“รศ.ดร.ดุลยภาค” ชี้ โลกกำลังปั่นป่วน สงครามยืดเยื้อ ไทยหลีกเลี่ยงผลกระทบไม่ได้ แนะรัฐ–ประชาชนร่วมกันตั้งรับ

วันนี้(15 มี.ค.)รศ.ดร.ดุลยภาค ปรีชารัชช นายกสมาคมภูมิภาคศึกษา และอาจารย์ประจำสาขาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ให้ความเห็นต่อสถานการณ์ที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดและการสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลางว่า โลกกำลังอยู่ในช่วงของความผันผวนอย่างมาก และผลกระทบจากสงครามในพื้นที่หนึ่งสามารถส่งแรงสะเทือนไปถึงอีกซีกโลกได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
รศ.ดร.ดุลยภาค ระบุว่า พื้นที่ที่กำลังเกิดความขัดแย้งอยู่ในขณะนี้ถือเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตพลังงานสำคัญของโลก โดยเฉพาะน้ำมัน เมื่อเกิดความไม่แน่นอนในภูมิภาคดังกล่าว จึงย่อมส่งผลต่อระบบพลังงานโลกโดยตรง ขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้องนำเข้าพลังงานจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงแรงกระทบจากสถานการณ์โลกได้
อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมประเทศไทยยังคงมีความมั่นคงด้านพลังงาน และยังไม่ถึงขั้นวิกฤต เมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลายประเทศที่กำลังเผชิญแรงกดดันด้านพลังงานมากกว่า แต่ก็ต้องยอมรับว่าโลกกำลังอยู่ในช่วงของความไม่ปกติ จากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความซับซ้อนมากขึ้น
สถานการณ์ในตะวันออกกลางกำลังทำให้ระบบพลังงานโลกเกิดความผันผวน ทั้งในด้านราคา เส้นทางการขนส่ง และความเชื่อมั่นของตลาด ซึ่งผลกระทบเหล่านี้ไม่ได้เกิดกับประเทศไทยเพียงประเทศเดียว แต่เกิดขึ้นพร้อมกันในหลายประเทศทั่วโลก
“ต้องยอมรับว่า วันนี้โลกกำลังปั่นป่วน ความผันผวนด้านพลังงานที่หลายประเทศกำลังเผชิญ รวมถึงประเทศไทย ไม่ได้เกิดจากปัญหาภายในประเทศเพียงอย่างเดียว แต่เป็นผลจากสถานการณ์ของโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว” รศ.ดร.ดุลยภาค กล่าว
รศ.ดร.ดุลยภาค ยังเห็นว่า ในช่วงเวลาที่โลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนเช่นนี้ ภาครัฐควรสื่อสารกับประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ว่าสถานการณ์โลกอยู่ในภาวะที่ไม่ปกติ และความขัดแย้งในหลายภูมิภาคมีแนวโน้มยืดเยื้อ ซึ่งย่อมส่งผลต่อเศรษฐกิจและพลังงานของประเทศต่าง ๆ
การสื่อสารข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ประชาชนเข้าใจบริบทของสถานการณ์มากขึ้น มองสถานการณ์อย่างมีเหตุผล และลดความตื่นตระหนกจากกระแสข่าวในโลกออนไลน์ ขณะเดียวกันก็ช่วยให้สังคมสามารถปรับตัวรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ การรับมือกับความผันผวนด้านพลังงานในยุคปัจจุบันจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชนด้วย เนื่องจากโลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจและพลังงานมากขึ้น
สำหรับประชาชน ควรทำความเข้าใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากสถานการณ์ระดับโลก และร่วมกันปรับพฤติกรรมการใช้พลังงานอย่างเหมาะสม เพื่อช่วยลดแรงกดดันที่อาจเกิดขึ้นกับระบบพลังงานของประเทศ
“เมื่อโลกกำลังเผชิญความผันผวน ประเทศต่าง ๆ รวมถึงประเทศไทย จำเป็นต้องเตรียมรับมืออย่างมีสติ การผ่านพ้นช่วงเวลานี้ต้องอาศัยทั้งการบริหารจัดการของภาครัฐ และความเข้าใจร่วมกันของประชาชน” รศ.ดร.ดุลยภาค กล่าว