“อนุทิน” สวน ทำไมต้องไปเคลียร์ ปม "เจ๊เอ๋" อ้างกริ๊งเดียวออกใบ ป.3 ทันที ยันไม่รู้จัก ไม่เคยให้เบอร์ ย้ำห้ามพก-ต่ออายุเว้นจนท.

“อนุทิน” ถามกลับ ตนหรือจะต้องไปเคลียร์ ปม "เจ๊เอ๋" อ้างกริ๊งเดียวออกใบ ป.3 ทันที บอกไม่เสียหาย ยัน สั่งห้ามพกพา-ต่ออายุปืน เว้นเจ้าหน้าที่รัฐ
วันนี้ (15มี.ค.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงกรณีที่ “เจ๊เอ๋” ณัฐฐารินทร์ เกษมสารพิพัฒน์ อินฟลูเอนเซอร์ ที่ออกมากล่าวอ้าง ว่า เคยต่อสายโทรศัพท์หานายอนุทิน เรื่องลูกชายที่เป็นนักกีฬายิงปืน ไม่ได้ “ใบ ป.3” หรือ “ใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืน หรือ เครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล” จากนายอำเภอ และเพียง 2 ชั่วโมงจากนั้น ก็ได้รับใบ ป.3 ตามที่ต้องการ โดยนายกรัฐมนตรี ถามกลับว่า ใช่คนที่เจอกันที่จังหวัดราชบุรีใช่หรือไม่ ซึ่งตอนนั้นเหมือนเขามาพูดเรื่องน้ำท่วม แต่เรื่องปืนไม่เกี่ยวกับตนเอง
ผู้สื่อข่าวถามต่อ ว่า เคยมีการขอเบอร์นายกรัฐมนตรีไว้หรือไม่ นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่เคย แต่เคยเจอเขาในเหตุการณ์น้ำท่วม แต่ไม่มีประเด็นอะไร อ้างไม่ได้
ผู้สื่อข่าวถามต่อว่า การนำชื่อนายกรัฐมนตรีไปอ้างจะทำให้เกิดความเสียหายหรือไม่ ที่บอกว่า โทรศัพท์หานายกฯ และสามารถจัดการเรื่องใบอนุญาตได้เลย นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จะเสียหายได้อย่างไร เพราะไม่ได้ทำอะไร ผมก็พูดอยู่ตรงนี้
ส่วนจะดำเนินคดีกลับ และต้องไปเคลียร์หรือไม่ นายอนุทิน บอกว่า ทำไมต้องเคลียร์ ก่อนถามกลับสื่อ ว่า ถามอะไรไม่รู้ ผมหรอจะต้องไปเคลียร์ เรื่องแค่นี้ พร้อมย้ำว่า ตนเองสั่งห้ามไม่มีให้อาวุธปืน ไม่ให้มีการต่ออายุใบพกอาวุธปืน และไม่ให้มีการพกพา ใครพกปืนออกนอกเคหะสถาน ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ก็ผิดกฎหมายทั้งหมด