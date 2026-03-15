"ไพโรจน์" พร้อมทำหน้าที่ ปธ.สภาฯ ชั่วคราว โหวตเลือก ปธ.-รอง ปธ. คาดใช้เวลา 3 ชั่วโมง

"ไพโรจน์" เผย พร้อมทำหน้าที่ประธานสภาฯชั่วคราว หลังมีอายุสูงสุดในสภา 90 ปี โหวตเลือกประธาน-รองประธาน คาด ใช้เวลา 3 ชั่วโมง
วันนี้ (15มี.ค.) เมื่อเวลา 08.00 น. นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ที่จะทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาเลือกประธานสภาฯ และรองประธานสภา กล่าวว่า เบื้องต้นต้องมีการปฏิญาณตนก่อน ก่อนที่จะประชุม ส่วนเรื่องการเตรียมตัวที่จะทำหน้าที่ประธานการประชุมเป็นการเตรียมพร้อมตามปกติ
เมื่อถามว่า ใช้เวลานานหรือไม่ นายไพโรจน์กล่าวว่า ตนคิดว่าคงใช้เวลานานพอสมควร
เมื่อถามว่า หากมีการโหวตแข่งกันจะต้องมีการเปิดแสดงวิสัยทัศน์ใช่หรือไม่ นายไพโรจน์ กล่าวว่า ต้องมีการแสดงวิสัยทัศน์ ทั้งผู้ที่ถูกเสนอชื่อเป็นประธานสภาฯ และรองประธานสภาฯ ซึ่งคาดว่า ใช้เวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง
นายไพโรจน์ กล่าวต่อว่า ถือว่าเป็นผู้ที่มีความอาวุโสสูงสุด จึงได้ทำหน้าที่เป็นประธานสภาฯชั่วคราว
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในสภาฯนายไพโรจน์ ถือว่า มีความอาวุโสสูงที่สุด โดยมีอายุ 90 ปี