และยืนยันว่า ยังไม่มีการพูดคุย หรือมีโอกาสได้เจอกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล
ส่วนการที่นายอนุทิน ระบุว่า ความเป็นเพื่อนไม่มีวันหมดอายุ ร้อยเอกธรรมนัส ย้อนถามว่า “ท่านหมายถึงผมหรือเปล่า เข้าใจเอาเองหรือเปล่า ” แต่สื่อมวลชนได้ตอบว่า” ใช่ “ พร้อมถามว่า ของท่านไม่มีวันหมดอายุด้วยหรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ชีวิตของตนมีเพื่อนเยอะ มีพี่เยอะ มีน้องเยอะ ตนไม่ฆ่านายขายเพื่อน โดยเฉพาะความเป็นเพื่อนตนจบนักเรียนเหล่าฯ ให้ความสำคัญเน้นมากว่า เพื่อนไม่มีวันตาย ส่วนนายอนุทินคือเพื่อนที่ไม่มีวันตายใช่หรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ถ้าท่านหมายถึงผม ผมก็หมายถึงท่านนั่นแหละ ส่วนจะสนับสนุนนายอนุทิน ในการโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นั้น ยอมรับว่า เเรื่องรื่องนี้เป็นเรื่องการเมือง คนละเรื่องกันกับความเป็นเพื่อนพี่น้อง
สำหรับวันนี้ร้อยเอกธรรมนัสผมเผ่ารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันสถาปนากรมการข้าว ครอบรอบ 20 ปี ผู้สื่อข่าวจึงถามว่า งานกรมการข้าววันนี้ถือว่าเป็นงานสุดท้าย ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯหรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส กล่าวว่า ตนยังทำงานจนถึงวันสุดท้าย แต่ยอมรับว่า ได้มีการเก็บของที่ทำเนียบรัฐบาลแล้ว ส่วนใหญ่เป็นโต๊ะ พระ และของใช้ส่วนตัว
ส่วนที่กระทรวงเกษตรปัจจุบันยังไม่ได้เก็บของออก พร้อมถามกลับสื่อมวลชนว่า จะไปช่วยเก็บไหมเมื่อถามว่า สาเหตุที่ยังไม่เก็บของอแกจากกระทรวงเกษตรฯ เพราะอีกไม่นานจะกลับมาใช่หรือไม่ ร้อยเอกธรรมนัส หัวเราะพร้อมบอกว่า “อันนี้ก็ชอบหาเรื่องอยู่เรื่อยเลย