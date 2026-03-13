ศบก.แถลงอัปเดต "มยุรีนารี" ถูกโจมตีที่ช่องแคบฮอร์มุซ เร่งค้นหา 3 ลูกเรือ ประสานโอมานกู้เรือ

ศบก.แถลงอัปเดตสถานการณ์เรือ "มยุรีนารี" หลังถูกโจมตีกลางช่องแคบฮอร์มุซ เผยนาทีระทึกต้องสละเรือใหญ่ ลูกเรือ 20 ชีวิตปลอดภัย แต่ยังเร่งปูพรมค้นหาอีก 3 รายในห้องเครื่องที่ยังสูญหาย ด้านกรมเจ้าท่ายันไร้เรือธงไทยตกค้างในพื้นที่เสี่ยง ส่วนอีก 2 ลำในยูเออีปลอดภัยดี แม้เป็นบริษัทไทยแต่จดทะเบียนสิงคโปร์.
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 13 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงข่าวประจำวัน โดยนายกริชเพชร ชัยช่วย อธิบดีกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม แถลงว่า สำหรับกรมเจ้าท่า ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2569 ที่เรือมยุรีนารีได้ถูกโจมตีบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งตัวเรือได้รับความเสียหายบริเวณท้ายเรือ เป็นเหตุให้ตัดสินใจสละเรือใหญ่ โดยมีลูกเหลือ 23 คน ได้สละเรือใหญ่ลงมา 20 คน ได้รับความช่วยเหลือตามที่ปรากฏเป็นข่าวส่วนอีก 3 คนลูกเรือ ซึ่งปฏิบัติงานห้องเครื่องเรือระหว่างเกิดเหตุตอนนี้ยังอยู่ในสถานะของการต้องได้รับการค้นหาและช่วยเหลือ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับทางโอมานในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือและกู้เรือ
ส่วนประเด็นที่เป็นข่าวหลายๆ ท่านให้ความสนใจในกรณีที่มีเรือไทยตกค้างอยู่ในอ่าวทะเลอาหรับอีกหรือไม่ประการใด
ขอยืนยันว่าเรือที่เป็นเรือไทย ยกเว้นเรือมยุรีนารี ที่เกิดเหตุตอนนี้ลอยลำอยู่ในช่องแคบ
ฮอร์มุซ ไม่มีเรือไทยที่ชักธงหรือถือสัญชาติไทยอยู่ในบริเวณดังกล่าว แต่มีเรือซึ่งเป็นเรือของบริษัทที่จดทะเบียนเป็นสัญชาติสิงคโปร์ จอดเทียบท่าที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อยู่ 2 ลำ ซึ่งหนึ่งลำมีลูกเรือคนไทย 14 คน เป็นลูกเรืออินเดีย 8 คน ส่วนอีกหนึ่งลำมีลูกเรือเป็นคนไทยทั้งหมด 22 คน ซึ่งต้องยืนยันว่าเป็นเรือของบริษัทคนไทย แต่จดทะเบียนสัญชาติสิงคโปร์ และเรือจอดเทียบเท่าขนถ่ายสินค้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และยังมีความปลอดภัย