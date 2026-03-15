ศบก.ถกนัดสำคัญแก้โจทย์โลจิสติกส์ ชี้ไม่ใช่ของขาดสั่งเติมน้ำมันให้ทันแบบเติมเงินATM หลังแห่ต่อคิวปั๊ม

ศบก. ถกนัดสำคัญ! "เอกนิติ" แก้โจทย์โลจิสติกส์ ชี้ปัญหาไม่ใช่ "ของขาด" สั่งภาคขนส่ง"เร่งบริหารจัดการเติมน้ำมันให้ทันท่วงที เหมือนการเติมเงินตู้ ATM เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ประชาชน หลังรถขนส่งแห่ต่อคิวเติมหน้าปั๊ม
วันนี้ (15มี.ค.) เมื่อเวลา 11:57 น.ที่รัฐสภาฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.)โดยมีนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายศุภจี สุธรรมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียง
นายเอกนิติ กล่าวว่า วันนี้ตัวน้ำมันดิบมีแน่นอน ที่จะคงพลังงาน 90 วัน น้ำมันดิบมีสบายๆ นำมากลั่นแล้วออกมาหน้าปั๊มยังเหลืออีกเยอะ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ เรื่องการบริหารจัดการขนส่ง การทำหน้าปั๊มให้ประชาชนเกิดความมั่นใจว่าน้ำมันเพียงพอ ตามที่เลขาธิการสภาพัฒน์ รายงาน ซึ่งเปรียบเสมือนตู้ ATM ที่ยังมีเงินอีกเยอะ ดังนั้นการบริหาร จัดการต้องให้ประชาชนรู้ว่า น้ำมันยังมีอีกเยอะ ความต้องการผู้ค้าต่างๆ ยืนยันน้ำมันยังเหลือเยอะ จึงเป็นเรื่องของการบริหารจัดการด้านขนส่ง ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องสื่อสารกับประชาชน เพียงพอที่หน้าปั๊ม 1 น้ำมันเพียงพอที่หน้าปั๊ม 2 ต้องบริหารจัดการเรื่องการขนส่ง เพราะวันนี้นอกจากประชาชนมาเติมหน้าปั๊มแล้ว ยังมีภาคอุตสาหกรรม ซึ่งปกติ บริหารจัดการไม่ให้ มาใช้บริการที่หน้าปั๊ม เมื่อไปใช้บริการหน้าปั๊มก็ทำให้ความ ต้องการหน้าปั๊ม เยอะมากขึ้น จึงทำให้รู้สึกว่าน้ำมันจะหมด อันนี้เป็นเรื่องของการบริหารจัดการ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำ ขอย้ำว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารกับประชาชน เพราะคู่ค้าน้ำมันยืนยัน น้ำมันพอเพียงและต้อง ในเรื่องของการบริหารขนส่งโลจิสติกส์ จะต้องบอกว่าน้ำมันตรงไหนใกล้ขาด และต้องบริหารไปเติมเหมือนกับ ตู้ atm ถ้าขาดเงิน ก็ต้องเอาเงินมากองให้เห็นเพื่อบอกให้รู้ว่ามีเงินเพียงพอ จะต้องหาทางจัดการไม่ให้มาแย่งภาคประชาชน