กกต.ติวเข้ม ผอ.กกต.จังหวัด ปรับปรุงงานประชาสัมพันธ์ สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ หลังโดนถล่มหนักเลือกตั้งที่ผ่านมา

กกต.ติวเข้ม ผอ.กกต.จังหวัด ปรับปรุงงานด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ หลังโดนถล่มจัดเลือกตั้งที่ผ่านมา กระทบความน่าเชื่อถือการทำหน้าที่ หวังปรับการทำงานรับมือวิกฤต ดึง กกต.จังหวัดร่วมแจงทันที หากเกิดเหตุในพื้นที่
วันนี้(16มี.ค.)นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นนักสื่อสารประชาสัมพันธ์บนสังคมดิจิทัล รุ่นที่ 2 โดยมีผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ภาคเหนือ ภาคอีสานและภาคใต้ รวมถึงผู้บริหารจากสำนักงาน กกต. เข้าร่วมอบรม ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2569 จำนวน 45 คน ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายเกษมสันต์ วีระกุล ที่ปรึกษาของกรมประชาสัมพันธ์ มาถ่ายทอดความรู้ในการจัดการและการสื่อสาร รวมทั้งยังมีการ workshop ฝึกการพูดในที่สาธารณะ วิเคราะห์สถานการณ์ และการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อนำไปปรับใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง
นายแสวงกล่าวว่าโครงการอบรมนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน กกต.กับกรมประชาสัมพันธ์ ซึ่งกกต.เห็นว่าเป็นประโยชน์กับสำนักงาน ในยุคการสื่อสารผ่านโซเชียล ซึ่ง กกต. ไม่มีความถนัดในเรื่องนี้ โดยจัดอบรมไปแล้ว 1 รุ่นและรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 2 ให้กับผู้บริหารทั้งส่วนกลาง และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เข้าอบรมเพิ่มทักษะในการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมาย ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ ประมาณ 50 ล้านคนและกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน. รวมไปถึงเครือข่ายต่างๆ ให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ อีกทั้งเป็นการเพิ่มทักษะ จะทำให้พนักงาน กกต. นำชุดความรู้ที่มีมาเพิ่มทักษะการชี้แจง ให้เกิดความกระชับและให้ประชาชนเข้าใจสิ่งที่สำนักงานดำเนินการได้มากขึ้น
ส่วนการเลือกตั้งที่ผ่านมา กกต.เป็นเหมือนตำบลกระสุนตก จากการสื่อสารข้อมูลที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความไม่เข้าใจ การอบรมครั้งนี้จะเพิ่มทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร นายแสวงระบุว่า จากการที่ตนได้มาร่วมฟังการอบรมในรุ่นที่ 1 ยอมรับว่าหากมีการอบรมก่อนหน้านี้ก็จะเกิดประโยชน์กับสำนักงาน กกต.มากกว่านี้ ในการสื่อสารให้ประชาชนเห็นถึงระบบที่ กกต.วางไว้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง รวมทั้งสิ่งที่ กกต.ดำเนินการในระหว่างการเลือกตั้ง แต่ก็ถือว่าไม่สาย เป็นประโยชน์แน่นอน เพราะจะให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดแต่ละแห่งรับผิดชอบหากเกิดกรณีปรากฏการณ์ต่างๆในระหว่างการเลือกตั้งในจังหวัด จะสามารถชี้แจงให้ประชาชนได้เข้าใจอย่างทันท่วงที ส่วนสำนักงาน กกต. ที่รับผิดชอบในภาพรวมก็จะนำมาขยายผลอีกครั้ง เชื่อว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปเมื่อผ่านการอบรมในหลักสูตรนี้ไปแล้วจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งในการเลือกตั้งกกต.ได้เน้นในเรื่องของความโปร่งใส ประชาชนกับ กกต.เห็นเท่ากัน โดย กกต.จังหวัดเป็นด่านแรกที่จะชี้แจงให้กับประชาชน เพียงแต่ไม่ได้ซักซ้อมเตรียมรับมือกับเรื่องเหล่านี้ และส่งเรื่องมาที่ส่วนกลางทำให้เกิดความล่าช้า โดยไม่ใช่ความผิดของจังหวัด และจากนี้สิ่งที่จะดำเนินการจะให้ กกต.จังหวัดรับผิดชอบร่วมกับส่วนกลางด้วย เมื่อเกิดเหตุในพื้นที่จังหวัดใดก็สามารถชี้แจงได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นและทันท่วงที และส่วนกลางก็จะรับนำมาชี้แจงในภาพกว้างอีกครั้ง
นางแสวง ยอมรับว่าสิ่งที่ได้จากโครงการนี้ คือเทคนิคของการสื่อสาร แต่ชุดข้อมูลความรู้ ทั้งเรื่องระเบียบ กฎหมายรวมถึงวิธีปฏิบัติ เป็นชุดเดียวกันแต่การชี้แจงและการร่วมรับผิดชอบก็จะให้จังหวัดสามารถร่วมรับผิดชอบชี้แจงได้ทันท่วงที และจังหวัดจะต้องมีการประสานงานประชาสัมพันธ์ภายในร่วมกันอีกครั้ง