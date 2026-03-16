“เทพไท” ชี้ผลโหวตประธานสภา สะท้อนเสียงเลือกนายก คาด “อนุทิน” ได้ 289-292 เสียง

“เทพไท ” ชี้ผลโหวตประธานสภาฯ สะท้อนสมการการเมืองก่อนเลือกนายกฯ 19 มี.ค. คาดเสียงสนับสนุน อนุทิน ชาญวีรกูล อยู่ที่ราว 289–292 เสียง ขณะที่บางพรรคอาจงดออกเสียงเหมือนเดิม ตั้งข้อสังเกตบัตรเสีย 5 ใบ ชี้สะท้อนปัญหาวุฒิภาวะและคุณภาพ ส.ส. ในสภาชุดใหม่
วันนี้( 16 มีนาคม 69) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต ส.ส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาฯ ภายหลังมีรัฐพิธีเปิดประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่ 14 มีนาคมที่ผ่านมา ว่า กระบวนการทางการเมืองได้เริ่มต้นและเดินหน้าอย่างรวดเร็วทันที ซึ่งสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนบางส่วนที่เห็นว่าไม่ควรรีบจัดตั้งรัฐบาลใหม่ แต่ควรรอจนกว่า ศาลรัฐธรรมนูญ จะมีคำวินิจฉัยกรณีการพิมพ์ QR Code หรือบาร์โค้ดลงบนบัตรเลือกตั้ง
อย่างไรก็ตาม หลังจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.ครบ 499 คน ฝ่ายการเมืองได้เดินหน้ากระบวนการทางรัฐสภาทันที ทั้งการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร รวมถึงการกำหนดวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 19 มีนาคม 2569
นายเทพไท กล่าวต่อว่า หากพิจารณาผลการลงคะแนนเลือกประธานสภาฯ ซึ่งฝ่ายรัฐบาลเสนอชื่อนาย โสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย แข่งขันกับนาย พริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน โดยนายโสภณได้รับ 289 คะแนน ขณะที่นายพริษฐ์ได้ 123 คะแนน งดออกเสียง 80 คะแนน และมีบัตรเสีย 5 ใบ ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงสมการเสียงของฝ่ายรัฐบาล ซึ่งมี พรรคภูมิใจไทย เป็นแกนนำ ร่วมกับ พรรคเพื่อไทย และพรรคเล็กอื่น ๆ รวมประมาณ 291–292 เสียง จึงคาดว่าการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่ 19 มีนาคม จะมีคะแนนสนับสนุนนาย อนุทิน ชาญวีรกูล อยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน คือประมาณ 289–292 เสียง
ขณะเดียวกัน พรรคการเมืองอย่าง พรรคประชาธิปัตย์ และพรรคกล้าธรรม อาจมีมติงดออกเสียงเช่นเดียวกับการโหวตประธานสภาฯ ทำให้เสียงงดออกเสียงอาจอยู่ราว 80 เสียง
อย่างไรก็ตาม นายเทพไทตั้งข้อสังเกตกรณีบัตรเสีย 5 ใบ ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยว่าเหตุใดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจึงลงคะแนนผิดพลาดจนกลายเป็นบัตรเสีย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวุฒิภาวะและความรับผิดชอบของผู้ดำรงตำแหน่ง ส.ส.
นายเทพไทยังวิจารณ์ว่า ส.ส.จำนวนมากในสภาชุดนี้อาจมีคุณภาพทางการเมืองต่ำ เนื่องจากระบบการเมืองที่ยังมีปัญหาเรื่องการซื้อเสียง จึงทำให้เกิดเหตุการณ์ลงคะแนนผิดพลาดจนเกิดบัตรเสีย ทั้งที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกเรียกว่า “ผู้ทรงเกียรติ” ซึ่งควรมาจากความศรัทธาของประชาชนอย่างแท้จริง ไม่ใช่มาจากกระบวนการซื้อเสียง
“เหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตกต่ำของคุณภาพสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางส่วนในสภาชุดปัจจุบัน ซึ่งถึงขั้นลงคะแนนจนเกิดบัตรเสียในการเลือกตำแหน่งสำคัญของรัฐสภาได้” นายเทพไทกล่าว