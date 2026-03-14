“กุ้งสายฟ้า”ได้ลมหายใจใหม่ “โสธิดา กาญจนะ”รับบทประธานสโมสรคนใหม่ ฝ่าวิกฤตการเงิน ให้ฟุตบอลในร่มกลับมาจุดไฟหัวใจชาวสุราษฎร์ฯ

ท่ามกลางช่วงเวลาอันเปราะบางของสโมสรฟุตซอลสุราษฎร์ธานี “กุ้งสายฟ้า” ที่กำลังเผชิญแรงกดดันจากวิกฤตทางการเงิน จนทำให้อนาคตของทีมเต็มไปด้วยคำถามสำคัญ วันนี้ได้เกิดสัญญาณแห่งความหวังครั้งใหม่ขึ้นอีกครั้ง เมื่อ คุณโสธิดา (มิ้น) กาญจนะ ก้าวเข้ามารับตำแหน่ง ประธานสโมสรคนใหม่ พร้อมประกาศชัดถึงเจตนารมณ์ในการเข้ามา “สานต่อความฝันของคนสุราษฎร์ธานี”
การเข้ามาของคุณโสธิดาในครั้งนี้ ไม่ได้เป็นเพียงการเปลี่ยนผ่านในเชิงบริหารของสโมสรเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความพยายามในการประคับประคอง “ทีมของคนบ้านเรา” ไม่ให้หายไปจากหัวใจของแฟนกีฬาและประชาชนชาวสุราษฎร์ธานี หลังจากสโมสรต้องเผชิญความยากลำบากมาอย่างต่อเนื่อง
ในข้อความเปิดตัวอย่างเป็นทางการ คุณโสธิดาได้ถ่ายทอดจุดยืนไว้อย่างชัดเจนว่า กุ้งสายฟ้าไม่ใช่เพียงสโมสรฟุตซอล หากแต่เป็น “ความหวัง ความผูกพัน และความภาคภูมิใจของคนสุราษฎร์ธานี” พร้อมย้ำว่าเธอไม่ได้เข้ามาเพื่อรื้อของเดิมหรือเปลี่ยนทุกอย่าง แต่เข้ามาเพื่อร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ทีมบ้านหลังนี้แข็งแรงขึ้น สานต่อสิ่งที่มีคุณค่า รักษารากฐานและจิตวิญญาณของทีมเอาไว้ และเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เติบโตบนเส้นทางกีฬา
สารดังกล่าวไม่เพียงสะท้อนความเข้าใจในหัวใจของกีฬา แต่ยังจุดประกายความรู้สึกร่วมให้กับแฟนบอลจำนวนมาก เพราะในห้วงเวลาที่ทีมเกือบไปต่อไม่ไหวหลายต่อหลายครั้ง สิ่งที่ประคองสโมสรเอาไว้เสมอ ไม่ใช่เพียงงบประมาณหรือผลการแข่งขัน หากคือ “ศรัทธา” ของผู้คนในจังหวัดที่ยังไม่เคยทอดทิ้งทีมของตัวเอง
อีกมิติหนึ่งที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ได้รับความสนใจในวงกว้าง คือบทบาทของคุณโสธิดาในฐานะ ทายาททางการเมืองของครอบครัวกาญจนะแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งถือเป็นครอบครัวการเมืองที่ประชาชนจำนวนมากรู้จักและจับตามอง การตัดสินใจเข้ามารับภารกิจในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของสโมสร จึงทำให้หลายฝ่ายมองว่านี่อาจไม่ใช่เพียงการบริหารทีมกีฬา แต่เป็นสัญญาณของความตั้งใจที่จะใช้กีฬาเป็นพลังบวกในการรวมใจคนสุราษฎร์ฯ อีกครั้ง
ในสายตาของแฟนบอลและชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ความคาดหวังที่เกิดขึ้นจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่เรื่องผลงานในสนาม แต่ยังรวมไปถึงความหวังที่จะเห็นสโมสรได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบ มีทิศทางชัดเจน และเติบโตอย่างมั่นคง เปรียบเสมือนภาพการพัฒนาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ผู้คนจำนวนไม่น้อยรู้สึกได้ว่ากำลังเดินหน้าเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในหลายด้าน
สำหรับ “กุ้งสายฟ้า” สโมสรแห่งนี้ไม่เคยเป็นเพียงทีมกีฬา แต่เป็นตัวแทนของหัวใจคนสุราษฎร์ธานี เป็นพื้นที่ของความฝัน เป็นเวทีของคนรุ่นใหม่ และเป็นความทรงจำร่วมของแฟนบอลจำนวนมาก การที่สโมสรยังคงมีผู้ลุกขึ้นมารับไม้ต่อในวันที่ยากที่สุด จึงเป็นภาพที่มีความหมายอย่างยิ่งต่อวงการกีฬาไทย
เพราะในวันที่โลกเต็มไปด้วยข่าวร้าย ผู้คนยังต้องการเรื่องราวที่ทำให้เชื่อได้ว่า “ความหวังยังมีอยู่จริง” และกีฬาคือหนึ่งในพลังไม่กี่อย่างที่สามารถปลุกเมืองทั้งเมืองให้กลับมามีชีวิตชีวาได้อีกครั้ง
วันนี้ การเข้ามาของ โสธิดา กาญจนะ จึงไม่ใช่แค่การรับตำแหน่งประธานสโมสรคนใหม่ หากแต่คือการจุดประกายบทใหม่ของกุ้งสายฟ้า ให้กลับมามีลมหายใจ กลับมามีพลัง และกลับมาทำให้ชาวสุราษฎร์ธานีได้ยิ้ม ได้ลุ้น ได้ภูมิใจ และได้รู้สึกว่าเลือดแห่งความรักบ้านเกิดยังคงสูบฉีดอย่างเต็มหัวใจอีกครั้ง