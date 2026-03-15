"อนุทิน" ขอนั่งนายกฯ สมบูรณ์ถึงคุยแบ่ง รมต. ย้ำเข้มจริยธรรมโวปชช.ถูกใจ แย้มถึง "ธรรมนัส" เพื่อนกันไม่มีวันหมดอายุ

"อนุทิน" วางไทม์ไลน์คุยโควตากระทรวงหลังนั่งนายกฯสมบูรณ์ เข้ม "จริยธรรม" ยึดมาตรฐานศาลรธน. กำชับทุกพรรคสกรีน ถ้ามีปัญหาขอเปลี่ยนตัว ยัน ทำงานให้เกียรติพรรคร่วม มั่นใจโฉมครม.ถูกใจปชช. บอกเปิดสภาฯวันแรกยังไม่ได้คุย "ธรรมนัส" ไม่เจอหน้า เล่นสำนวน "เพื่อนกันไม่มีวันหมดอายุ"
วันนี้ (15มี.ค.) เมื่อเวลา 13.10 น. ที่รัฐสภา นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทยให้สัมภาษณ์ไทม์ไลน์หลังได้ประธานสภาและรองประธานสภาแล้วว่า หลังหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำเอกสาร นำขึ้นทูลเกล้าฯ เมื่อทรงมีพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ประธานสภามาเมื่อไหร่ และประธานสภารับตำแหน่งตามขั้นตอนแล้ว จะมีการเรียกประชุม คิดว่าไม่น่าจะช้า
เมื่อถามว่า กรณีที่มีข่าวว่าวันที่ 19 มี.ค. จะมีการเรียกประชุมสภา เพื่อโหวตเลือกนายกฯ นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่ทราบแต่จะกำหนดอย่างนั้นไม่ได้ เพราะทุกตำแหน่ง ทั้งประธานสภา และรองประธานสภาจะต้องได้รับการโปรดเกล้าฯ
เมื่อถามว่า เมื่อถึงวันที่ได้รับการโหวตเป็นนายกฯ และเป็นนายกฯ ตามขั้นตอนโดยสมบูรณ์ การเสนอชื่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีพร้อมใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เอาไว้ให้มีวันนั้นก่อน ตอนนี้ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนที่ตนเคยได้ให้สัมภาษณ์มาโดยตลอด
เมื่อถามย้ำว่า แสดงว่าจะรวดเร็วเลยใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า มีขั้นตอนของมันอยู่ ซึ่งสื่อมวลชนทราบดีว่า ขั้นตอนเป็นอย่างไร และทุกวันนี้ เราก็บริหารจัดการสถานการณ์ทุกอย่างให้เป็นไปตามกระบวนการและขั้นตอน โดยไม่มีความล่าช้าตรงไหน ถ้าเทียบกับวันเลือกตั้งเมื่อปี 2562 กับครั้งนี้ ตอนนั้นยังไม่รับรอง สส.เลย แต่นี่เราได้ประธานสภาแล้ว
เมื่อถามว่า ขั้นตอนที่จะแจ้งพรรคร่วมรัฐบาลตามโควตาว่า พรรคไหนได้กระทรวงอะไรถือว่าเรียบร้อยหมดแล้วใช่หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เดี๋ยวคงจะนัดหารือกัน หลังจากที่เลือกนายกฯ แล้ว ซึ่งยังมีเวลา เพราะจะต้องมีการโปรดเกล้าฯ นายกฯ ก่อน จากนั้นพรรคร่วมรัฐบาลก็จะนำรายชื่อรัฐมนตรีทั้งหลายส่งมา และส่งไปที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อน
เมื่อถามว่า จะต้องตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีอย่างเข้มงวดใช่หรือไม่ เพราะมีการถามเรื่องจริยธรรมกันมาก นายอนุทิน กล่าวว่า มีแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญระบุมา เมื่อมีแนวทางตรงนั้นเราก็ต้องดู และหวังว่ารายชื่อต่างๆ พรรคการเมืองจะต้องมีการกลั่นกรอง มา ไม่ใช่เฉพาะพรรคร่วมรัฐบาล พรรคภูมิใจไทยเองก็ต้องสกรีน เพราะในข้อบังคับพรรค ตนได้อ่านแล้ว ในแต่ละพรรคจะระบุว่า การนำเสนอชื่อรัฐมนตรี หรือประธานสภา ยังต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) โดยทุกคนจะต้องมีความระมัดระวัง โดยเฉพาะ กก.บห. แต่ละพรรค
เมื่อถามว่า เมื่อรายชื่อรัฐมนตรีของแต่ละพรรคมาถึงมือนายกฯ การตรวจสอบจะใช้เวลาเท่าไหร่ นายอนุทิน กล่าวว่า เราจะต้องให้เกียรติถ้าเราทำงานร่วมกัน วิธีการทำงานของตนจะต้องให้เกียรติพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรค ซึ่งเราจะต้องมีมาตรฐานในการพิจารณา หากคนนั้นคนนี้มีปัญหาจริงๆ ตนก็ยังมีช่องทางที่จะหารือกับหัวหน้าพรรคในลำดับต้น ให้ช่วยพิจารณาปรับได้หรือไม่ แต่ก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้น เพราะตอนนี้ทุกคนรู้โจทย์เท่ากันหมดว่า จะต้องเสนอรายชื่อบุคคลที่ไม่มีปัญหา และครั้งนี้ชัดเจนกว่าที่ผ่านมา ก่อนหน้านั้นยังต้องเวิร์บทูเดา แต่ตอนนี้ชัดเจนก็ต้องเขียน 1 2 3 เอาคุณสมบัติหรือข้อที่ศาลรัฐธรรมนูญระบุ มาเขียนเป็นคุณสมบัติแต่ละข้อได้
เมื่อถามว่า นายกฯ มั่นใจหรือไม่ว่าโฉม ครม. ที่ออกมาจะถูกใจประชาชน ไม่เป็นข้อครหา นายกฯ กล่าวว่า ก็ต้องเป็นอย่างนั้น
เมื่อถามว่า ประชาชนคาดหวังมาก เพราะ พรรคภูมิใจไทยได้เสียงมามาก นายอนุทินกล่าวว่า ก็ยิ่งทำให้ตนทำอะไรที่ค้านความต้องการของประชาชนไม่ได้เลย ซึ่งมีขั้นตอนจำนวนมาก เมื่อถามว่า ยึดหลักอะไรในการวางทีม ครม. นายอนุทิน กล่าวว่า ยึดหลักตามจริยธรรม
เมื่อถามว่า การประชุมสภานัดแรกได้คุยกับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯ และรมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรมแล้วหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า วันนี้อยู่ในสภาได้คุยกับหลายๆ ท่าน แต่ยังไม่เจอ ร.อ.ธรรมนัส เพราะคนเยอะ แต่ได้เจอพี่น้อง สส.พรรคกล้าธรรม อย่างนายอัครา พรหมเผ่า รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ซึ่งความเป็นเพื่อนกับ ร.อ.ธรรมนัส ก็ยังมีอยู่
เมื่อถามว่า เจอกับนายอัคราได้คุยอะไรกันหรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า เป็นการแสดงความยินดีในเรื่องของการเข้ามาเป็น สส.
เมื่อถามว่า จะมีโอกาสไปคุยกับ ร.อ.ธรรมนัส ในฐานะเพื่อนกันหรือไม่ นายอนุทิน ร้องโอโห้ พร้อมกล่าวว่า “เพื่อนกันไม่มีวันหมดอายุ”