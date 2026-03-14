“พรรครักชาติ” ชวนคนไทยร่วมบุญใหญ่ "ผ้าป่าพัฒนาพื้นที่ชายแดน" สร้างถนนหนุนภารกิจทหารปกป้องชาติ

พรรครักชาติผนึกกำลังเจ้าคุณโซล่าร์ ชวนคนไทยร่วมบุญใหญ่ทอดผ้าป่าพัฒนาพื้นที่ชายแดน สร้างถนนยุทธศาสตร์หนุนภารกิจทหารกล้าปกป้องอธิปไตยชาติ สานต่อมหากุศลเพื่อความมั่นคงของประเทศ
วันที่ 14 มีนาคม 2569 เวลา 09.30 น. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ หัวหน้าพรรครักชาติ พร้อมด้วย รศ.ดร.เจษฎ์ โทณะวณิก แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรครักชาติ และนายรัฐภูมิ วัลลิกุล เหรัญญิกพรรค รวมลงพื้นที่สำรวจถนนและเส้นทางสัญจร บริเวณช่องอานม้า ซึ่งเป็นช่องทางธรรมชาติบนเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย–กัมพูชา ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี รวมกับพระปัญญาวชิรโมลี เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม หรือที่ลูกศิษย์รู้จักกันในนาม "เจ้าคุณโซลาร์" เพื่อประเมินความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละ
ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่สำรวจ พระปัญญาวชิรโมลี หรือที่รู้จักกันในนาม พระอาจารย์โซล่าห์ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ได้เจริญพรเชิญชวนพุทธศาสนิกชนและผู้ที่มีความรักในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ มาร่วมแรงร่วมใจกันในโครงการ "ผ้าป่าพัฒนาพื้นที่ชายแดน" เพื่อระดมทุนในการปรับปรุงและสร้างถนนในจุดยุทธศาสตร์ที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
"การเสียสละทรัพย์เพียงเล็กน้อยของพวกเรา สามารถช่วยต่อชีวิตและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของเจ้าหน้าที่ทหารที่ปกป้องประเทศชาติได้มหาศาล ทานครั้งนี้ถือเป็นทานใหญ่ เป็นมหากุศลเพื่อชาติอย่างแท้จริง" พระปัญญาวชิรโมลี กล่าว
โครงการ "ผ้าป่าพัฒนาพื้นที่ชายแดน" ไม่ได้ระบุเจาะจงพื้นที่เพียงจุดเดียว แต่จะนำไปพัฒนาถนนในจุดที่ประเมินแล้วว่ามีความจำเป็นและเร่งด่วนที่สุดตามแนวชายแดน ซึ่งนอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกแล้ว ยังถือเป็นการทำบุญตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าด้วยการใช้ทรัพย์เพื่อ "ป้องกันภัย"
โดยวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ อำนวยความสะดวกในการลาดตระเวนและปกป้องอธิปไตยของชาติ เสริมสร้างความมั่นคง ป้องกันภัยคุกคามตามแนวชายแดนผ่านการมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมใช้งาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนแนวหลังได้มีส่วนร่วมปกป้องผืนแผ่นดินไทยผ่านการให้ทาน ซึ่งการร่วมสมทบทุนในครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงการสร้างถนนเพื่อคนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่เป็นการสร้างเกราะป้องกันประเทศที่คนทั้งชาติจะได้รับประโยชน์ร่วมกัน โดยคาดว่าจะทอดผ้าป่าในวันที่ 29 มีนาคมนี้
สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ "ผ้าป่าพัฒนาพื้นที่ชายแดน" สามารถร่วมบุญได้ที่ บัญชี วัดป่าศรีแสงธรรม (เพื่อการกุศล) ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 338-0-42132-4 รายละเอียดเพิ่มเติม หรือกำหนดการทอดผ้าป่า สามารถติดตามประกาศอย่างเป็นทางการได้จากทางวัดป่าศรีแสงธรรม ตำบล ห้วยยาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี