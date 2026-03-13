xs
xsm
sm
md
lg

จับตาราคาดีเซลหลัง 16 มี.ค.พ้นกำหนดตรึงราคา ขณะน้ำมันสำรองมีเพิ่มเป็น 98 วัน เล็งนำเข้าจากรัสเซียหลังสหรัฐฯ ผ่อนคลายคว่ำบาตร

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศบก.ยันลูกเรือมยุรี นารี 20 จาก 23 คนปลอดภัย เตรียมเคลื่อนย้ายไปเมืองคาซัก กลับไทย หลังถูกโจมตีที่ช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมจับตาราคาดีเซล หลัง 16 มี.ค. รัฐบาลนัดถกหน่วยงานเกี่ยวข้องพิจารณาปรับเพดานราคาตามกลไกตลาดและสถานการณ์สงคราม เล็งนำเข้าน้ำมันรัสเซียเสริมสำรอง

วันที่ 13 มี.ค.เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ทำเนียบฯ ตึกภักดีบดินทร์ มีการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) เป็นประธาน

ภายหลังการประชุม นายพิพัฒน์ แถลงอัปเดตสถานการณ์ประจำวันที่ 13 มี.ค.ว่า ถือเป็นอีกวันที่ ศบก.ได้ประชุมตั้งแต่ 10.00 น. หลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อย จะเป็นการแถลงชี้แจง ให้สื่อมวลชนและพี่น้องคนไทยได้รับทราบว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งคนไทยทุกคนกำลังติดตามโดยเฉพาะเรือมยุรี นารี ซึ่งเป็นเรือสินค้าสัญชาติไทย ที่ถูกระเบิดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วมีลูกเรือคนไทยทั้งหมด 23 คน ขณะนี้ 20 คน อยู่ในที่ปลอดภัยและเรากำลังจะนำลูกเรือทั้ง 20 คน นี้ไปที่เมืองคาซัก เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทยต่อไป

ส่วนประเด็นสำคัญเรื่องค่าการกลั่นน้ำมันดิบ ก่อนหน้าที่จะมีสงครามอ่าว อยู่ที่ 2 บาท แต่ปัจจุบันทำไมขยับไปถึง 6 บาท ซึ่งทางสมาคมโรงกลั่น อาทิตย์นี้กรมธุรกิจพลังงานจะชี้แจง

“สิ่งสำคัญในปัจจุบันนี้ ต้องขอให้พี่น้องคนไทยรับทราบและยืนยันจากข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องของราคาน้ำมันดีเซล เราคงจะต้องตรึงราคาไปถึงวันที่ 16 มีนาคม หลังจากนั้น จะมีการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากครบกำหนด 15 วัน ที่นายกรัฐมนตรี ประกาศไปแล้ว ราคาน้ำมันดีเซลหลังจากวันที่ 16 มีนาคม จะมีการขยับอย่างไร ซึ่งจะมีบทสรุปหลังจากได้ประชุมหารือเรียบร้อยและจะแถลงให้สื่อมวลชนและประชาชนรับทราบว่าจะมีการปรับอย่างไร โดยเฉพาะหน้าสถานีบริการจะปรับลักษณะไหน ที่สำคัญ ปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะหน้าสถานีบริการอย่างเดียว ยังมีน้ำมันภาคอุตสาหกรรม ซึ่งโดยปกติจะมีการซื้อระบบขายส่ง จากบริษัทแม่ หรือบริษัทตัวแทน เช่น การปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย บางจาก หรือ คาลเท็กซ์ ซึ่งทั้ง 3 บริษัทนี้มีจ๊อบเบอร์เป็นของตัวเอง มีบริษัทค้าส่งเป็นของตัวเอง

