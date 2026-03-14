“ตั๊น จิตภัสร์” พักบทบาทการเมืองชั่วคราว ลุยแข่งกระโดดร่มอินดอร์เวิลด์คัพที่ฝรั่งเศส ปลื้มเป็นหญิงไทยคนแรก

“ตั๊น จิตภัสร์ ” เตรียมลุยศึกกระโดดร่มอินดอร์ “เอฟเอไอ เวิลด์คัพ อินดอร์ สกายไดฟ์วิ่ง” ในนามทีมชาติไทย เผยขอพักงานการเมืองชั่วคราว มุ่งสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ พร้อมสะท้อนปัญหาสวัสดิการนักกีฬาไทยยังไม่เพียงพอ
เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2569 น.ส.จิตภัสร์ “ตั๊น” กฤดากร อดีต สส. เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 13 มีนาคมที่ผ่านมา ตนได้เข้ารับการตรวจร่างกายที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หัวหมาก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันกระโดดร่มอินดอร์ รายการ “เอฟเอไอ เวิลด์คัพ อินดอร์ สกายไดฟ์วิ่ง” ที่ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 1-4 เมษายนนี้ ในฐานะนักกีฬาทีมชาติไทย
น.ส.จิตภัสร์ กล่าวว่า ตนจะลงแข่งขันประเภทอินดอร์ สกายไดฟ์วิ่ง โซโล่ ฟรีสไตล์ ซึ่งได้ฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องในอุโมงค์ลม ที่ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยช่วงนี้มีโค้ชชาวต่างชาติระดับแชมป์โลกจากทั้งฝรั่งเศสและสาธารณรัฐเช็ก มาช่วยดูแลการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ ตนเริ่มฝึกซ้อมกระโดดร่มกลางแจ้งมาตั้งแต่ปี 2564 ก่อนจะหันมาฝึกกระโดดร่มในร่มเมื่อปี 2567 และการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในนามทีมชาติไทย จึงรู้สึกภูมิใจอย่างมากที่ได้เป็นตัวแทนประเทศ และยังถือเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่เข้าร่วมแข่งขันในประเภทดังกล่าว
“รู้สึกดีใจที่จะได้แสดงให้เห็นว่านักกีฬาไทยก็มีขีดความสามารถที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในระดับโลกได้ ที่ผ่านมาฝึกซ้อมมาอย่างหนัก และมีอาการเจ็บหลายครั้ง แต่ก็ตั้งใจมากที่จะเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเวิลด์คัพ เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ก้าวเข้ามาเล่นกีฬากระโดดร่มให้มากขึ้น” น.ส.จิตภัสร์ กล่าว
น.ส.จิตภัสร์ กล่าวต่อว่า สำหรับการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้คาดหวังถึงเหรียญรางวัล เนื่องจากเป็นการลงสนามครั้งแรก โดยรูปแบบการแข่งขันจะมีทั้งหมด 3 รอบ ลักษณะคล้ายกับกีฬาฟิกเกอร์สเก็ต ก่อนนำคะแนนมารวมกัน ซึ่งมีหลายประเทศเข้าร่วมแข่งขัน จึงหวังเพียงว่าจะทำผลงานออกมาได้อย่างดีที่สุด
ส่วนบทบาททางการเมืองของตนนั้นยืนยันว่าไม่ได้ทิ้ง เพียงแต่ขอพักไว้ชั่วคราว เพราะแม้วันนี้จะไม่ได้อยู่บนเวทีการเมือง แต่ก็ยังสามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติในอีกบทบาทหนึ่ง และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยได้เช่นกัน
นอกจากนี้ น.ส.จิตภัสร์ ยังฝากถึงภาครัฐว่า อยากให้รัฐบาลสนับสนุนเบี้ยเลี้ยงและการดูแลนักกีฬาทีมชาติไทย รวมถึงนักกีฬาอาชีพให้มากกว่านี้ เพื่อให้นักกีฬาได้ทุ่มเทกับการฝึกซ้อมอย่างเต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องรายได้เสริมหรือภาระในการดูแลตัวเองและครอบครัว
“เมื่อได้เข้ามาสัมผัสวงการกีฬาเอง จึงเห็นปัญหาและอุปสรรคในจุดนี้อย่างชัดเจน จึงอยากขอเป็นปากเสียงแทนกลุ่มนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อให้มีการสนับสนุนที่เหมาะสม และช่วยให้นักกีฬาไทยสามารถมุ่งเป้าสร้างสถิติใหม่ รวมถึงสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติได้ดียิ่งขึ้น” น.ส.จิตภัสร์ กล่าว