"แสวง" แจงยังไม่รับรองผล สส.เขต 2 สุพรรณฯ เร่ง กกต.จังหวัดสอบการทำหน้าที่ กปน.

"แสวง" แจงยังไม่รับรองผล สส.เขต 2 สุพรรณบุรี เร่ง กกต.จังหวัดสอบการทำหน้าที่ กปน. หลังพบอาจไม่สุจริต ชี้ยังมีเวลาในกรอบ 60 วัน
วันนี้(16มี.ค.)นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง กล่าวกรณียังไม่มีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง สส.เขต 2 จ.สุพรรณบุรี ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้เร่งรัดให้เร่งดำเนินการโดยเร็ว ซึ่งจะต้องรอผลการสอบก่อน ยังมีเวลาตามกรอบของกฎหมายในการรับรอง 60 วัน จะเร่งรัดการสอบกรณีกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งหรือ กปน. ดำเนินการถูกต้องหรือไม่
ส่วนที่อาจจะถูกสังคม ตั้งข้อสังเกตว่ามีการทุจริตเพียงข้างคนเดียวหรือไม่จึงไม่สามารถประกาศรับรอง นายแสวงระบุว่า ยังไม่ทราบจะต้องรอผลการสอบสวนก่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับเขต 2 สุพรรณบุรี เป็นเพียงเขตเดียว ที่ กกต.ไม่ประกาศรับรอง เนื่องจากมีการนับคะแนนใหม่แล้ว ผลการนับคะแนนใหม่พบความแตกต่างจากการนับคะแนนในครั้งแรกมาก อีกทั้งพบพฤติการณ์ของ กปน.อาจไม่สุจริตเที่ยงธรรม ขณะนี้อยู่ระหว่าง การสอบสวนของ กกต.จังหวัด