ส่วนบริษัทนอกเหนือจากนี้อาจจะไม่มีบริษัทขายส่ง แต่จะมีบริษัทขายปลีกหน้าสถานีบริการ เช่น บริษัท PT บริษัท ซัสโก้ หรือ บริษัท เชลล์ ซึ่งไม่แน่ใจเชลล์ปัจจุบันยังมีการขายส่งหรือเปล่า ส่วนบริษัทที่เคยขายส่งจะต้องมาเจรจาลูกค้าที่เป็นภาคอุตสาหกรรมในทุกประเภท ทั้งการขนส่ง โรงงานสินค้าอุปโภคบริโภค อาจรวมถึงภาคการเกษตร ทั้งตนเอง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงกระทรวงพลังงาน คงจะต้องหารือกันว่าในขั้นต่อไปจะเป็นอย่างไร

ส่วนน้ำมันเบนซินขณะนี้อาจจะมีการปรับในแต่ละสัปดาห์ โดยปรับตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันขณะนี้ เราสามารถหาน้ำมันดิบที่จะมาทำการกลั่นจากที่เคยชี้แจง 92 วัน ขณะนี้ขยายเวลาเป็น 98 วัน ซึ่งรัฐบาลยังมีความมั่นใจ โดยการยืนยันกระทรวงพลังงาน สามารถที่จะจัดหาน้ำมันดิบ ซึ่ง 50% จะต้องหาจากอ่าวเปอร์เซียผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่น้ำมันดิบนอกมี 50% เราก็พยายามจะขอเจรจาซื้อเพิ่มขึ้นในส่วนที่ขาดจากอ่าวเปอร์เซีย

“และมีข่าวดีเล็กๆ จากการประกาศประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนี้อเมริกาเลิกบอยคอต สำหรับประเทศรัสเซียในการส่งน้ำมันดิบออกมาขายให้ประเทศอื่นๆ ซึ่งประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศหนึ่ง ที่เรากำลังจะไปเจรจา โดยกระทรวงพลังงานจะไปเจรจาก็ซื้อน้ำมันดิบจากประเทศรัสเซีย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทางรัฐบาล โดย นายอนุทิน ชาญรีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงพลังงาน จะพยายามจัดหาน้ำมันดิบ เพื่อมาเติมในส่วนที่ขาดของอ่าวเปอร์เซีย ฉะนั้น ขอยืนยันกับพี่น้องคนไทยทุกท่าน น้ำมันดิบ ณ ขณะนี้เรายังมีสำรองไปได้อีก 98 วัน แต่หลังจากนี้ โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล ขณะนี้เติมไบโอดีเซล 7% หลังจากนี้ อาจจะต้องขยายเป็น 10% และสุดท้ายอาจจะขยายถึง 20% โดยคำว่า 20% ตรงนี้ ในอดีตเราเคยประกาศใช้ 20% สำหรับรถบรรทุกที่สามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อ แต่ต่อจากนี้เชื่อว่ารถเล็กและรถปิกอัพสามารถใช้ได้ ฉะนั้น ขอให้สบายใจได้ว่าเรื่องของพลังงานเราน่าจะจัดหามาสำรองโดยไม่การขาดตลาด อย่างแน่นอน แต่เรื่องกลไก เรื่องราคา คงต้องทยอยปล่อยไปตามกลไกของตลาดจากภาวะสงครามที่ราคาน้ำมันดิบ ขณะนี้อยู่ที่ 90 บาเรล 100 เหรียญ จึงขอชี้แจงและแจ้งให้ สื่อมวลชน และคนไทยได้รับทราบ

จับตาราคาดีเซลหลัง 16 มี.ค.พ้นกำหนดตรึงราคา ขณะน้ำมันสำรองมีเพิ่มเป็น 98 วัน เล็งนำเข้าจากรัสเซียหลังสหรัฐฯ ผ่อนคลายคว่ำบาตร
จับตาราคาดีเซลหลัง 16 มี.ค.พ้นกำหนดตรึงราคา ขณะน้ำมันสำรองมีเพิ่มเป็น 98 วัน เล็งนำเข้าจากรัสเซียหลังสหรัฐฯ ผ่อนคลายคว่ำบาตร
จับตาราคาดีเซลหลัง 16 มี.ค.พ้นกำหนดตรึงราคา ขณะน้ำมันสำรองมีเพิ่มเป็น 98 วัน เล็งนำเข้าจากรัสเซียหลังสหรัฐฯ ผ่อนคลายคว่ำบาตร