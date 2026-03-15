“โสภณ” เล็งหลอมรวมรุ่นเก่า-ใหม่ พัฒนางานนิติบัญญัติ ใช้เทคโนโลยีทำหน้าที่เชื่อมีประสิทธิภาพขึ้น

ว่าที่ปธ.สภาฯ เล็งหลอมรวมคนรุ่นเก่า - รุ่นใหม่ พัฒนางานนิติบัญญัติ ใช้เทคโนโลยีในการทำหน้าที่ในสภา เชื่อทำให้งานสภามีประสิทธิภาพมากขึ้น
วันนี้ (15มี.ค.) เมื่อเวลา 08.50 น. ที่รัฐสภา นายโสภณ ซารัมย์ สส.บุรีรัมย์ แคนดิเดตประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์กรณีหากได้ทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ถือเป็นงานที่ท้าทายหรือไม่ ว่า ตนอยากเห็นภาพลักษณ์ใหม่ๆของการทำงานสภา ซึ่งขณะนี้สมาชิกมีคนสองรุ่นที่ทำงานร่วมกัน แต่ละรุ่นมีจุดเด่นของตนเอง ซึ่งในอดีตการทำงานของสส. มีเรื่องดีๆหลายเรื่อง มีทั้งจุดแข็งจุดอ่อน เช่นเดียวกับคนรุ่นปัจจุบันที่มีจุดแข็งจุดอ่อน เมื่อก่อนเราอภิปรายด้วยชาร์จวันนี้มีเอไอมาช่วยทำงาน หากนำประสบการณ์ดีๆเหล่านั้น มาหลอมรวมกับการใช้เทคโนโลยีในการทำหน้าที่ในสภาเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูล เชื่อว่าจะทำให้งานของสภามีประสิทธิภาพมากขึ้น