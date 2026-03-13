รัฐบาลเตือนผู้มีเงินได้ อย่าลืมยื่น ภ.ง.ด. แบบกระดาษภายใน 31 มี.ค.แบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใน 8 เม.ย.

รัฐบาลเตือน ผู้มีเงินได้ รีบยื่นแบบภาษี ภ.ง.ด. 90/91 ยื่นแบบฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ถึงวันที่ 8 เม.ย. และยื่นแบบฯ ด้วยกระดาษถึงวันที่ 31 มี.ค. 69 เผยผู้มีเงินได้ยื่นแบบแล้วกว่า 6 ล้านแบบ คืนภาษีแล้วกว่า 2 หมื่นล้านบาท
นางสาวอัยรินทร์ พันธุ์ฤทธิ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลเตือนผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ยูทูบเบอร์ และอินฟลูเอนเซอร์ที่มีรายได้ในปี 2568 ยื่นแบบแสดงรายการภาษี ภ.ง.ด. 90/91 กรณียื่นแบบฯ ผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร สามารถยื่นแบบฯ ผ่านระบบ e-filing และระบบ D-MyTax (Digital MyTax) ซึ่งเป็นระบบที่ยกระดับการให้บริการ สามารถยื่นแบบฯ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 8 เมษายน 2569 และหากยื่นแบบฯ ด้วยกระดาษสามารถยื่นได้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2569
นางสาวอัยรินทร์ กล่าวว่า ภาพรวมการยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91) ประจำปีภาษี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 1 มี.ค. 2569 มีประชาชนยื่นแบบเข้ามาแล้วรวมทั้งสิ้น 6,265,683 แบบ ปรับตัวเพิ่มขึ้น 492,291 แบบ หรือขยายตัว 8.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีภาษี 2567 ที่มียอดการยื่นแบบอยู่ที่ 5,773,392 แบบ โดยจากข้อมูลการยื่นแบบพบว่า มีผู้เสียภาษีที่แจ้งความประสงค์ขอคืนเงินภาษี จำนวน 3,381,266 แบบ เพิ่มขึ้น 370,874 แบบ หรือ 12.32% ซึ่งสะท้อนถึงความตื่นตัวของประชาชน ขณะเดียวกัน กรมสรรพากร ได้เร่งกระบวนการตรวจสอบและอนุมัติคืนภาษีไปแล้วจำนวน 2,591,964 แบบ เพิ่มขึ้น 179,621 แบบ หรือ 7.45% คิดเป็นเม็ดเงินภาษีที่ส่งคืนประชาชน รวมทั้งสิ้น 23,531.44 ล้านบาท
สำหรับผู้มีภาษีต้องชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป สามารถขอผ่อนชำระภาษีได้ 3 งวด ทั้งนี้ หากไม่ยื่นภาษีภายในกำหนด ผู้ประกอบการจะต้องชำระภาษีพร้อมกับเงินเพิ่ม 1.5% ต่อเดือน หรือเศษของเดือน และมีโทษปรับ หากหลีกเลี่ยงการยื่นแบบหรือให้ข้อมูลเท็จ มีโทษ ดังนี้ 1. หากไม่ยื่นแบบหรือชำระภาษีเกินกำหนด จะถูกปรับไม่เกิน 2,000 บาท พร้อมเบี้ยปรับ 1.5% ต่อเดือน 2. หากพบเจตนาหลบเลี่ยงภาษี อาจถูกจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ 3. การแจ้งข้อมูลเท็จจะได้รับโทษจำคุก 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 200,000 บาท
“ผู้มีรายได้ประจำทุกคนมีหน้าที่ต้อง “ยื่นแบบ” แสดงรายได้การเสียภาษีกับกรมสรรพากร ซึ่งการไม่ยื่นภาษีอาจมีโทษปรับทางอาญา ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนระมัดระวัง เนื่องจากมีมิจฉาชีพที่ส่ง E-mail แอบอ้างเป็น “สรรพากร” เพื่อหลอกลวง โดยจะแจ้งว่ามีโครงการลดหย่อนภาษี ให้ยืนยันสิทธิ์โดยกรอก Username และ Password เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือกรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อล้วงข้อมูลสำคัญ ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ ไม่คลิก ไม่กรอกข้อมูล” นางสาวอัยรินทร์ ย้ำ