วอยซ์ ทีวี ขอโทษ “เนวิน” เสนอข่าวเขากระโดง ทำถูกเข้าใจผิด-เสียหาย อ้างรู้เท่าไม่ถึงการณ์

“วอยซ์ ทีวี” ออกแถลงการณ์ขอโทษ “เนวิน” หลังเสนอข่าวที่ดินเขากระโดง ทำถูกเข้าใจผิด-เกิดความเสียหาย อ้างความรู้เท่าไม่ถึงการณ์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 สถานีโทรทัศน์ วอยซ์ ทีวี ได้ออกแถลงการณ์ขอโทษ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด ในเรื่องที่ดินเขากระโดง มีเนื้อหาดังนี้
เรื่อง แสดงความขอโทษ ต่อการนำเสนอเนื้อหาข่าวในประเด็นที่ดินเขากระโดง
เรียน คุณเนวิน ชิดชอบ
ตามที่ปรากฏการนำเสนอเนื้อหา “มหากาพย์เขากระโดง” ในวันที่ 18 สิงหาคม 2568 เป็นการนำเสนอประเด็นที่สังคมให้ความสนใจในรูปแบบอินโฟกราฟฟิก รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการทางกฎหมายและการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการนำเสนอ คือ เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนผู้รับสารได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อเนื้อหาดังกล่าว โดยมิได้มีเจตนาในการกล่าวหา ใส่ความ หรือทำให้เกิดความเสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงแต่อย่างใด
ทั้งนี้ เมื่อเนื้อหาดังกล่าวถูกนำเสนอออกไปได้สร้างข้อวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ประชาชนผู้รับสารเป็นจำนวนมาก ซึ่งรวมถึงการแสดงความเห็นหรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อ คุณเนวิน ชิดชอบ ในฐานะผู้ควบคุมการผลิตชิ้นงานดังกล่าวขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและขอโทษต่อความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ในการผลิตเนื้อหาดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อประเด็นที่อาจทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เกินกว่าข้อมูลข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ซึ่งอาจทำให้ คุณเนวิน ชิดชอบ ซึ่งเป็นบุคคลที่ปรากฏในข่าวได้รับการถูกเข้าใจผิดและความเสียหายได้
เมื่อทราบถึงความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ต่อการผลิตชิ้นงานที่เกิดขึ้น ในฐานะผู้ควบคุมการผลิตได้สั่งการและดำเนินการ นำเนื้อหาดังกล่าวออกจากระบบสื่อสังคมออนไลน์ และโพสต์ ข้อความที่แจ้งต่อสาธารณะถึงความผิดพลาดต่อการผลิตเนื้อหาและขอโทษอย่างจริงใจต่อ คุณเนวิน ชิดชอบเป็นระยะเวลา 7 วัน โดยวิธีการปักหมุดจดหมายขอโทษบนสื่อออนไลน์ของวอยซ์ในทุกแพลตฟอร์ม
จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในฐานะผู้ควบคุมการผลิตเนื้อหา ขอกราบขอโทษและขออภัยเป็นอย่างสูงต่อ คุณเนวิน ชิดชอบ อย่างเป็นทางการ และหลังจากนี้ จะใช้ความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้นในการนำเสนอเนื้อหาในประเด็นสาธารณะต่อไป เพื่อให้การแลกเปลี่ยนความเห็นในสังคมเป็นไปด้วยความสุภาพเคารพซึ่งกันและกันและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสุจริตใจ ตลอดจนปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทำงานภายในเพื่อป้องกันความผิดพลาดในลักษณะเดียวกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คุณเนวิน ชิดชอบ จะรับคำขอโทษนี้และให้อภัยต่อเหตุการณ์ดังกล่าว
ด้วยความเคารพอย่างสูง
กองบรรณาธิการว๊อยซ์ และ นายเฉลิม แผลงศร ผู้ชำระบัญชี