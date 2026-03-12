ปชป.สองซีกย่ำรอยเดิม รอร่วมรัฐบาล !?

เมืองไทย 360 องศา
พลันที่ นายชัยชนะ เดชเดโช ส.ส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นำทีม 5 ส.ส.ของพรรค มารายงานตัวต่อสภาผู้แทนราษฎร ตัดหน้าการรายงานตัวของพรรค ที่นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ทำให้เกิดคำถาม และความสงสัยขึ้นมาทันทีว่า พรรคนี้ยังข้ามไม่พ้นเรื่องการแตกแยกแบ่งกลุ่มแบ่งก๊วนอีกหรือ
แม้ว่าล่าสุด เมื่อวันที่ 12 มีนาคม นายชัยชนะ จะออกมาปฏิเสธ กรณีที่มีกระแสข่าวว่า สส.ของพรรคประชาธิปัตย์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยย้ำว่าไม่มีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่าย ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์มี สส. 21 คน มีกลุ่มเดียว คือกลุ่มปชป.ที่พร้อมจะเดินหน้าทำงานร่วมกันเพื่อพี่น้องประชาชน และประเทศชาติ พร้อมอ้างว่าเป็นความพยายามของพวกที่ปล่อยข่าวหรือสร้างความเข้าใจผิดว่า พรรคประชาธิปัตย์แตกแยกหรือมีการแบ่งกลุ่มภายใน ขอให้หยุดการกระทำดังกล่าว เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อการเมืองโดยรวม และไม่เป็นธรรมต่อสมาชิกพรรคที่กำลังตั้งใจทำงานเพื่อประชาชน
“วันนี้พรรคประชาธิปัตย์ มีเป้าหมายเดียวกัน คือการทำหน้าที่ผู้แทนของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ ทั้งการทำงานในสภาฯ การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาให้ประเทศ และการสะท้อนเสียงของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ดังนั้น 21 เสียงของพรรคฯ จึงเดินไปในทิศทางเดียวกัน คือทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ” นายชัยชนะ กล่าว
เขากล่าวย้ำว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันทางการเมือง ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์และการทำงานเป็นทีมมาโดยตลอด แม้อาจมีความคิดเห็นที่หลากหลายตามวิถีประชาธิปไตย แต่ทุกคนยังคงเคารพมติพรรค และพร้อมร่วมกันขับเคลื่อนบทบาทของพรรคให้เข้มแข็งต่อไป
ก่อนหน้านี้นายชัยชนะ ซึ่งเป็น สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ดูแลพื้นที่ภาคใต้ นำ 4 สส.นครศรีธรรมราช และ 1 สส.สุราษฎร์ธานี ของพรรคมารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประกอบด้วย 1. นายทรงศักดิ์ มุกสิกร สส.เขต 1 นครศรีธรรมราช 2.นายพิทักษ์เดช เดชเดโช สส.เขต 3 นครศรีธรรมราช 3.นางกนกพร เดชเดโช สส.เขต 4 นครศรีธรรมราช 4.นายจอมไกร สวัสดิวงศ์ สส.เขต 6 นครศรีธรรมราช และ 5.นายสมชาติ ประดิษฐพร สส.เขต 4 สุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์
นายชัยชนะ ให้สัมภาษณ์ถึงกรณี สส.เขตมารายงานไม่พร้อมกับ สส.บัญชีรายชื่อ ว่า วันนี้เป็น สส.แบ่งเขตมารายงานตัว ส่วน สส.แบบบัญชีรายชื่อ ของพรรคประชาธิปัตย์ จะมารายงานตัวในวันที่ 6 มีนาคม โดยในวันนั้น เขาก็ย้ำว่า แม้จะแยกมารายงานตัว แต่ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์มีเอกภาพ พรรคมีเสียง สส. 21 เสียง มติพรรคและหัวหน้าพรรคจะตัดสินใจอย่างไร เราพร้อมทำตาม อย่ามองทุกเรื่องเป็นประเด็นการเมืองว่า เหตุใดจึงมาไม่พร้อมกัน เราทำงานเป็นทีมและพรรคมีความเป็นเอกภาพแน่นอน
ส่วนที่เดินทางมารายงานตัวก่อนในวันนี้ มีการแอบดีลอะไรก่อนหรือไม่ นายชัยชนะ กล่าวว่า ยืนยันว่าไม่มีการแอบดีล หรือตกลงใดๆ ทุกอย่างคุยกันแบบเปิดเผย ตัดสินใจด้วยมติพรรค ซึ่งนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เคยบอกว่า คะแนนของพรรค 60% ก็อยู่ที่ภาคใต้ 2 ล้านกว่าคะแนน ซึ่ง สส. ทุกคนมาจากการเลือกของประชาชน ต้องกลับไปถามโหวตเตอร์ในพื้นที่ว่า คิดเห็นอย่างไร
“ประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่นครศรีธรรมราช ที่มาคอมเมนต์ในเฟซบุ๊กของตนส่วนใหญ่ ก็ให้ร่วมรัฐบาล แต่ส่วนตัวของตนขึ้นอยู่กับมติพรรคว่า จะคิดเห็นอย่างไร ซึ่งต้องมาจาก สส. ร่วมกับคณะกรรมการบริหาร(กก.บห.)พรรค ซึ่งการจะร่วมรัฐบาลต้องได้รับการเทียบเชิญจากพรรคแกนนำรัฐบาลก่อน แต่วันนี้ยังไม่มีอะไร”
ถามย้ำว่า เมื่อมีประชาชนสนับสนุนให้ร่วมรัฐบาล แต่มติพรรคอีกอย่าง จะถือว่าเป็นการสวนมติพรรค หรือไม่ นายชัยชนะ กล่าวว่า เรื่องนี้แหกมติพรรคไม่ได้อยู่แล้ว มติพรรคเป็นอย่างไรต้องเป็นเช่นนั้น การร่วมรัฐบาลต้องได้รับการเทียบเชิญจากแกนนำพรรคร่วมรัฐบาล อยู่ดีๆ เราจะไปร่วมเลยไม่ได้ ซึ่งหัวหน้าพรรคได้มีการพูดถึงเงื่อนไขของพรรค 3 ข้อ หากยืนยันตามเงื่อนไขนั้น ก็มาพิจารณาว่าจะร่วมหรือไม่ร่วม
ส่วนการโหวตของพรรคประชาธิปัตย์ 21 เสียง จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ใช่หรือไม่ ทั้งในการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรและนายกรัฐมนตรี นายชัยชนะ กล่าวว่า ยืนยันว่า ไม่มีเหตุผลที่จะไปทิศทางอื่น เราต้องไปในทิศทางเดียว
ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวของ นายชัยชนะ ถือว่าเป็นที่จับตาว่า เวลานี้พรรคประชาธิปัตย์ ยังแบ่งก๊ก อย่างน้อยก็มีกลุ่มที่นำโดยเขา ที่มี “กลุ่ม ส.ส.นครฯ” ที่มีเครือญาติที่เป็น ส.ส.เป็นแกน และหากพิจารณาจากจำนวนแล้ว ถือว่ามีจำนวน 6 คน และในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ยังรวมกับกลุ่มการเมืองท้องถิ่นก็ยังถือว่าอยู่ในกลุ่มก๊วนเดียวกันอีกด้วย ดังนั้นหากพิจารณาเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่ม “เดชเดโช” ถือว่ามีพลังไม่น้อย
ว่าจะว่าไปแล้วในการเลือกตั้งที่ผ่านมา แม้ว่าพวกเขาจะมีพลังด้วยตัวเอง แต่ขณะเดียวกัน ยังเชื่อว่าด้วยการกลับมาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ จึงทำให้บรรดาแฟนคลับดั้งเดิมหันกลับมาเทเสียงให้กับประชาธิปัตย์แบบไม่ลังเลมากขึ้น ทำให้พรรคฟื้นกลับมาได้ในระดับหนึ่ง สะท้อนจากคะแนนเสียงปาตี้ลิสต์ ที่จากการเลือกตั้งครั้งนี้ เพิ่มขึ้นมาถึง 11 คน ซึ่งถือว่าพรรคได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งคราวก่อน
อย่างไรก็ดี เมื่อสังเกตจากท่าทีของ นายชัยชนะ เดชเดโช จะพยายามแสดงให้เห็นว่า เขายังยึดมั่นในมติพรรคไม่ว่าจะไปทางไหน พวกเขาก็จะไม่ฝืนมติพรรค ทุกอย่างต้องเป็นเอกภาพ แต่ขณะเดียวกัน ก็แสดงให้เห็นว่า เขาก็มี “กลุ่มก๊วนส.ส.” อย่างน้อยที่เห็นชัดเจนก็มีรวมแล้วจำนวน 6 เสียง และหากพิจารณาย้อนแบ็กกราวด์ในอดีต ก็จะเห็นภาพที่ เขาเคยแสดงความเคารพ นายทักษิณ ชินวัตร ในงานแสดงวิสัยทัศน์ จากนั้นพรรคประชาธิปัตย์ ในยุคที่นำโดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ก็ได้ถูกดึงเข้ามาร่วมรัฐบาลของพรรคเพื่อไทย ในเวลาต่อมา
คราวนี้น่าสนใจตรงที่คำพูดของ นายชัยชนะ ที่อ้างว่าความต้องการของคนนครศรีธรรมราช ส่วนใหญ่ต้องการให้เข้าร่วมรัฐบาล เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณบีบกลายๆไปยังคณะกรรมการบริหารพรรคหรือเปล่า แม้ว่าจะทิ้งท้ายว่า ทุกอย่างขึ้นกับมติพรรคก็ตาม ขณะเดียวกัน ก็ต้องจับตาดูว่าในวันโหวตเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร รวมไปถึงวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี พวกเขา “ในซีกนี้” จะโหวตแบบไหน แต่เมื่อพิจารณาจากท่าทีที่เห็น ถือว่าได้ “ทอดสะพาน” ชัดเจนแล้ว!!