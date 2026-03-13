คลาดเคลื่อน! มท.เวียนทั่วประเทศ รับ กสถ.พิมพ์ผิดอัตราว่าง "สอบครูผู้ช่วยนาฏศิลป์ ท้องถิ่นอีสาน กลุ่ม2" สั่งยกเลิกเรียกรายงานตัวใหม่

กสถ. ยอมรับ "พิมพ์อัตราว่างสอบท้องถิ่น" คลาดเคลื่อน! ก.กลาง เวียนผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ย้ำ! ยกเลิกประกาศและแก้ไขบัญชีเรียกรายงานตัว "ครูผู้ช่วย" ท้องถิ่น เฉพาะพื้นที่ 7 จว.อีสาน เขต 2 (ครูเอกนาฏศิลป์) กำหนดรายงานตัว (ใหม่)17 มี.ค.นี้ หลังโซเชียลแห่แชร์ เปิดสอบ "ครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์" รับ 11 ตำแหน่ง แต่สุดท้ายหน่วยงานรัฐ ยอมรับ "พิมพ์ผิดพลาด" รับแค่ตำแหน่งเดียว ทั้งที่ผ่านมาปีกว่าแล้วทำไม่เพิ่งมาบอก
วันนี้ (13 มี.ค.2569) มีรายงานจากกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงความคืบหน้า กรณี สังคมออนไลน์ แห่แชร์กรณี คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ได้จัดสอบพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" เมื่อ17 ก.พ. 2568 โดยมีผู้สมัครสอบท้องถิ่นใน หลายตำแหน่งปีนี้จำนวนมากกว่า 3 แสนคน
โดยเฉพาะกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 (มุกดาหาร, ยโสธร, ร้อยเอ็ด, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, อำนาจเจริญ, อุบลราชธานี) ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์ ประกาศรับ 11 ตำแหน่ง โดยหลายคนได้รับจดหมายตราครุฑแล้ว ถึงหลับช็อกเพราะใกล้วันรายงานตัว โทรมาบอก “พิมพ์ผิด” รับแค่ 1 คน
ล่าสุด คณะกรรมการกลางข้าราชการ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. (ก.กลาง) ได้เวียนหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง ยกเลิกบัญชีตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และ ยกเลิกบัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้ง พ.ศ. 2568 ครั้งที่ 1 เฉพาะกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์
"เนื่องจากมีการจัดพิมพ์จำนวนอัตราว่างคลาดเคลื่อน พร้อมทั้งได้ออกประกาศฉบับแก้ไขใหม่ให้ผู้สอบแข่งขันมารายงานตัว ในวันที่ 17 มี.ค. 2569"
ใจความว่า ตามที่ กสถ. ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันและเรียกรายงานตัวไปก่อนหน้านี้นั้น พบว่ามีการจัดพิมพ์จำนวนอัตราว่างที่จะบรรจุคลาดเคลื่อน เพื่อให้ข้อมูลมีความถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานขอมา
จึงให้ยกเลิกประกาศเดิม และให้ใช้ประกาศฉบับใหม่แทน โดยมีรายละเอียดการรายงานตัวดังนี้
กลุ่มภาค/เขต ที่ได้รับผลกระทบ: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต 2 ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชานาฏศิลป์
กำหนดการรายงานตัว (ใหม่): วันที่ 17 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. สถานที่รายงานตัว: ห้อง The Deck 2 อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ก่อนหน้านั้น เฟซบุ๊กเพจ “เจ๊ม้อย v+” โพสต์เรื่องร้องทุกข์ หลังเปิดสอบครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์ รับ 11 ตำแหน่ง แต่พอใกล้วันรายงานตัว กลับโทรมาบอกว่า พิมพ์ผิดพลาดรับแค่ตำแหน่งเดียว ทั้งที่ผ่านมาปีกว่าแล้วทำไม่เพิ่งมาบอก โดยระบุว่า
มีสมาชิกหลายคน มาร้องทุกข์ เกี่ยวกับการสอบราชการ สังกัด อปท. ตำแหน่งครูผู้ช่วยเอกนาฏศิลป์ อีสานเขต 2 ประกาศรับสมัครในตอนแรก ประกาศรับ 11 คน ผ่านกระบวนการจัดสอบ และก็ได้เรียงลำดับแล้วทุกกระบวนการ รอเรียกตัว
แต่เมื่อถึงใกล้วันรายงานตัว กลับบอกว่า พิมพ์ผิดจาก 11 อัตรา เป็น 1 อัตรา ซึ่งประกาศรายงานตัวประทับตราครุฑเรียบร้อยแล้ว บางคนถึงขั้นลาออกจากงาน เพื่อไปรับการบรรจุแต่บอกเพียงว่า เกิดข้อผิดพลาดจากการพิมพ์ผิด
ตอนนี้ผู้ที่ผ่านสอบคัดเลือก ก็รู้สึกว่าไม่เป็นธรรมสำหรับผู้เข้าสอบ เพราะจำนวนอัตราว่าง มีผลต่อการตัดสินใจของผู้สมัครในแต่ละเขต และมองว่าปล่อยปละละเลย ให้เกิดความผิดพลาดเป็นเวลานานเกิน
ทางเจ้าหน้าที่โทรแจ้งอันดับ 2-11 วันนี้ ว่าพิมพ์ผิด รับแค่ 1 ตำแหน่ง ทั้งที่ผ่านมารวมปีกว่า มีจดหมายตราครุฑออกทุกฉบับจนจะถึงวันรายงานตัวที่ 17 นี้ ให้เหตุผลแค่ว่าพิมพ์ผิด.