“โสภณ” ยัน ภท.ไม่เกี่ยวฮั้ว สว. ขรก.ยึดกฎหมายเป็นหลังพิง ชี้ คดีอดีตนายกฯ เป็นบทเรียน

“โสภณ” ยันภูมิใจไทยไม่เกี่ยวฮั้ว สว. เชื่อ ข้าราชการยึดกฎหมายเป็นหลังพิง กรณียกคำร้อง 229 คน ชี้ มีคดีอดีตนายกฯ เป็นบทเรียนเตือนใจ ทำให้หน่วยงานตรวจสอบต้องระมัดระวังไม่กล้าทำผิด
เมื่อเวลา 09.50 น. วันที่ 13 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายโสภณ ซารัมย์ รองนายกรัฐมนตรี สส. บุรีรัมย์ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ให้สัมภาษณ์กรณีกระแสข่าว คณะอนุกรรมการวินิจฉัยชุดที่ 36 ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) มีมติเสียงข้างมากค้านมติของคณะอนุกรรมการไต่สวนชุดที่ 26 ชี้ว่า ผู้ที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับคดีฮั้ว สว. 229 คน ไม่มีมูลความผิด ทำให้ถูกมองพรรค ภท. เข้าไปเป็นรัฐบาล คดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเลยจะหายไป ว่า เป็นแหล่งข่าวไหมเพราะเท่าที่ตนดูจากสื่อเป็นแหล่งข่าวจากคณะอนุกรรมการ เมื่อเป็นแหล่งข่าวคงยังให้ความเห็นไม่ได้ พรรค ภท. มาเป็นรัฐบาล คดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการไปตามที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ ตนขอยกตัวอย่างว่า ถ้าข้าราชการไม่มีหลังพิง ทำอะไรให้ข้าราชการเดือดร้อน อย่างกรณีอดีตนายกรัฐมนตรี ก็รู้ ดังนั้น ตนเชื่อว่า เมื่อมีบทเรียนอย่างนี้แล้ว ข้าราชการหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเขาต้องพึงระวังอยู่แล้ว เพราะมีกรณีตัวอย่าง
นายโสภณ กล่าวว่า เพราะฉะนั้น ความเห็นก็คือ ในยุคของการตรวจสอบทุกอย่างต้องตอบคำถามได้ ไม่ว่าจะตอบคำถามสังคมหรือหน่วยงานที่ตรวจสอบ ซึ่งตนว่าอย่าไปกังวลมาก เหมือนที่บอกว่า บุรีรัมย์กินรวบไหม ก็จะรู้ตอนนั้นไหมว่าพวกตนจะได้เสียงข้างมาก สว. เขาก็เดินไปตามวิธีของเขา และเมื่อพรรค ภท.ได้เสียงข้างมาก พรรคก็เสนอตนเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งมันก็มาบรรจบ บังเอิญกัน ไม่ใช่วางแผนมาก่อนว่าจะต้องกินรวบ ไม่ใช่อย่างนั้น
เมื่อถามย้ำว่า สังคมอาจจะมองว่าพอเป็นพรรค ภท.อาจจะเงียบ แต่หากเป็นคดีของฝ่ายค้านก็อาจจะเดินหน้า นายโสภณ กล่าวว่า มันมีทั้งตรวจสอบกันไปตรวจสอบกันมา พอมาเป็นรัฐบาล เขาก็ยิ่งมีการตรวจสอบยิ่งขึ้น มันก็ย้อนกลับมาที่ถามตนว่า ถ้ามีประเด็นที่หน่วยงานที่เขาตัดสิน เราต้องเชื่อว่า เขาปฏิบัติตามกฎหมาย ถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เขาก็ต้องมีผลต้องรับผิดชอบในกระบวนการ เพราะมันมีการตรวจสอบกันไปกันมาอยู่แล้ว มีตัวอย่างยกให้เห็นแล้วไง ฉะนั้น อยู่ที่ว่าถูกใจ ถูกต้อง ซึ่งบางทีถูกต้องแต่ไม่ถูกใจหรือไม่สะใจ ก็จะมีการชงขึ้นมาอีก ตนเรียนว่าในสภาวะวิกฤตของโลกครั้งนี้ ประเทศต้องการความรัก ไม่ใช่ต้องการความเกลียดชัง เราได้เห็นบางประเทศที่เขาสู้ ซึ่งเราก็ได้เห็นถึงความรักของเขา
เมื่อถามว่า ยืนยันใช่หรือไม่ว่าคดีฮั้ว สว. ไม่เกี่ยวข้องกับพรรค ภท. นายโสภณ กล่าวว่า ไม่เกี่ยวข้อง มันเดินมาอย่างไรยังไม่รู้เลย ถ้าตนเป็นคนกำหนดได้ก็คงจะไม่ให้เกิดขึ้นมา ยืนยันไม่ได้เกี่ยวข้อง เรื่องนี้ชัดเจนตรงที่ว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบเขาก็ต้องรับผิดชอบการตัดสินของเขา ตรงนั้นต่างหาก