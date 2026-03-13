ไทยประท้วงอิหร่านขั้นสูงสุด จี้ให้ขอโทษ พร้อมแจงข้อเท็จจริง ปมโจมตีเรือ "มยุรี นารี" เร่งค้นหา 3 ลูกเรือสูญหาย

ศบก.เผยไทยประท้วงอิหร่านขั้นสูงสุด จี้ให้ขอโทษ พร้อมชี้แจงข้อเท็จจริง ปมโจมตีเรือสินค้าไทยช่องแคบฮอร์มุซประสานโอมานเร่งช่วยค้นหา 3 ลูกเรือสูญหาย พร้อมประสานอาเซียนถกนัดพิเศษบ่ายนี้ รับมือวิกฤตพลังงานและการสู้รบที่ส่อแววยืดเยื้อ
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 13 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) แถลงข่าวประจำวัน โดยนายปาณิดล ปัจฉิมสวัสดิ์ รักษาการอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แถลงสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือคนไทยว่าสำหรับความคืบหน้าเรื่องเรือบรรทุกสินค้าไทยที่ประสบเหตุบริเวณช่องแคบฮอร์มุซ โดยเมื่อวันที่ 12 มี.ค. กระทรวงการต่างประเทศได้เชิญเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยมาพบ โดยฝ่ายไทยได้ประท้วงอย่างสูงสุดต่อเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นกับเรือสัญชาติไทยและลูกเรือไทย พร้อมทั้งเรียกร้องให้ทางการอิหร่านออกแถลงการณ์ขอโทษ และชี้แจงข้อเท็จจริงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวและหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต ซึ่งเอกอัครราชทูตอิหร่านประจำประเทศไทยได้แสดงความเสียใจ และจะรายงานการประท้วงสูงสุดของไทยให้เมืองหลวงทราบต่อไป
นายปาณิดล กล่าวว่า ในโอกาสนี้ฝ่ายไทยยังได้ย้ำความกังวลอย่างยิ่งต่อการลุกลามบานปลายของสถานการณ์ในภูมิภาค และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในความขัดแย้ง ใช้ความยับยั้งชั่งใจ กลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางการทูต รวมถึงคำนึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุดต่อชีวิตของพลเรือนผู้บริสุทธิ์
นายปาณิดล กล่าวว่า นอกจากนี้เมื่อช่วงเย็นวันที่ 12 มี.ค. รมว.ต่างประเทศได้หารือทางโทรศัพท์กับ รมว.ต่างประเทศโอมาน โดยมีนายกรัฐมนตรีร่วมรับฟังด้วย ทั้งนี้ รมว.ต่างประเทศ ได้ขอบคุณฝ่ายโอมานที่ได้ให้ความช่วยเหลือลูกเรือไทยอย่างทันท่วงที และขอให้ฝ่ายโอมานช่วยเร่งดำเนินการค้นหา และช่วยเหลือลูกเรือไทยอีก 3 คน ทั้งนี้ รมว.ต่างประเทศโอมานยืนยันว่าทางการโอมานพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่และหวังว่าจะสามารถพบลูกเรือทั้ง 3 คนได้โดยเร็ว
นายปาณิดล กล่าวว่า สำหรับเรื่องนี้กระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต โอมาน ยังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการโอมาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามความคืบหน้าของปฏิบัติการค้นหาและให้ความช่วยเหลือต่อไป ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่า หน่วยงานของไทยกำลังร่วมกันดำเนินการทุกวิถีทางอย่างเต็มกำลัง เพื่อให้สามารถค้นหาและช่วยเหลือลูกเรือทั้ง 3 คนได้โดยเร็วที่สุด เพราะความปลอดภัยของคนไทยคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญสูงสุด
นายปาณิดล กล่าวว่า สำหรับสถานะของลูกเรือไทย 20 คน กระทรวงการต่างประเทศได้รับรายงานว่า บริษัทเจ้าของเรือจะนำลูกเรือเดินทางโดยรถยนต์ออกจากเมืองคาซาบ โอมาน ไปยังสนามบินมัสกัต เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต ได้ออกหนังสือเดินทางฉุกเฉินให้กับลูกเรือทั้ง 20 คนแล้ว ซึ่งคาดว่าลูกเรือจะสามารถเดินทางออกจากเมืองคาซาบได้โดยเร็ว ทั้งนี้การเดินทางต้องเดินทางผ่านพื้นที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) ก่อนกลับเข้ามายังโอมานอีกครั้ง โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมัสกัต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองดูไบ จึงได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเจ้าบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่านด่านของลูกเรือ จนกว่าลูกเรือจะสามารถเดินทางขึ้นเครื่องบินกลับประเทศไทยต่อไป
นายปาณิดล กล่าวว่า สำหรับเรื่องพัฒนาการของสถานการณ์ในตะวันออกกลาง โดยรวมยังความรุนแรง ตึงเครียด และเริ่มมีสัญญาณจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องถึงความประสงค์ที่จะยุติความขัดแย้ง ซึ่งมาพร้อมกับเงื่อนไขของแต่ละฝ่าย โดยผู้นำสูงสุดของอิหร่านได้ออกแถลงการณ์ครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่ง ซึ่งย้ำว่าหากไม่มีการปิดฐานทัพสหรัฐอเมริกา ทางอิหร่านจะโจมตีฐานทัพสหรัฐฯ และอิสราเอลในภูมิภาคต่อไป และจะคงการปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อกดดันฝ่ายตรงข้าม ทั้งนี้ล่าสุดมีรายงานว่าอิหร่านได้วางทุ่นระเบิดในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มุซ และยังคงมีการโจมตีเรืออย่างต่อเนื่องนอกชายฝั่งยูเออี ส่งผลให้การขนส่งน้ำมันหยุดชะงักบางส่วน และทำให้เริ่มมีการหารือถึงมาตรการที่จะควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ดังกล่าว
นายปาณิดล กล่าวว่า ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ จะมีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน สมัยพิเศษ ว่าด้วยสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นข้อริเริ่มของไทย เพื่อหารือสถานการณ์และผลกระทบต่อภูมิภาค รวมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางในการรับมือ และการเตรียมความพร้อมของอาเซียนในระยะยาว โดยภายหลังการประชุม รมว.ต่างประเทศ จะแถลงข่าวเวลาประมาณ 14.30 น. เพื่อสรุปผลการประชุม
นายปาณิดล กล่าวว่า ความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือคนไทยในพื้นที่ ในส่วนอิหร่าน คนไทยที่อพยพออกจากอิหร่านชุดที่ 2 โดยกลุ่มแรก 34 คนเดินทางถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 12 มี.ค. และกลุ่มที่ 2 จำนวน 30 คน ได้เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ ทั้งนี้สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่ยังคงอำนวยความสะดวก ดูแลและให้คำแนะนำ และประสานงานกับสายการบิน รวมทั้งมอบสิ่งของจำเป็นในการยังชีพให้กับพี่น้องคนไทยที่ประสงค์กลับประเทศในพื้นที่ที่ยังสามารถทำการบินได้ รวมทั้งช่วยประสานงานกับหน่วยงานในประเทศที่น่านฟ้ายังคงปิดอยู่ เรื่องการอนุญาตเดินทางผ่านแดน เพื่อให้คนไทยสามารถเดินทางไปยังประเทศข้างเคียงเดินทางกลับไทย หรือไปยังประเทศที่สามเพื่อกลับทางอากาศต่อไป