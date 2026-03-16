ทิ้งทวนรัฐบาลรักษาการ “อนุทิน” ถกด่วนทีมเศรษฐกิจ รับมือวิกฤตพลังงาน จับตาอนาคตราคาดีเซลหลังครบกำหนดตรึงราคา

ทิ้งทวนรัฐบาลรักษาการ "อนุทิน" เรียกทีม ศก.ชุดใหญ่ถกด่วนตึกไทย รับมือวิกฤตพลังงาน จับตา ราคาดีเซล หลังครบกำหนดตรึงราคา 15 วัน ด้าน ”เอกนิติ“ เผย ยังออกพ.ร.ก.กู้เงินฯ ไม่ได้ เหตุยังเป็นรัฐบาลรักษาการ
เมื่อเวลา 9.09 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล ตึกไทยคู่ฟ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาล พร้อมเรียกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายอนันต์ แก้วกำเนิด ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ และ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งคาดว่านายกรัฐมนตรี จะหารือรับมือกับวิกฤติพลังงาน การเงิน การคลัง ภายหลังสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางยังไม่ยุติ และครบกำหนดมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซล 15 วัน ในวันนี้ 16 มีนาคม
ขณะที่ นายเอกนิติ เปิดเผยก่อนการประชุมว่า เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากการหารือเมื่อวาน โดยเฉพาะประเด็นราคาน้ำมัน ภายหลังจากมีการตรึงราคาน้ำมันดีเซลครบ 15 วัน
ผู้สื่อข่าวถามว่า จะถึงขั้นออกพระราชกำหนด หรือ พ.ร.ก. กู้เงิน ให้กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อมาตรึงราคาน้ำมันต่อไปหรือไม่ นายเอกนิติ กล่าวว่า ในวันนี้จะมี นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เข้าร่วมประชุมด้วย เนื่องจากมีประเด็นเกี่ยวข้องด้านกฎหมาย พร้อมยืนยันว่า ณ เวลานี้ยังไม่มีการกู้เงิน ฉะนั้นคงต้องมาติดตามสถานการณ์ต่อ เพราะขณะนี้ยังเป็นรัฐบาลรักษาการ จึงยังไม่สามารถออกกฎหมายอะไรได้