xs
xsm
sm
md
lg

"ธรรมนัส" ขนของออกจากห้องทำงานทำเนียบฯ หลัง ภท.ปิดดีลตั้งรัฐบาลไร้เงา "กล้าธรรม"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ธรรมนัส" ให้บริษัทขนส่งเอกชนนำรถบรรทุก 2 คัน มาขนของออกจากห้องทำงานในทำเนียบรัฐบาล หลัง "อนุทิน" ปิดดีลจัดตั้งรัฐบาล ไม่มีพรรคกล้าธรรมเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 14 มี.ค.ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการจัดตั้งรัฐบาล นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจ ได้ข้อยุติและมีความชัดเจนแล้วว่าจะไม่มีพรรคกล้าธรรม(กธ.) ร่วมด้วย ล่าสุดเมื่อเวลา 10.00 น. วันเดียวกันนี้ บริษัทขนส่งเอกชน นำรถบรรทุกเล็ก 4 ล้อ จำนวน 2 คัน เข้ามาเก็บของออกจากห้องทำงานของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และรมว.เกษตรและสหกรณ์ บนชั้น 2 ตึกบัญชาการ 1 ซึ่งประกอบไปด้วย ชุดเฟอร์นิเจอร์ เก้าอี้รับแขก ชุดโต๊ะทำงาน โต๊ะหมู่บูชาชุดใหญ่ และพระพุทธรูป เป็นต้น









