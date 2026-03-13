ทร.เผยเตือนตั้งแต่กลาง ก.พ.หลังพบเรือผ่านพื้นที่ลดฮวบ ชี้มีกวนสัญญาณเสี่ยงสูง ไม่พบระเบิดลอยน้ำ

ผบ.ทร.เผยสั่งหน่วยความมั่นคงประสานใกล้ชิด ตั้งแต่กลาง ก.พ. พร้อมออกหนังสือเตือน-เชิญผู้ประกอบการเดินเรือประชุมด่วน หลังพบสถิติการเดินเรือผ่านพื้นที่ลดฮวบ เตือนพื้นมีการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ ระบุตำแหน่งยาก เสี่ยงสูง แต่ไม่พบทุ่นระเบิดลอยน้ำใน
วันที่ (13 มี.ค.) เมื่อเวลา 11.30 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงข่าวประจำวัน โด พล.ร.ต.จุมพล นาคบัว รองเจ้ากรมยุทธการทหารเรือ แถลงประจำวันที่ 13 มี.ค.ว่า ในส่วนของกองทัพเรือโดยผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.)ได้สั่งการให้เสนาธิการทหารเรือใช้กลไกในส่วนที่เกี่ยวข้องของความมั่นคงได้ประสานการปฎิบัติและเฝ้าระวังตั้งแต่กลางเดือน ก.พ.ที่ผ่านมา และได้มีการเชิญประชุมผู้ประกอบการทุกภาคส่วนที่เดินเรือผ่านในพื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากพบว่ามีสถิติการขนส่งที่ลดลงจาก 183 ลำเหลือระดับตัวเลขตัวเดียว เราจึงต้องออกหนังสือแจ้งเตือน ทั้งนี้ขอเรียนว่าเรามีเรือที่ยังคงเป็นเรือสัญชาติอื่น แต่เจ้าของเป็นคนไทยอยู่ในพื้นที่จำนวน 2 ลำ ซึ่งเราได้ติดตามสถานการณ์และได้จัดทำคำแนะนำ
สำหรับในวันนี้ตามที่กระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันเรายังไม่พบทุ่นระเบิดลอยน้ำแต่อย่างใด ณ ปัจจุบันในเรื่องของการตรวจสอบในพื้นที่ยังทำได้ยากเพราะเรือ ณ วันนี้ มีการปิดน่านน้ำ และเรือที่เหลือจอดอยู่ในท่า ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่มีสภาวะการรบกวนสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ของการกำหนดตำแหน่งที่เหลือของเรือ จากอุปกรณ์สื่อสาร ระบบดาวเทียม ฉะนั้นการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ถือว่ามีความเสี่ยง ณ วันนี้ยืนยันว่าไม่มีเรือไทยเข้าไปในพื้นที่เพิ่มเติมคงเหลือเฉพาะเรือบางส่วนที่อยู่ในพื้นที่จึงขอให้มั่นใจได้ว่าในส่วนของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นที่จะมีผลกระทบต่อเรือไทยทางกองทัพเรือได้เฝ้าระวังอย่างเต็มขีดความสามารถร่วมกับกรมเจ้าท่าและศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล (ศรชล.) เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคน