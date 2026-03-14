“ซาบีดา”เปิดเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ 2569 หวังใช้วัฒนธรรม ปั้นท่องเที่ยวเมืองรอง สู่เมืองท่องเที่ยวหลัก

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2569 นางสาวซาบีดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ประจำปี 2569 โดยมี นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ นางสาวจินณ์ตวรรณ ไตรสรณกุล สส.ศรีสะเกษ ผู้แทนภาครัฐ เอกชน ชุมชนท้องถิ่น ร่วมงาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สำหรับงานเทศกาลดอกลำดวนบาน จัดระหว่างวันที่ 11–15 มีนาคม 2569 เพื่ออนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชน 4 เผ่า ได้แก่ ลาว เขมร ส่วย และเยอ กิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น ภาคกลางวัน ซึ่งประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมของชน 4 เผ่า การสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นเมือง การประกวดผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และผลผลิตทางการเกษตร รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดศรีสะเกษให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ช่วงภาคกลางคืน เป็นการแสดงแสง สี เสียง เรื่อง “อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร” ตอน กำเนิดเทวราชา สถาปนาศรีพฤทเธศวร ที่ถ่ายทอดตำนานการสร้างเมืองศรีสะเกษอย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางบรรยากาศของดอกลำดวนที่กำลังบานสะพรั่ง ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณงาน ซึ่งเป็นการผลักดันใช้วัฒนธรรม เพื่อยกระดับเมืองท่องเที่ยวรองให้ก้าวสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้กับชุมชน