ตามคาด "โสภณ" นั่งปธ.สภาฯ 289 เสียง ทิ้ง "ไอติม" 123 เสียง "มัลลิกา–เลิศศักดิ์" 2 รอง "วรงค์" จี้ตัดงบ สส.

“โสภณ ซารัมย์” คว้าปธ.สภาฯ ด้วย 289 เสียง เหนือ “พริษฐ์ “ 123 เสียง เปิดฉากสภาชุดที่ 27 บัตรเสีย 5 ใบส่วน “มัลลิกา–เลิศศักดิ์” นั่งรองปธ.สภาฯ “หมอวรงค์ ” จี้ปธ.ใหม่ ทบทวนค่าอาหารกลางวันสส.-จำนวนผช.สส.-กองทุนบำนาญ ชี้ใช้ภาษีประชาชนฟุ่มเฟือย ก่อนถูกประท้วงนอกวาระ
วันนี้ (15มี.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการประชุมสภาฯ นัดแรก ที่มีนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร ประธานชั่วคราวของที่ประชุม ได้พิจารณาเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมีผู้ถูกเสนอชื่อ จำนวน 2 คน คือ นายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย และ นายพริษฐ์ วัชรสินธุ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน หลังจากที่ใช้การลงคะแนนลับในคูหานานกว่า 1 ชั่วโมง และใช้เวลาตรวจนับคะแนน อีกประมาณ 40 นาที ผลปรากฎว่า นายโสภณ ได้รับเลือก ด้วยคะแนน 289 เสียง ขณะที่นายพริษฐ์ ได้รับคะแนน 123 เสียง นอกจากนั้นยังพบว่ามีบัตรงดออกเสียงจำนวน 80 บัตร และมีบัตรเสีย 5 ใบ จากสส.ที่เข้าประชุม 497 คน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าก่อนการประกาศคะแนน นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน หารือต่อกรณีบัตรเสีย 5 บัตร กรณีเขียนบนซองไม่สะท้อนเจตจำนง แต่ 3 บัตรเขียนบนบัตรลงคะแนน ที่เขียนบนหลังบัตรและเขียนไม่ชัดเจน ขอให้ประธานชั่วคราวในที่ประชุมวินิจฉัย ว่า การลงคะแนนบนหลังบัตร หรือ นอกช่อง ให้ถือว่าเป็นการแสดงเจตจำนงของการลงคะแนน
โดย นายวรวงศ์ วรปัญญา สส.ลพบุรี พรรคเพื่อไทย ฐานะกรรมการตรวจนับคะแนน ยืนยันว่าเป็นบัตรเสีย เนื่องจากมีการเขียนคะแนนบนซองใส่บัตร
อย่างไรก็ตามก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระต่อไป ขณะที่นพ.วรงค์ เดชวิกรม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยภักดี ขอหารือว่า ประชาชนไม่สบายใจว่าสส.ขณะนี้มีเงินเดือนกินประมาณ เดือนละ 113,560บาท ทำไมต้องเอาภาษีประชาชนมาเลี้ยงหารกลางวันให้กับ สส. ทำไมไม่หากินเอง ตนไปสืบข้อมูลสส.ประเทศต่างๆพบว่าหลายประเทศสส.ต้องหากินเอง จึงขออยากฝากไปถึงประธานสภา เพราะเป็นภาพลักษณ์ของเรา หากประธานสภาทำสิ่งที่ถูกต้องตนเชื่อว่าประชาชนจะยอมรับเรามากขึ้น
นอกจากนี้กรณีที่เรามีผู้ช่วย สส.ถึง 8 คน ตนดูหลายประเทศเขามีผู้ช่วย สส.เพียง 1-3 คน ประชาชนมองว่าเราใช้จ่ายงบประมาณฟุ่มเฟือยมากเกินไป และทราบว่ายังมีการขึ้นเงินเดือนจาก 15,000 บาท เป็น 18,000 บาท ถ้าเราลดจำนวนผู้ช่วยสส.เหลือ3 คน เราจะประหยัดงบประมาณปีละ 540 ล้านบาท รวมถึงเรื่องกองทุนบำนานสส. อยากให้ประธานสภาพิจารณาด้วยเพราะมันกินภาษีประชาชน
