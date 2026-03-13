จับตาราคาดีเซลหลัง 16 มี.ค.พ้นกำหนดตรึงราคา ขณะน้ำมันสำรองมีเพิ่มเป็น 98 วัน เล็งนำเข้าจากรัสเซียหลังสหรัฐฯ ผ่อนคลายคว่ำบาตร

ศบก.ยันลูกเรือมยุรี นารี 20 จาก 23 คนปลอดภัย เตรียมเคลื่อนย้ายไปเมืองคาซัก กลับไทย หลังถูกโจมตีที่ช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมจับตาราคาดีเซล หลัง 16 มี.ค. รัฐบาลนัดถกหน่วยงานเกี่ยวข้องพิจารณาปรับเพดานราคาตามกลไกตลาดและสถานการณ์สงคราม เล็งนำเข้าน้ำมันรัสเซียเสริมสำรอง
วันที่ 13 มี.ค.เมื่อเวลา 10.00 น.ที่ทำเนียบฯ ตึกภักดีบดินทร์ มีการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง โดย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์สู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง (ศบก.) เป็นประธาน
ภายหลังการประชุม นายพิพัฒน์ แถลงอัปเดตสถานการณ์ประจำวันที่ 13 มี.ค.ว่า ถือเป็นอีกวันที่ ศบก.ได้ประชุมตั้งแต่ 10.00 น. หลังจากประชุมเสร็จเรียบร้อย จะเป็นการแถลงชี้แจง ให้สื่อมวลชนและพี่น้องคนไทยได้รับทราบว่าสถานการณ์ในปัจจุบันนี้ของเหตุการณ์ในตะวันออกกลางเป็นอย่างไรบ้าง ซึ่งคนไทยทุกคนกำลังติดตามโดยเฉพาะเรือมยุรี นารี ซึ่งเป็นเรือสินค้าสัญชาติไทย ที่ถูกระเบิดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วมีลูกเรือคนไทยทั้งหมด 23 คน ขณะนี้ 20 คน อยู่ในที่ปลอดภัยและเรากำลังจะนำลูกเรือทั้ง 20 คน นี้ไปที่เมืองคาซัก เพื่อเดินทางกลับสู่ประเทศไทยต่อไป
ส่วนประเด็นสำคัญเรื่องค่าการกลั่นน้ำมันดิบ ก่อนหน้าที่จะมีสงครามอ่าว อยู่ที่ 2 บาท แต่ปัจจุบันทำไมขยับไปถึง 6 บาท ซึ่งทางสมาคมโรงกลั่น อาทิตย์นี้กรมธุรกิจพลังงานจะชี้แจง
“สิ่งสำคัญในปัจจุบันนี้ ต้องขอให้พี่น้องคนไทยรับทราบและยืนยันจากข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี เรื่องของราคาน้ำมันดีเซล เราคงจะต้องตรึงราคาไปถึงวันที่ 16 มีนาคม หลังจากนั้น จะมีการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยหลังจากครบกำหนด 15 วัน ที่นายกรัฐมนตรี ประกาศไปแล้ว ราคาน้ำมันดีเซลหลังจากวันที่ 16 มีนาคม จะมีการขยับอย่างไร ซึ่งจะมีบทสรุปหลังจากได้ประชุมหารือเรียบร้อยและจะแถลงให้สื่อมวลชนและประชาชนรับทราบว่าจะมีการปรับอย่างไร โดยเฉพาะหน้าสถานีบริการจะปรับลักษณะไหน ที่สำคัญ ปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะหน้าสถานีบริการอย่างเดียว ยังมีน้ำมันภาคอุตสาหกรรม ซึ่งโดยปกติจะมีการซื้อระบบขายส่ง จากบริษัทแม่ หรือบริษัทตัวแทน เช่น การปิโตเลี่ยมแห่งประเทศไทย บางจาก หรือ คาลเท็กซ์ ซึ่งทั้ง 3 บริษัทนี้มีจ๊อบเบอร์เป็นของตัวเอง มีบริษัทค้าส่งเป็นของตัวเอง
