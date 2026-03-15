ดุสิตโพลกังวลราคาพลังงานเพิ่ม ปรับพฤติกรรมปิดไฟฟ้าไม่จำเป็น แนะรัฐตรึงราคาน้ำมันก๊าซนานที่สุด

สวนดุสิตโพล เผย ส่วนใหญ่กังวลราคาพลังงานเพิ่มขึ้น ปรับพฤติกรรมปิดไฟฟ้าไม่จำเป็น วางแผนเส้นทางใกล้รถสาธารณะ มีเงินสำรองฉุกเฉิน 1-3 เดือน แนะรัฐตรึงราคาน้ำมันก๊าซให้นานที่สุด
วันนี้ (15มี.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “คนไทยกับมาตรการพลังงาน” กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 1,347 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2569 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนมีความกังวลต่อข่าวการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาพลังงานในระดับใด
อันดับ 1 กังวลมาก 45.88%
อันดับ 2 ค่อนข้างกังวล 44.10%
อันดับ 3 ไม่ค่อยกังวล 9.13%
อันดับ 4 ไม่กังวล0.89%
2.เพื่อรับมือกับมาตรการพลังงาน ประชาชนจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรบ้าง
อันดับ 1 ปิดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็น 69.93%
อันดับ 2 วางแผนเส้นทาง ใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนรถส่วนตัว 64.59%
อันดับ 3 ติดตามข้อมูลข่าวสาร แนวทางปฏิบัติจากภาครัฐ 58.35%
อันดับ 4 ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ / ปรับอุณหภูมิให้เหมาะสม 53.01%
อันดับ 5 ทำงานแบบ Work from Home เพื่อลดการเดินทาง 35.63%
3. หากราคาพลังงานอยู่ในระดับสูงจนส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพ ประชาชนมีเงินสำรองฉุกเฉินสำหรับใช้จ่ายได้นานเพียงใด
อันดับ 1 1 - 3 เดือน 30.51%
อันดับ 2 ไม่ถึง 1 เดือน 26.50%
อันดับ 3 ไม่มีเงินสำรองเลย 16.70%
อันดับ 4 3 - 6 เดือน 13.36%
อันดับ 5 มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 12.93%
4.ประชาชนต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือหรือออกมาตรการใดเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านพลังงาน
อันดับ 1 ตรึงราคาน้ำมัน/ก๊าซหุงต้มให้นานที่สุด 71.05%
อันดับ 2 เข้มงวดการกักตุนสินค้าและการขายราคาไม่เป็นธรรม 59.69%
อันดับ 3 เพิ่มปริมาณสำรองน้ำมันของประเทศเพื่อรองรับวิกฤต 51.22%
อันดับ 4 เร่งจัดหาแหล่งนำเข้าพลังงานใหม่ 48.55%
อันดับ 5 สื่อสารข้อมูลสถานการณ์พลังงานให้ประชาชนรับทราบอย่างโปร่งใสและทันท่วงที 47.88%