อย่างไรก็ตาม สส.ภรรคภูมิใจไทยหลายคนประท้วงว่าเรื่องที่ นพ.วรงค์หารือนั้นไม่อยู่ในวาระการประชุม ทำให้นายไพโรจน์วินิจฉัยว่าขณะนี้เรากำลังพิจารณาเรื่องการเลือกประธาน และรองประธานสภา ตนเห็นว่าเมื่อสภาเปิดแล้วและมีคณะกรรมการกิจการสภา นพ.วรงค์สามารถนำเรื่องนี้ไปหารือกันเองได้ ไม่ควรนำมาพูดในที่ประชุมนี้
จากนั้นได้เข้าสู่วาระเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยมติของที่ประชุมกำหนดให้มีรองประธานสภาฯ จำนวน 2 คน
โดย นายซูการ์โน มะทา สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ เสนอชื่อนางมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช สส.ลพบุรี พรรคภูมิใจไทย เป็นรองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง โดยไม่มีผู้เสนอชื่อแข่ง
ทั้งนี้นางมัลลิกาได้แสดงวิสัยทัศน์ ว่า ขอให้วางใจ เชื่อใจและมั่นใจว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด สำหรับการประชุมจะเป็นกลางและเสมอภาคเที่ยงธรรมให้โอกาสสส.ทุกนเพื่อรับฟังทุกความเห็น ทั้งนี้กลไกของสภาฯ เป็นส่วนสำคัญที่จะแก้ปัญหาให้กับประชาชน
“จะทำงานให้ราบรื่น การประชุมมีบรรยากาศสร้างสรรค์ มีสาระขอความร่วมมือว่า เอาเนื้อๆ ไม่เอาน้ำ จะเดินไปด้วยกันและขออนุญาต สส.ในการประชุม จะขอใช้ข้อบังคับ ระเบียบอยางเคร่งครัด บริหารเวลาพิจารณากฎหมายหรือญัตติต่างๆเพื่อประดยชน์สูงสุด ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข” นางมัลลิกา กล่าว
จากนั้นเป็นการเลือกรองปรธานสภาฯ คนที่สอง โดยนายสิริพงศ์ อังคสกลุเกียรติ สส.ศรีสะเกษ พรรคภูมิใจไทย เสนอชื่อ นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล สส.เลย พรรคเพื่อไทย เป็นรองประธานสภาฯ คนที่สอง โดยไม่มีการเสนอชื่อแข่ง
ขณะที่นายเลิศศักดิ์ ได้ให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสทุกขั้นตอน ตรวจสอบได้ทุกกระบวนการ ยึดมั่นในรัฐธรรมนูญ และข้อบังคับการประชุมสภาฯ อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ตนอยากเห็นการบริหารการประชุมมีประสิทธิภาพเพื่อให้การตรากฎหมายและตรวจสอบราบรื่นมีประโยชน์ต่อประชาชน ส่งเสริม สนับสนุน อำวยความสะดวกให้สภา ใช้กลไกที่มีอยู่ของสภาฯ ทั้ง การหารือ ปัญหาของประชาชน การรตั้งกรระทู้ถาม ให้กลไกแก้ปัญหาให้ประชาบน ที่อยู่ในพื้นที่แท้จริง และอยากเห็นสภาฯ เป็นสภาของประชาชนให้ประชาชนเข้าถึงทุกกระบวนการของสภาฯ รวมถึงใช้พื้นที่สภาฯ เป็นแหล่งเรียนรู้
จากนั้นนายไพโรจน์ กล่าวขอบคุณสส.ที่มาประชุม ส่วนการนัดประชุมครั้งถัดไปจะแจ้งให้ทราบอีกทั้ง จากนั้นได้ ปิดประชุมเมื่อเวลา 13.13 น.