ส่วนบริษัทนอกเหนือจากนี้อาจจะไม่มีบริษัทขายส่ง แต่จะมีบริษัทขายปลีกหน้าสถานีบริการ เช่น บริษัท PT บริษัท ซัสโก้ หรือ บริษัท เชลล์ ซึ่งไม่แน่ใจเชลล์ปัจจุบันยังมีการขายส่งหรือเปล่า ส่วนบริษัทที่เคยขายส่งจะต้องมาเจรจาลูกค้าที่เป็นภาคอุตสาหกรรมในทุกประเภท ทั้งการขนส่ง โรงงานสินค้าอุปโภคบริโภค อาจรวมถึงภาคการเกษตร ทั้งตนเอง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาส รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และกระทรวงพาณิชย์ รวมถึงกระทรวงพลังงาน คงจะต้องหารือกันว่าในขั้นต่อไปจะเป็นอย่างไร
ส่วนน้ำมันเบนซินขณะนี้อาจจะมีการปรับในแต่ละสัปดาห์ โดยปรับตามสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นตลอดเวลา
อย่างไรก็ตาม ขอยืนยันขณะนี้ เราสามารถหาน้ำมันดิบที่จะมาทำการกลั่นจากที่เคยชี้แจง 92 วัน ขณะนี้ขยายเวลาเป็น 98 วัน ซึ่งรัฐบาลยังมีความมั่นใจ โดยการยืนยันกระทรวงพลังงาน สามารถที่จะจัดหาน้ำมันดิบ ซึ่ง 50% จะต้องหาจากอ่าวเปอร์เซียผ่านช่องแคบฮอร์มุซ แต่น้ำมันดิบนอกมี 50% เราก็พยายามจะขอเจรจาซื้อเพิ่มขึ้นในส่วนที่ขาดจากอ่าวเปอร์เซีย
“และมีข่าวดีเล็กๆ จากการประกาศประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนี้อเมริกาเลิกบอยคอต สำหรับประเทศรัสเซียในการส่งน้ำมันดิบออกมาขายให้ประเทศอื่นๆ ซึ่งประเทศไทยน่าจะเป็นประเทศหนึ่ง ที่เรากำลังจะไปเจรจา โดยกระทรวงพลังงานจะไปเจรจาก็ซื้อน้ำมันดิบจากประเทศรัสเซีย ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทางรัฐบาล โดย นายอนุทิน ชาญรีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงพลังงาน จะพยายามจัดหาน้ำมันดิบ เพื่อมาเติมในส่วนที่ขาดของอ่าวเปอร์เซีย ฉะนั้น ขอยืนยันกับพี่น้องคนไทยทุกท่าน น้ำมันดิบ ณ ขณะนี้เรายังมีสำรองไปได้อีก 98 วัน แต่หลังจากนี้ โดยเฉพาะน้ำมันดีเซล ขณะนี้เติมไบโอดีเซล 7% หลังจากนี้ อาจจะต้องขยายเป็น 10% และสุดท้ายอาจจะขยายถึง 20% โดยคำว่า 20% ตรงนี้ ในอดีตเราเคยประกาศใช้ 20% สำหรับรถบรรทุกที่สามารถใช้ได้ทุกยี่ห้อ แต่ต่อจากนี้เชื่อว่ารถเล็กและรถปิกอัพสามารถใช้ได้ ฉะนั้น ขอให้สบายใจได้ว่าเรื่องของพลังงานเราน่าจะจัดหามาสำรองโดยไม่การขาดตลาด อย่างแน่นอน แต่เรื่องกลไก เรื่องราคา คงต้องทยอยปล่อยไปตามกลไกของตลาดจากภาวะสงครามที่ราคาน้ำมันดิบ ขณะนี้อยู่ที่ 90 บาเรล 100 เหรียญ จึงขอชี้แจงและแจ้งให้ สื่อมวลชน และคนไทยได้รับทราบ