“เท้ง” ขอโทษสมาชิกพรรค ระบบไม่รัดกุมเพียงพอ ทำข้อมูลรั่วไหล โบ้ยอาจมีคนในชี้ช่อง

“ณัฐพงษ์” ขอโทษสมาชิกพรรค ระบบไม่รัดกุมเพียงพอ ทำข้อมูลรั่วไหล เหตุเป็นช่วงรอยต่อหลังถูกยุบพรรค ยันปิดช่องโหว่แล้ว ยังไม่พบนำข้อมูลไปใช้ในทางไม่ดี เผย อาจมีคนในชี้ช่องขโมยข้อมูล เร่งหาข้อเท็จจริง แนะ สมาชิกพรรคหากไม่สบายใจ ขอให้ทำบัตรประชาชนใหม่
วันนี้ (13 มี.ค.) นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์กรณีพรรคประชาชนได้ตรวจพบความพยายามจากบุคคลภายนอกในการเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสมาชิกของพรรคโดยไม่ได้รับอนุญาต ว่า ต้องขออภัยสมาชิกพรรคทุกคน ตนและพรรคประชาชนให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกพรรคอย่างรัดกุมมากที่สุด แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 10 มีนาคมเราได้ตรวจพบว่ามีบุคคลที่ไม่หวังดี อาจจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกพรรคไปใช้ ในทางที่ไม่ชอบ
เมื่อพรรคเห็นว่า มีการยกระดับที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพต่อเจ้าของข้อมูล จึงจำเป็นต้องแจ้งเตือนสมาชิกพรรคตามกฎหมาย PDPA ซึ่งข้อมูลดังกล่าวยังไม่ได้พบเป็นที่ประจักษ์ว่าถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ชอบอย่างไร ที่จะเสียหายเป็นวงกว้างหรือเฉพาะตัวบุคคล แต่สิ่งที่เราตัดสินใจ ดำเนินการแจ้งเตือนสมาชิกพรรคเพราะมีบางเพจ เริ่มเอาข้อมูลสมาชิกพรรคที่ได้รับไปในทางมิชอบมาเปิดในที่สาธารณะ ถึงแม้จะมีการปกปิดข้อมูลบางส่วนก็ตาม ซึ่งเราได้รับแจ้งหลังบ้านว่ากลุ่มบุคคลต่าง0ๆ เหล่านั้นอาจมีข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอยู่ในมือ ดังนั้นจึงต้องแจ้งเตือนสมาชิกพรรคทันที
“”พวกเราทราบดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่ง คือ การรัดกุมไม่เพียงพอในระบบฐานข้อมูลของพรรค ที่ผ่านมา อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างช่วงรอยต่อ ที่มีการยุบพรรคก้าวไกลมาเป็นพรรคประชาชน ช่องโหว่ตรงนี้อาจมีคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระบบเป็นคนชี้ช่องหรือไม่เรากำลังตรวจสอบอยู่ และเมื่อพบเหตุการณ์ดังกล่าวก็ดำเนินการปิดช่องหูตรงนั้นทันที ยืนยันว่า ความเสี่ยงต่างๆ ไม่ได้มีอีกต่อไปแล้ว ส่วนสมาชิกจะดำเนินการอย่างไรนั้นเราไม่อยากให้เป็นภาระกับสมาชิกทุกคน เราพร้อมที่จะดำเนินการทุกอย่างเพื่อคุ้มครองข้อมูลทุกคนให้ปลอดภัย แต่ตอนนี้มีข้อมูลมีข้อมูลของสมาชิกบางส่วนไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่หวังดี สิ่งที่พอทำได้ ถ้าสมาชิกอยากได้ความสบายใจอาจ ไปขอทำบัตรประชาชนใหม่ เพราะข้อมูลที่หลุดไปบางส่วน จะเป็นข้อมูลหน้าบัตรประชาชนด้วย” นายณัฐพงษ์ กล่าว