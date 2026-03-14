สถาบันการสร้างชาติ รับรางวัล “THAILAND MORAL AWARDS” จากศูนย์คุณธรรมฯ ยกย่องเป็นพลังสำคัญมุ่งพัฒนาคนให้มีคุณธรรม อุดมการณ์ จิตสำนึกเพื่อส่วนรวมของประเทศ
วันที่ 13 มีนาคม 2569 ที่สถาบันการสร้างชาติ ศ.ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ได้รับมอบรางวัล “THAILAND MORAL AWARDS” จาก รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “THAILAND MORAL AWARDS”พร้อมสาส์นแสดงความชื่นชมและยกย่อง ให้แก่ “สถาบันการสร้างชาติ” (Nation–Building Institute: NBI) เพื่อยกย่อง สถาบันการสร้างชาติ เป็นองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย อันจะเป็นแรงบันดาลใจและสร้างแรงกระเพื่อมให้แก่สังคมต่อไป
รศ.นพ.สุริยเดว กล่าวว่า ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เล็งเห็นถึงคุณค่าและความดีงามในการดำเนินงานของ สถาบันการสร้างชาติซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการจุดประกายความคิดและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมไทย โดยยึดมั่นในหลักการ “การสร้างคน คือ การสร้างชาติ” มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณธรรม อุดมการณ์ และความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ควบคู่กับการทำงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน สถาบันการสร้างชาติจึงเสมือนเป็นพลังสำคัญในการหล่อหลอมคนคุณภาพ สร้างผู้นำที่เสียสละ และวางรากฐานการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
“ศูนย์คุณธรรม ฯ จึงขอประกาศยกย่อง สถาบันการสร้างชาติ เป็นองค์กรต้นแบบที่ควรค่าแก่การยกย่องและสนับสนุนอย่างยิ่ง เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาผู้นำภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และเยาวชน ให้เป็น “ผู้นำการเปลี่ยนแปลง” ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์เพื่อส่วนรวม ผ่านหลักสูตร โครงการ และกิจกรรมที่ออกแบบมาอย่างเป็นระบบ ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ก่อให้เกิดเครือข่ายผู้นำและเยาวชนจำนวนมากที่พร้อมลงมือปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาชุมชน องค์กร และสังคมไทยต่อไป”ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าว
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าวภายหลังรับมอบรางวัล ว่า รางวัลนี้ไม่ได้มาด้วยการทำงานของตนเพียงคนเดียว แต่มาจากความวิริยะอุตสาหะและเสียสละของผู้บริหารหลักสูตร รวมถึงนักศึกษาของสถาบันการสร้างชาติทุกหลักสูตร ทุกรุ่น ในการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ จึงขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมฯและคณะกรรมการทุกท่านที่เล็งเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของสถาบันการสร้างชาติในการสร้างเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศ
“ขอขอบคุณศูนย์คุณธรรมที่มองเห็นการทำงานของสถาบันการสร้างชาติที่ถือเป็นการปิดทองหลังพระในสังคมไทยมาอย่างต่อเนื่องและมอบรางวัลที่ทรงคุณค่านี้ ซึ่งนับว่าเป็นรางวัลของทุกคน”ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ กล่าว
สำหรับรางวัล “THAILAND MORAL AWARDS” นั้น ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ บุคคล ชุมชนและองค์กร ที่ช่วยสร้างพื้นที่ความดีให้เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงสื่อส่งเสริมคุณธรรมที่มีผลงานด้านคุณธรรมจากทุกภาคส่วนของสังคมไทยให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมและนานาประเทศ โดยผู้ที่ได้รับรางวัลมาจากการได้รับการเสนอชื่อ หรือรับรองจากสังคมและเครือข่าย มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและคัดเลือกตามข้อกำหนดทุกปี