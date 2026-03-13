“โสภณ” ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบฯอำลาเก้าอี้รองนายกฯ ลั่นจบสวยไปลามาไหว้ ลุยแก้ยาเสพติดต่อ

ว่าที่ปธ.สภาฯ ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำเนียบฯ อำลาตำแหน่ง “รองนายกฯ” ลั่น จบสวย บอกไปลามาไหว้ เผย อธิษฐานขอบ้านเมืองปลอดภัย-ทุกคนมีความสุข พร้อมลุยแก้ปัญหายาเสพติดต่อ
วันนี้ (13มี.ค.) เมื่อเวลา 13.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาล ศาลพระภูมิ ศาลตา ศาลยาย พระพรหมบนตึกไทยคู่ฟ้าและองค์นรสิงห์จำลอง พร้อมบอกกับสื่อมวลชนว่า อธิษฐานให้ทุกคนมีความสุขความเจริญ บ้านเมืองปลอดภัย
จากนั้นนายโสภณ ได้ถ่ายภาพร่วมกับทีมงาน และสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาล ก่อนเปิดเผยว่า ไปสภาฯ ตนไปมาลาไหว้ วันนี้เป็นวันที่ตนอำลาตำแหน่งรองนายกฯ ถ้าเป็นภาษาบ้านเราเรียกว่าจบสวย ทำไมถึงบอกว่าจบสวย เพราะตนได้ทำเรื่องตามอุดมการณ์ คือ เรื่องยาเสพติด ประชุมงบบูรณาการยาเสพติด และฝากการบ้านเรื่องยาเสพติด
พร้อมบอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า อย่างไรตนก็ต้องไปอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ดี จะเป็นประธานสภาฯ หรือสส.ก็แล้วแต่ ถ้าเราได้เป็นประธานก็จะขับเคลื่อนเรื่องยาเสพติดต่อ ซึ่งหน่วยงานที่ตนกำกับดูแลก็มีความสุข เพราะงานแก้ปัญหายาเสพติดที่เราเดินมายังได้เดินต่อในโครงการรวมพลังรักศรัทธา แก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการให้มันสำเร็จ เลยถือว่าจบสวย ซึ่งตนมีความภาคภูมิใจทำสิ่งที่ตนเองรัก