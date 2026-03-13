ด่วน! มติผู้ตรวจฯ ส่งศาล รธน.วินิจฉัยปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้ง ชี้เข้าข่ายทำให้ลงคะแนนไม่ลับ

ผู้ตรวจการแผ่นดินมีมติส่งศาล รธน.วินิจฉัย ปมบาร์โค้ด QR code บนบัตรเลือกตั้ง ขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่ มองเข้าข่าย
วันนี้ (13 มี.ค) มีรายงานว่าสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้มีมติเห็นชอบให้ยื่น คำร้องพร้อมความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 213 เพื่อให้ พิจารณาวินิจฉัยการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เลขาธิการ กกต. และสำนักงาน กกต. ในการจัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ทั่วไปเมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2569
ทั้งนี้ การยื่นคำร้องดังกล่าวเนื่องจากมีประชาชนยื่นคำร้องว่าการที่ กกต.ออกรูปแบบบัตรเลือกตั้งโดยมีบาร์โค้ดและ QR code ทำให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ว่าเลือกลงคะแนนให้กับผู้ใดหรือพรรคการเมืองใดเข้าข่ายทำให้การออกเสียงลงคะแนนไม่เป็นไปโดยลับตามรัฐธรรมนูญมาตรา 85 ถือเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้ร้องเรียน และประชาชนผู้ มีสิทธิเลือกตั้ง ซึ่งการประชุมผู้จัดการแผ่นดินเมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมาเห็นว่ากรณีดังกล่าวเข้าข่ายขัดรัฐธรรมนูญตามที่มีการร้อง จึงมีมติให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย