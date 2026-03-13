“เทพไท” ชี้ คดีฮั้ว สว.ส่อถูกเป่า หวั่น “เขากระโดง” เหมือนกัน จบแบบไร้คนผิด อำนาจสีน้ำเงินกินรวบประเทศ

“เทพไท” ไม่ผิดคาด อนุกรรมการ กกต.เสียงข้างมากไม่ชี้มูลคดีฮั้ว สว. ชี้ เป็นยุคสีน้ำเงินครองเมือง หวั่นคดีสำคัญอย่างเขากระโดง อาจจบลงแบบไม่มีใครต้องรับผิดชอบเช่นกัน
นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงกรณีความคืบหน้าคดีฮั้วสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ว่า นับตั้งแต่มีการเปลี่ยนขั้วทางการเมือง จากรัฐบาลของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร มาเป็นรัฐบาลของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล สังคมได้ตั้งข้อสังเกตและเกิดความวิตกกังวลต่อคดีสำคัญที่ประชาชนให้ความสนใจ 2 คดี คือ คดีฮั้ว สว. และคดีที่ดินเขากระโดง ว่า จะเงียบหายไปหรือไม่ จะถูกอำนาจทางการเมืองแทรกแซงหรือไม่ หรืออาจมีการเป่าคดี หรือยกฟ้องในที่สุด
นายเทพไท กล่าวว่า เมื่อเวลาผ่านไปและมีการเปลี่ยนรัฐบาลจากรัฐบาลอนุทิน 1 มาเป็นรัฐบาลอนุทิน 2 หลายคนยิ่งวิตกกังวลมากขึ้นว่าคดีสำคัญทั้งสองจะลงเอยอย่างไร
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2569 มีรายงานว่า อนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 ได้ประชุมพิจารณาและมีมติ 5 ต่อ 2 เห็นค้านกับคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนส่วนกลาง คณะที่ 26 โดยระบุว่า บุคคลที่เกี่ยวข้องทั้ง 229 รายไม่มีมูลความผิด ขณะที่เสียงข้างน้อย 2 เสียง เห็นว่า ควรชี้มูลความผิด 134 ราย จากกลุ่ม สว. ปัจจุบัน 138 ราย ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดทำความเห็นเสนอไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ชุดใหญ่
อย่างไรก็ตาม เมื่อเรื่องดังกล่าวแพร่กระจายออกไป มีแหล่งข่าวจากกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ระบุว่า ยังมีสำนวนคดีอาญาอั้งยี่และฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับ สว. ซึ่งดีเอสไออยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม หลังจากอัยการคดีพิเศษตีกลับสำนวนให้สอบสวนเพิ่มเติม โดยต้องดำเนินการตามคำสั่งให้รวบรวมสำนวนร่วมกับทาง กกต. และดำเนินการให้ครบถ้วน
แหล่งข่าวจากดีเอสไอ ระบุว่า ความเห็นของอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้ง คณะที่ 36 ในคดีฮั้ว สว. ยังไม่มีผลเด็ดขาดต่อการสอบสวนในคดีอาญาอั้งยี่และฟอกเงินของดีเอสไอ เนื่องจากเป็นการสอบสวนตามกฎหมายคนละฉบับกัน และดีเอสไอยังต้องดำเนินการตามคำสั่งของอัยการคดีพิเศษ รวมทั้งรอดูผลการพิจารณาของ กกต. ชุดใหญ่ด้วย
แหล่งข่าวยังระบุอีกว่า ยังมีอีกหนึ่งสำนวนที่จะต้องเสนอให้ กกต. ชุดใหญ่พิจารณา คือ สำนวนคดีอาญาอั้งยี่และฟอกเงิน โดยในความเป็นจริง หากความเห็นของอนุกรรมการชุดที่ 36 ซึ่งมีมติ 5 ต่อ 2 ไม่ชี้มูลความผิดบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีฮั้ว สว. จำนวน 229 คน ถูกส่งไปยัง กกต. ชุดใหญ่ ก็สามารถวิเคราะห์ล่วงหน้าได้ว่า กกต. อาจเห็นชอบตามข้อเสนอของอนุกรรมการชุดดังกล่าว
นายเทพไท กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ได้เกินความคาดหมายของสังคม ที่มองว่า เมื่อรัฐบาลของนายอนุทินเข้ามาบริหารประเทศและกุมอำนาจรัฐ คดีสำคัญทั้งสองคดีอาจมีแนวโน้มเป็นไปตามทิศทางดังกล่าว
นายเทพไท กล่าวว่า การเมืองในช่วงนี้เป็นการเมืองของขบวนการสีน้ำเงินที่กำลังกินรวบอำนาจทางการเมืองของประเทศไทย และเป็นยุคที่สีน้ำเงินครองเมือง ทำให้หลายเรื่องอาจเป็นไปตามที่ฝ่ายสีน้ำเงินต้องการ
“เชื่อว่า คดีฮั้ว สว. และคดีที่ดินเขากระโดง สุดท้ายก็อาจจบลงโดยไม่มีใครมีความผิดหรือรับผิดชอบ และที่ดินเขากระโดงก็ไม่สามารถนำกลับคืนมาเป็นของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้” นายเทพไท กล่าว
“ผมมองว่า เรื่องนี้ “ชัวร์ยิ่งกว่าเปิดถ้วยไฮโลแทงด้วยซ้ำไป” พร้อมขอให้สังคมและผู้ที่ติดตามเรื่องนี้ทำใจ และจับตาดูต่อไปว่า ขบวนการสีน้ำเงินจะกินรวบการเมืองของประเทศไทยอย่างไรต่อไป” นายเทพไท กล่าว