สจล.จับมือสถาบันการสร้างชาติ ปั้น "ผู้นำเยาวชน" เสริมแกร่งทักษะแห่งอนาคตพัฒนาประเทศ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(สจล.) จับมือ สถาบันการสร้างชาติ (NBI) และหลักสูตรสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน (NBI-YES) ลงนาม MOU มุ่งปั้น "ผู้นำเยาวชน" เสริมแกร่งทักษะแห่งอนาคตเพื่อการพัฒนาประเทศ
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อร่วมดำเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพเยาวชนผ่านหลักสูตร “สร้างศักยภาพผู้นำเยาวชนเพื่อการสร้างชาติ” (NBI Youth-Leadership Empowerment Summer Program) ระยะเวลา 4 สัปดาห์
โดยบันทึกข้อตกลงดังกล่าว เป็นความร่วมมือระหว่าง สจล. โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิภู ศรีสืบสาย รักษาการแทนคณบดีคณะเทคโนโลยีนวัตกรรมบูรณาการ ผู้รับมอบอำนาจจากอธิการบดี และมูลนิธิสถาบันการสร้างชาติ โดยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ ซึ่งเป็นผู้แทนลงนาม และได้รับเกียรติจากผู้บริหาร อาทิ ผศ. ดร.อนันตา สินไชย รักษาการแทนรองคณบดี SIITec และ ดร.สุธนี บิณฑสันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิงานเยาวชนสร้างชาติ เป็นพยานจากทั้งสองฝ่าย
ทั้งนี้ สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ระบุให้ทั้งสองหน่วยงานร่วมมือกันพัฒนางานวิจัยเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน และต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยจะพิจารณาเป็นรายกรณีและจัดทำเอกสารความร่วมมือเพิ่มเติมในแต่ละครั้ง นอกจากนี้ สจล. จะสนับสนุนพื้นที่ห้องเรียนสำหรับใช้ดำเนินโครงการ จำนวน 123 ที่นั่ง ขณะที่มูลนิธิสถาบันการสร้างชาติให้สิทธิแก่สจล. ในการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจำนวน 20 คน โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน
นอกจากนี้ ยังครอบคลุมความร่วมมือในการดำเนินโครงการ CCS และกิจกรรมทางวิชาการอื่น ๆ โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันวางแผนงาน กำหนดบทบาทความรับผิดชอบ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณสำหรับแต่ละกิจกรรม พร้อมจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้งที่มีความร่วมมือ ทั้งนี้ มูลนิธิสถาบันการสร้างชาติยินดีรับนักศึกษาของสจล. เข้าฝึกงานภาคฤดูร้อนหรือสหกิจศึกษาเพื่อเสริมประสบการณ์ด้านการทำงาน ในส่วนของความร่วมมือระดับนานาชาติ คณาจารย์และนักศึกษา สจล. ได้รับสิทธิในการลงทะเบียนเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมนานาชาติ The International Convention on Nation-Building, Wellness & Peace (ICNWP) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัยและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้เชี่ยวชาญจากหลายประเทศ
อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างกำลังคนคุณภาพสูงให้ประเทศไทย ผ่านการพัฒนาภาวะผู้นำ การบริหารจัดการโครงการ และการปลูกฝังจิตสำนึกสาธารณะ เพื่อให้นักศึกษาเติบโตอย่างมีคุณภาพ พร้อมขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน