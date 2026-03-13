“โสภณ” มั่นใจคุมสภาได้ ฝ่ายค้านเข้มแข็งยิ่งดี ปชช.ได้ประโยชน์

“โสภณ” มั่นใจคุมสภาได้แน่ มองฝ่ายค้านเข้มแข็งยิ่งดี ปชช.ได้ประโยชน์ แต่ต้องบนเนื้อหา ต้องยึดหลักสายกลาง
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 13 มี.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี สส.บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงการทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องปรับเปลี่ยนอะไรหรือไม่ ภายหลังพรรคภท.มีมติเสนอชื่อเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ว่า ตนว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดให้ตรงกับความรู้สึกของคนส่วนใหญ่ เขาถึงจะศรัทธาเรา อันไหนที่เขาไม่ศรัทธาก็อย่าไปทำ ภาพลักษณ์สำคัญที่สุด
เมื่อถามว่า ดูเหมือนว่าครั้งนี้ฝ่ายค้านดูเหมือนจะเข้มแข็ง เพราะมีทั้ง 2 พรรค พรรคกล้าธรรม และพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมพรรคประชาชน(ปชน.)จะทำให้การควบคุมในสภาลำบากหรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า ฝ่ายค้านเข้มแข็งยิ่งดี แต่ต้องเข้มแข็งบนเนื้อหา ประชาชนจะได้ประโยชน์ ยืนยันว่าตนควบคุมได้ เพราะทุกคน ไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายไหนเขาก็ต้องมีขีดจำกัดของความพอดี ใครที่ก้าวข้าม “หลักมัชฌิมาปฏิปทา” หรือทางสายกลาง ประชาชนไม่เห็นด้วยหรอก สังคมบ้านเรา คนที่ไม่เห็นด้วยจะไม่ออกมาพูด แต่คนที่เห็นด้วยจะนิ่งอย่างเดียว ซึ่งพวกนิ่งนี่แหละคือพลัง บางคนค้านอย่างเดียว ซึ่งคนที่จะออกมาคัดค้านให้มีน้ำหนักจะต้องมีต้นทุนด้วย ถ้าไม่มีต้นทุนแล้วเที่ยวไปด่าว่าใคร หรือไปปรามาสเขา สังคมก็จะมีพวกหนึ่งที่ชอบให้สังคมแตกแยก แล้วตัวเองจะมีความสุข
เมื่อถามว่า สภาครั้งนี้คาดว่าจะมีการนำค้อนออกมาใช้หรือไม่ นายโสภณ กล่าวว่า เดี๋ยวค่อยว่ากัน